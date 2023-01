La candidature ratée de Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre, expliquée

Pour la première fois depuis un siècle, mardi, la Chambre des représentants n’a pas réussi à élire un orateur au premier tour de scrutin. Bien qu’il ait remporté la majorité, le républicain Kevin McCarthy n’a recueilli que 203 voix, ce qui lui en laisse 15 en deçà de la majorité absolue nécessaire pour gagner.

Le républicain de Californie a fait face à une rébellion de la part des membres d’extrême droite de sa conférence qui ont formulé une série de demandes imbriquées mêlant politique, procédure et personnel. Alors que les démocrates sont restés unis et ont voté pour leur chef, Hakeem Jeffries, les dissidents républicains ont partagé leurs voix. Dix ont voté pour le représentant Andy Biggs (R-AZ), qui s’est présenté comme un adversaire du cheval de traque contre McCarthy lors d’un scrutin interne de la conférence du GOP en novembre. Neuf ont dispersé leurs votes pour des candidats comme le représentant Jim Jordan (R-OH) et le représentant Byron Donalds (R-FL).

Les rebelles étaient membres du House Freedom Caucus, dont beaucoup avaient été de fidèles partisans de Donald Trump et des partisans d’une politique conservatrice sans compromis. Alors que certains avaient des racines dans une marque de conservatisme du Tea Party comme le représentant Chip Roy (R-TX), beaucoup étaient des lanceurs de bombes MAGA qui ont acquis une notoriété politique plus récemment, comme le représentant Lauren Boebert (R-CO). Cependant, les quelque trois douzaines de membres du House Freedom Caucus n’étaient pas tous opposés à McCarthy. Certains, comme les représentants Majorie Taylor Greene (R-GA) et Jordan, ont été de fervents partisans.

Que veulent les adversaires de McCarthy ?

La réponse courte est moins de pouvoir pour McCarthy et plus de pouvoir pour l’aile droite de la House Republican Conference. Une partie de leurs revendications comprend des efforts pour affaiblir le bureau du président en général et permettre aux membres de la base de la Chambre – et, en particulier, aux membres de base du House GOP – d’avoir plus d’influence sur la législation. Ces dernières années, les orateurs des deux partis ont centralisé de plus en plus d’autorité entre leurs propres mains. Cela signifie que les membres ont moins de possibilités de présenter des amendements, que la plupart des lois clés sont négociées par les dirigeants des deux partis et qu’elles sont présentées au vote dans une poignée de projets de loi complets tels que le projet de loi sur les dépenses sociales de 2022 que les démocrates ont surnommé la loi sur la réduction de l’inflation.

Ils veulent également accroître leur influence sur McCarthy. L’un des principaux points de discorde a été une question de procédure appelée « motion de vacance », qui permet un vote positif ou négatif sur la question de savoir si le poste de président doit être déclaré vacant et un nouveau vote organisé. Cela a été utilisé par les rebelles républicains en 2015 pour expulser le président de l’époque, John Boehner. À l’époque, n’importe quel membre individuel pouvait forcer un vote sur cette question. Boehner dirigeait alors une conférence agitée de la House GOP, bien qu’avec une majorité bien plus importante que celle des républicains actuellement.

Sous les démocrates de la Chambre, les règles de la Chambre ont été modifiées afin que seuls les chefs de parti puissent proposer la motion. Les détracteurs de McCarthy veulent revenir sur ce précédent. Les républicains détenant une majorité nominale de cinq à la Chambre, la motion visant à annuler la menace fonctionne comme une épée suspendue au-dessus de tout orateur. Cela signifie qu’une simple poignée de républicains aurait le pouvoir d’évincer McCarthy de la présidence à tout moment. Inutile de dire que McCarthy était fermement opposé à cela. Cependant, une offre récente qu’il a faite pour gagner des critiques était d’abaisser le seuil à cinq pour une motion d’annulation. En d’autres termes, cinq membres devraient proposer conjointement la motion pour forcer un vote.

Mais plus que cela, ils veulent également façonner l’agenda du GOP avec des membres d’extrême droite dans des comités influents et des votes garantis sur des priorités telles que les limites de mandat, un budget équilibré et la sécurité des frontières. De leur point de vue, les congrès républicains passés n’ont pas tenu les démocrates responsables. Le représentant Matt Gaetz (R-FL) a déclaré aux journalistes avant le vote : “Notre position est que si Kevin McCarthy est le président de la Chambre, et que nous n’avons pas la capacité de garantir qu’il y a du punch derrière l’agenda et de l’énergie derrière notre surveillance, [then not much else matters].” Gaetz a poursuivi: «Je ne suis pas ici pour participer à un spectacle de marionnettes où nous adoptons un tas de factures de messagerie, les envoyons au Sénat, les regardons mourir, n’utilisons pas de levier et ne tenons pas l’administration Biden responsable. ”

Que pensent tous les autres?

La plupart des républicains de base ne sont pas contents. S’adressant aux journalistes avant le vote de mardi, la représentante Kat Cammack (R-FL) a déclaré à propos des critiques de McCarthy : «[I]Il s’agissait de contrôler les comités et d’essayer fondamentalement de placer les gens dans des positions où ils peuvent collecter plus d’argent. Cela n’a rien à voir avec l’amélioration de notre pays. Elle a décrit ceux qui sont prêts à voter contre le leader républicain comme « les 2 % radicaux ». Le représentant Mike Gallagher (R-WI) a exprimé sa frustration que cela puisse également empêcher les républicains de commencer à essayer de faire passer leur programme. “Vous devez vraiment sortir rapidement des portes au cours de ce premier trimestre pour avoir un effet … il n’y a donc pas de temps à perdre en ce moment.”

Que se passe-t-il maintenant ?

S’adressant aux journalistes avant le vote, McCarthy a déclaré: «J’ai le record du plus long discours jamais prononcé. Je n’ai pas de problème à obtenir un record pour le plus de votes [held in a speaker election].” Le record est de 133 tours de scrutin, qui se sont déroulés sur deux mois en 1856 pour choisir un nouveau président. À l’heure actuelle, avec autant de votes pour quelqu’un d’autre qui aurait besoin de se frayer un chemin, il semble que McCarthy ait également une chance de dépasser cette distinction.