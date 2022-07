La candidature olympique et paralympique de BC 2030 pourrait prendre du retard sur Sapporo dans une course apparente de 2 chevaux

La candidature dirigée par les Autochtones pour amener les Jeux olympiques et paralympiques de 2030 en Colombie-Britannique semble avoir atteint son premier obstacle.

Il y a deux semaines, le groupe de direction de la candidature a annoncé des coûts d’hébergement estimés à 4 milliards de dollars, dont 1,2 milliard de dollars en fonds publics.

Mais moins d’une semaine plus tard, le directeur de la ville de Vancouver a publié un rapport critiquant le plan du groupe de candidature, avec des problèmes tels qu’un calendrier tronqué, un modèle de financement peu clair et un manque d’accord entre les nombreuses parties impliquées.

En tant que tel, le rapport indiquait qu’il serait impossible de décider s’il fallait aller de l’avant.

“À l’heure actuelle, la capacité du personnel de la ville à assumer réellement le rôle de ville hôte pour les Jeux d’hiver de 2030 suscite de vives inquiétudes, sans investissements importants dans des ressources supplémentaires en personnel”, indique le rapport.

Le rapport devrait être discuté mercredi au conseil municipal, bien qu’une résolution finale sur la poursuite de la candidature ne viendra probablement qu’après les élections municipales d’octobre.

Pendant ce temps, la province a déclaré au Comité olympique canadien (COC) que le soutien financier ne devrait pas être assumé. Premier ministre sortant John Horgan Raconté Nouvelles mondiales lundi qu'”il serait irresponsable de ma part de faire un investissement important de plusieurs millions de dollars sans voir quelles seraient les conséquences finales”.

“Possibilité de respecter les jalons pertinents”

Le groupe de candidature comprend les nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh), en plus du COC, du Comité paralympique canadien et des municipalités de Vancouver et de Whistler.

Dans une déclaration fournie à CBC Sports lundi, le COC a souligné son processus dirigé par les Autochtones.

“Si tous les conseils locaux expriment le désir de continuer à aller de l’avant, nous pensons qu’il est possible de franchir les étapes pertinentes dans les processus d’appel d’offres nationaux et internationaux avec des informations appropriées disponibles pour soutenir la prise de décision éclairée de toutes les parties.”

Chris Point, à gauche, et Alec Dan, à droite, de la bande indienne Musqueam, interprètent un chant cérémoniel lors d’une conférence de presse conjointe entre le COC, les quatre Premières Nations hôtes et les villes de Vancouver et de Whistler en juin. (Jeff Vinnick/La Presse canadienne)

La nation Líl̓wat n’a pas encore officiellement approuvé la poursuite des travaux. Les nations Squamish et Tsleil-Waututh ont approuvé à l’unanimité d’aller de l’avant, tandis que la bande indienne Musqueam a également donné son aval.

CBC Sports a contacté la nation Líl̓wat pour obtenir des commentaires par e-mail mardi.

Dans un Q&A écrit envoyé aux médias lundi, le groupe de candidature a déclaré que 50% des fonds publics seraient couverts par le gouvernement fédéral, tandis que les coûts du comité d’organisation seraient entièrement financés par le secteur privé.

Les coûts restants seraient alloués à l’entretien des sites et des trois villages des athlètes, qui seraient des logements patrimoniaux pour les Premières Nations.

MST Development Corp, un partenariat de la bande indienne Musqueam, de la nation Squamish et de la nation Tsleil-Waututh, paierait une partie de la facture du logement en plus des coûts municipaux et provinciaux jusqu’à 135 millions de dollars.

Le groupe de candidature espère achever le processus d’accord dans les sept mois, y compris les travaux préparatoires jusqu’en novembre et une période de négociation au cours des trois mois suivants.

Un dialogue ciblé avec le Comité international olympique commencerait en décembre, avec une décision officielle à prendre lors de la session du CIO à Mumbai du 30 mai au 1er juin 2023.

Colombie-Britannique contre Sapporo

Pas plus tard que le mois dernier, on aurait pu affirmer que la Colombie-Britannique était la favorite pour obtenir les droits d’hébergement.

L’effort de l’Espagne s’est effondré au milieu des luttes intestines du gouvernement. Salt Lake City a admis que 2034 pourrait être plus réaliste, étant donné que Los Angeles devrait déjà accueillir les Jeux d’été en 2028, même si cela reste une option de repli sûre.

Tout part de la Colombie-Britannique contre Sapporo, au Japon. En faveur de la candidature canadienne, il y avait le caractère unique de son processus dirigé par les Autochtones, la relative nouveauté de ses sites (construits pour les Jeux de 2010, alors que Sapporo les a accueillis pour la dernière fois en 1972) et son fuseau horaire attrayant pour les téléspectateurs nord-américains. De plus, le Japon vient d’accueillir les Jeux olympiques de 2020 retardés, les deuxièmes de trois Jeux asiatiques consécutifs.

Mais alors que la Colombie-Britannique est confrontée à des problèmes administratifs, il existe une école de pensée selon laquelle le CIO pourrait revenir à un groupe japonais avec lequel il a navigué pendant les Jeux touchés par la pandémie.

Le “concept d’hébergement” des Jeux de la Colombie-Britannique est dévoilé en juin. (Jeff Vinnick/La Presse canadienne)

Judith Grant Long, professeure née à Toronto à l’Université du Michigan et spécialiste de la planification des Jeux olympiques, a déclaré qu’il existe des “preuves anecdotiques” pour un tel raisonnement du CIO.

“L’idée que le CIO reviendrait et ‘récompenserait’ [Japan] – en utilisant à nouveau la récompense dans les apostrophes – je pense que cela ne me surprendrait pas », a déclaré Grant Long.

Thomas Bach, président du CIO récemment loué Partenariats avec le gouvernement japonais.

“Ce que je peux voir, c’est qu’il y a une très bonne coopération entre les différents niveaux d’autorités et de gouvernement d’une part… et il y a aussi une bonne coopération avec le Comité olympique japonais d’autre part”, a déclaré Bach. “Et ce type de coopération et de soutien est l’un des éléments essentiels pour toute intention d’accueillir les Jeux Olympiques.”

Différence de soutien public

Le soutien public à d’autres Jeux olympiques au Japon – si peu de temps après que les coûts prévus de Tokyo 2020 ont doublé pour atteindre 15,4 milliards de dollars – est trouble.

UN Sondage de mars a montré que 52 pour cent des répondants à une enquête de Sapporo à laquelle ont répondu 5 775 personnes étaient soit en faveur, soit plutôt en faveur de l’offre. La population de Sapporo est de près de 2,7 millions d’habitants.

Grant Long a déclaré que le sondage avait peut-être été effectué de manière stratégique, visant les personnes les plus susceptibles de soutenir la candidature. Pendant ce temps, un petit groupe de manifestants s’est réuni à Sapporo et à Tokyo en juin pour s’opposer à la candidature.

“Il est difficile de savoir quel est le sentiment des Japonais à ce moment particulier et si oui ou non le sentiment des habitants de Sapporo… diffère considérablement du reste du Japon, de sorte qu’ils seraient, par exemple, plus favorables. Et puis si cela compte ou non dans le grand contexte du Japon en tant que pays qui monte une autre candidature olympique”, a déclaré Grant Long.

Sapporo doit également construire une liste de nouveaux sites ou mettre à jour de manière significative ceux de 1972 qui auront près de 60 ans en 2030.

“Je pense que les Japonais se sont avérés très capables de produire ce qui doit être produit à temps, mais il y a un certain risque associé au fait que je pense qu’ils auraient un petit programme de construction. Et puis il y a l’impact sur les médias les commandites et ainsi de suite. Et je pense que c’est de bon augure pour Vancouver », a déclaré Grant Long.

UN Enquête de juillet a montré que 54 pour cent des répondants résidents de la Colombie-Britannique appuyaient une candidature olympique, en hausse de 11 points par rapport à décembre. L’augmentation, selon Research Co. et Glacier Media, était principalement due à l’intérêt pour le processus dirigé par les Autochtones.