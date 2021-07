La canicule au Canada pourrait avoir «bouilli» 100 crores d’animaux marins à mort

Avec des températures de fusion record atteignant 49,6° Celsius, le Canada subit la vague de chaleur la plus brutale de son histoire. Les vagues de chaleur ont fait des ravages dans le pays, provoquant des incendies de forêt et la mort subite de centaines de personnes. Maintenant, selon un chercheur de l’Université de la Colombie-Britannique au Canada, la vague de chaleur monstrueuse pourrait avoir fait cuire environ 100 crores d’animaux marins vivants. Le biologiste marin Chris Harley a été témoin de la mort massive alors qu’il marchait jusqu’au bord de la mer à Vancouver. Les moules, les escargots, les étoiles de mer et les palourdes sont à l’extrémité la plus dure de cette canicule. Selon Harvey, les moules piégées au bord de la mer sont comme un tout-petit coincé dans une voiture par une journée très chaude.

« Certes, l’échelle de ceci à l’échelle du littoral pourrait être beaucoup plus grande, mais nous n’avons tout simplement pas encore les données à savoir », a déclaré Harvey Radio-Canada.

Les moules et autres animaux intertidaux ne peuvent pas survivre à des températures extrêmes. Quand il fait chaud, ils ne peuvent pas courir chercher un abri. Leurs carapaces sombres absorbent la chaleur et n’ont aucune pitié pour elles car elles ne sont pas capables de réguler la température de leur corps. Il n’y a pas de refuge pour eux, ils meurent tout simplement. Les scientifiques disent que les températures extrêmes sont causées par le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine. Ces décès rappellent que notre environnement souffre gravement, a souligné Harley.

Pour que les gens aient une idée de la façon dont les humains font souffrir l’environnement et les écosystèmes, les scientifiques leur demandent de l’examiner du point de vue d’une moule. Décrivant ce qu’une vague de chaleur fait aux moules, Brian Helmuth, biologiste marin à la Northeastern University, aux États-Unis, a déclaré à une émission de radio publique The World : tête..et tu espères à Dieu que le vent souffle parce que sinon tu vas suffoquer.

Selon Harley, même si les moules reviennent dans un ou deux ans, les canicules ne vont pas s’arrêter. Ils continueront à revenir. À l’avenir avec une plus grande sévérité, grâce au changement climatique. Harley réitère la nécessité de redoubler d’efforts pour réduire les émissions. Selon un reportage de CBC, la vague de chaleur dans la seule province de la Colombie-Britannique peut être attribuée à 179 décès en une semaine.

