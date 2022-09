La candidature présidentielle de Trump 2024 est un grand retour politique, déclare Sen Graham

Le sénateur américain Lindsey Graham estime que l’ancien président Donald Trump a “d’assez bonnes chances” de remporter l’élection présidentielle américaine de 2024 dans ce qui, selon lui, pourrait être l’un des “plus grands retours politiques de l’histoire américaine”.

S’adressant à CNBC samedi, Graham – un républicain de Caroline du Sud et proche allié de Trump – a déclaré qu’il avait informé l’ancien président qu’il n’avait “aucune chance” de remporter les élections en 2020, mais a ajouté que 2024 était à sa portée.

“Je vous dis littéralement ce que je lui dis”, a déclaré Graham à Steve Sedgwick de CNBC au Forum Ambrosetti en Italie.

“Si vous perdez à nouveau, l’histoire de qui vous êtes et de ce que vous avez fait change radicalement”, a-t-il déclaré. “Si vous revenez, ce sera l’un des plus grands retours politiques de l’histoire américaine. Et si vous avez quatre ans de plus, vous pourrez faire de grandes choses.”