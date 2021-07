La canicule dans l’ouest des États-Unis continue de battre des records

Un jour après que la chaleur extrême ait battu des records dans les États occidentaux, dimanche devait apporter une autre série de températures élevées sans précédent.

Un peu de soulagement – ​​même si léger pour certains – est au coin de la rue lundi pour les 5 millions de personnes qui flétrissent sous la vague de chaleur qui a frappé l’Ouest ce week-end, a déclaré le météorologue principal d’AccuWeather, Tyler Roys.

Les températures caniculaires de cet été sont un effet secondaire des sécheresses que l’Occident a connues l’automne dernier, a déclaré Roys à USA TODAY, et elles ne sont pas directement liées au changement climatique.

« Il n’est pas rare d’avoir des vagues de chaleur dans cette région, et il y a eu une sécheresse depuis octobre », a déclaré Roys. « La plupart des endroits reçoivent 50% de leurs précipitations normales. »

À mesure que le sol se dessèche, les températures plus chaudes augmentent, ce qui crée une boucle de rétroaction positive qui alimente la chaleur, a déclaré Roys.

Samedi, des records quotidiens ont été battus en Californie, au Nevada et en Arizona, et une chaleur extrême s’est étendue à l’Idaho et à l’intérieur du nord-ouest du Pacifique.

AccuWeather s’attendait à ce que la température dans la Vallée de la Mort atteigne 129 degrés dimanche, ce qui correspondrait au record quotidien. La Vallée de la Mort a atteint la même température samedi. Le record du monde est de 134 degrés.

Les prévisionnistes ont appelé à Las Vegas pour atteindre un autre sommet historique, comme il l’a fait samedi avec une température de 117 degrés.

Le samedi, Saint-Georges, Utah, a également atteint 117, établissant une autre égalité pour un sommet sans précédent, selon le National Weather Service de Salt Lake City.

En Californie, le record quotidien était attendu être rompu à Fresno avec une prévision de 113 degrés. Un maximum maximum était possible à Bakersfield, selon le National Weather Service à Hansford.

Même lorsque les températures se refroidiront quelque peu cette semaine, Death Valley oscillera toujours autour de 120-125 degrés, soit 4 à 8 degrés au-dessus de la température moyenne pour cette période de l’année, selon AccuWeather.

Las Vegas devrait se refroidir à 100 à 110, ce qui est proche de la moyenne de 104 degrés pour cette période de l’année. Les températures à Fresno devraient chuter légèrement à quelques centaines, seulement quelques degrés au-dessus de la normale.

Les fronts froids sur le point de briser la chaleur sont des systèmes météorologiques à basse pression qui traverseront le Montana tard dimanche soir jusqu’à lundi, a déclaré Roys. Une autre vague d’air frais arrivera au large des plaines du Nord lundi et mardi.

Les tempêtes de mousson sporadiques en Arizona et dans certaines parties du Nouveau-Mexique deviendront plus régulières et plus répandues, a-t-il déclaré.

Une première vague de chaleur qui a frappé le Nord-Ouest il y a quelques semaines a entraîné le mois de juin le plus chaud jamais enregistré depuis 2015 pour la Californie, le Nevada, l’Utah, l’Arizona et l’Idaho.