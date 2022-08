La candidature présidentielle de Liz Cheney en 2024 pourrait aider Trump – sondage

La membre du Congrès a juré de bloquer Trump du bureau ovale, mais une nouvelle enquête suggère qu’elle ferait basculer les élections à sa manière

La représentante américaine Liz Cheney (R-Wyoming) a flirté avec la candidature à la présidence, prétendument pour empêcher Donald Trump de récupérer son ancien emploi, mais un nouveau sondage suggère que sa candidature garantirait que l’ancien commandant en chef vaincra le démocrate sortant Joe Biden en 2024.

Biden perdrait environ un tiers de son soutien des démocrates et des indépendants si les électeurs avaient une option non-Trump, même si ce candidat était républicain, selon un sondage Yahoo/YouGov publié mardi. Le titulaire gagnerait un affrontement face à face avec Trump par une petite marge, 42% à 39%, a montré l’enquête, mais avec Cheney en tant que candidat indépendant, l’ex-président battrait Biden de huit points de pourcentage, 37 -29.

“Elle pourrait à elle seule faire basculer l’élection vers Trump”, dit Yahoo News.

Le rôle potentiel de spoiler de Cheney serait ironique, dans la mesure où elle a voté pour destituer Trump et lui a reproché d’avoir incité à l’émeute du Capitole américain de janvier 2021. Un candidat soutenu par Trump a assuré que Cheney ne reviendrait pas au Congrès, la battant de près de 40 points de pourcentage lors de la primaire républicaine du Wyoming de la semaine dernière. Cheney a réagi en se comparant à Abraham Lincoln, le président le plus populaire de l’histoire américaine, et en promettant de faire “tout ce qu’il faut pour s’assurer que Donald Trump ne soit plus jamais près du bureau ovale.”

En fin de compte, les électeurs américains ne souhaitent pas particulièrement voir l’un des trois politiciens se présenter à la présidence en 2024. Seuls 20% des adultes américains, dont 38% des démocrates, pensent que Biden devrait se présenter à la réélection, le Yahoo / Le sondage YouGov a montré. Environ 28%, dont 57% de républicains, aimeraient voir Trump se présenter à nouveau. Seuls 19%, dont 10% d’Américains de son propre parti, ont déclaré que Cheney devrait entrer dans la course.

Cheney aurait probablement besoin de se présenter comme candidate tierce, car elle semblerait avoir peu de chances de remporter l’investiture républicaine. Dans une primaire républicaine à trois comprenant Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et Cheney, la députée ne remporterait que 6% des voix, selon le sondage. Les répondants au sondage ont préféré Trump à DeSantis par une marge de 50-32.

Cependant, parmi les électeurs indépendants, qui ont tendance à décider des élections dans le système politique américain polarisé, DeSantis est préféré à Trump par une marge de 38 contre 36. Dans une course à double sens, Trump détient une avance de 39-32 sur Biden parmi les indépendants.

