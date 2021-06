La canicule dans le nord-ouest du Pacifique établit des températures record

Les températures à Portland, dans l’Oregon, ont grimpé à 113, ce qui a dépassé un précédent record.

Un météorologue du National Weather Service à Portland a déclaré que les gens commenceraient à voir du soulagement demain, où les modèles météorologiques prédisent un maximum des années 90 à moyen.

« Nous allons devoir nous habituer à cela à l’avenir », a déclaré Kristie Ebi, professeur à l’Université de Washington qui étudie le réchauffement climatique et ses effets sur la santé publique.

Une vague de chaleur record qui s’est abattue sur le nord-ouest du Pacifique au cours du week-end a atteint son apogée lundi. Les températures à Portland, en Oregon et à Seattle ont grimpé à 113 et 106, respectivement, dépassant les précédents records de tous les temps – dont certains n’ont été fixés que la semaine dernière.

Ce sont des chiffres suffocants pour une région où de nombreux résidents n’ont pas de climatisation : à Seattle, moins de 50 % des maisons n’ont pas de système. Et bien qu’une récente enquête nationale montre que près de 80 % des maisons de Portland sont équipées de la climatisation, environ la moitié d’entre elles sont des unités de fenêtre, ce qui procure beaucoup moins de soulagement qu’un système d’air central.

« C’est comme un sauna dans notre appartement – il fait si chaud que vous ne pouvez même pas porter de vêtements », a déclaré Lilly Pelish, 28 ans, qui vit dans le sud-ouest de Portland. Elle a dit que la température dans son appartement était de 110 degrés quand elle s’est réveillée lundi matin.

Après avoir passé la majeure partie du dimanche assis sous la douche à s’arroser d’eau froide toutes les 30 minutes, Pelish savait que « je n’allais plus laisser nos animaux de compagnie rester dans l’appartement toute la journée ». Alors, elle et sa femme, Sage, se sont dirigées vers un centre de refroidissement installé au centre des congrès de l’Oregon. Ils ont apporté leur mélange Husky-Pit Bull Shyla avec eux, et un chat « très grincheux » nommé Bagherra.

À Seattle, un blog météo a averti que d’ici lundi après-midi dans la ville d’Émeraude, les températures « se réchaufferaient au-delà de l’expérience de tout habitant vivant de la région ».

« Il va falloir s’habituer à ça » : Le nord-ouest du Pacifique brûlé par une vague de chaleur dangereuse et record

« Les gens commenceront à voir un soulagement demain (mardi) », a déclaré Tyler Kranz, météorologue au National Weather Service à Portland, où les modèles météorologiques prédisent un maximum du milieu à haut des années 90. « Ce n’est pas beaucoup – ce période de l’année, nous sommes généralement dans les années 70 supérieures, et nous sommes clairement un peu au-dessus de cela, mais c’est bien mieux que 115. »

Dimanche, Portland a atteint 112 degrés, battant un précédent record de 108, établi la veille. Avant la vague de chaleur actuelle, Portland avait enregistré un sommet de 107, qu’il avait atteint trois fois auparavant, une fois en 1965 et deux fois en 1981.

Les vagues de chaleur dans le nord-ouest du Pacifique sont-elles la nouvelle norme ?

Alors que le changement climatique a contribué à des températures extrêmes toute l’année à travers le pays, Kranz a déclaré que parce qu’il n’est pas un scientifique du climat, il n’est pas prêt à prédire si ce type de chaleur est la « nouvelle norme » pour le nord-ouest du Pacifique.

« Nous nous en tenons à la météo au jour le jour, mais ce que je peux dire, c’est que nos nouvelles normales climatiques sont sorties récemment et maintenant que nous intégrons les données de la dernière décennie, cela montre que les températures augmentent en moyenne », a déclaré Kranz. mentionné. « Je ne serais pas choqué si cette tendance se poursuivait. Mais je ne peux pas vous dire si l’été prochain il va encore atteindre 115 ; nous ne le savons tout simplement pas.

Il ne peut pas non plus dire si la ville atteindra à nouveau les trois chiffres cet été. À l’heure actuelle, les prévisions prévoient qu’il y a 60 à 70 % de chances que les températures soient supérieures à la normale en juillet, mais cela pourrait signifier qu’elles restent dans les années 90. Kranz a déclaré que la moyenne pour juillet dans la région de Portland est généralement « inférieure à 80 ».

« Il va falloir s’y habituer » :Le nord-ouest du Pacifique brûlé par une vague de chaleur dangereuse et record

« Il pourrait y avoir une autre vague de chaleur », a-t-il déclaré. « Pour le moment, c’est trop éloigné pour que notre modèle guide (pour prédire). »

Mais Kristie Ebi, professeur à l’Université de Washington qui étudie le réchauffement climatique et ses effets sur la santé publique, pense le contraire.

« Nous savons, grâce à des preuves à travers le monde, que le changement climatique augmente la fréquence, l’intensité et la durée des vagues de chaleur », a-t-elle déclaré. « Nous allons devoir nous habituer à cela à l’avenir. »

« Je ne sais pas à quel point il fait chaud dans mon appartement »

À Portland lundi, tous les services de tramway et de tramway ont été suspendus dans toute la ville jusqu’à mardi matin, lorsque les températures devaient descendre en dessous de 100 (le service de bus était toujours disponible).

MJ Jackson, 29 ans, est restée au frais samedi et dimanche en visitant les rivières Sandy et Columbia, s’efforçant d’éviter son appartement sans climatisation dans le nord-ouest de Portland. Mais lundi après-midi, lorsque les températures ont atteint 104 degrés, elle a emballé son ordinateur et s’est dirigée vers le Convention Center.

« Je n’ai pas de thermostat, donc je ne sais pas à quel point il fait chaud dans mon appartement », a déclaré Jackson. « Je ne suis pas sûr de vouloir savoir non plus.

Le plan de Jackson était de travailler au Convention Center – où près de 300 personnes ont passé samedi soir selon les responsables du comté de Multnomah, certains avec des animaux – jusqu’à environ 16 heures, puis de se rendre dans une salle de cinéma pour un double film climatisé de « A Endroit calme : partie II » et « Cruella ».

Le nord-ouest fait face à une « canicule dangereuse » :Zone où la climatisation n’est généralement pas nécessaire

Et même si Jackson n’est pas fou à l’idée de dépenser de l’argent pour une unité de climatisation de fenêtre et veut économiser l’énergie, elle se demande si elle doit changer sa façon de penser.

« C’est là que le monde va, et c’est vraiment triste », a-t-elle déclaré. « Je n’aurais jamais pensé à la climatisation avant. Peut-être que j’en ai besoin. »

La plupart des piscines de Portland étaient également fermées lundi, ainsi que divers campus scolaires – cela signifiait qu’il n’y avait pas de service de repas dans les écoles élémentaires locales et moins de cours d’été. De nombreuses écoles de la région de Portland n’ont pas de climatisation. Certains restaurants, dont la plupart fonctionnent encore à 50% en raison des protocoles COVID du comté, ont également fermé temporairement.

La chaleur a fait des ravages ce week-end

À Eugene, à deux heures au sud de Portland, les essais olympiques d’athlétisme des États-Unis ont été suspendus pendant plusieurs heures dimanche; de nombreuses finales ont été déplacées après 20h30, heure locale, loin de leur heure de départ initiale à 16h. La piste de Hayward Field fumait pratiquement samedi matin – alors que les températures à Eugene atteignaient 111 degrés, la température de la surface réelle de la piste dépassait 150 degrés.

Un concurrent, l’heptathlète Taliyah Brooks, s’est évanoui au milieu de la journée pendant la compétition de javelot et a été transporté d’urgence à l’hôpital d’Eugene ; elle s’est ensuite retirée de la compétition.

Tard dimanche, plus de 30 000 habitants de Medford, dans l’Oregon, à seulement 27 miles au nord de la frontière californienne et où les températures atteignent 113 degrés. perte de puissance pendant quelques heures, bien qu’il ait été restauré tôt lundi.

Règles de chaleur excessive pour les ouvriers agricoles de l’Oregon pas encore en place pour la canicule

Reyna Lopez, directrice exécutive de Pineros Y Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN), le plus grand syndicat de travailleurs agricoles de l’Oregon, a passé le week-end à surveiller les travailleurs saisonniers.

« Nous sommes vraiment très inquiets », a déclaré Lopez. « Nous savons que les gens vont continuer à travailler malgré la chaleur, car nous avons un calendrier très délicat pour la récolte … une femme avec laquelle nous avons été en contact nous a dit: » Il n’y a pas d’ombre ici, juste des bleuets pour milles.' »

Le syndicat représente plus de 7 000 travailleurs agricoles de l’Oregon, dont la plupart sont basés dans la Mid-Willamette Valley. Lopez sait que les prévisions sont censées être d’environ 20 degrés plus fraîches le reste de la semaine, mais s’inquiète toujours pour les personnes dans les champs dans les mois à venir.

« En ce moment, il y a un réel manque de leadership au niveau fédéral et au niveau des États », a déclaré Lopez. « Nous devons parler des changements systémiques que nous pouvons apporter. Nous avons besoin de règles fortes, basées sur la science et des témoignages personnels.

« Pour le moment, nous n’avons aucune protection en place pour les travailleurs, et nous en avons besoin – pas seulement quand il fait 115 degrés, mais à partir de 90 degrés. »

Contribution : Elinor Aspegren