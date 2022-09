La candidature Espagne-Portugal pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 pourrait gagner, selon l’UEFA

Malgré la candidature conjointe de l’Argentine, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030, la proposition de l’Espagne-Portugal semble avoir un avantage pour accueillir l’événement sportif le plus important au monde.

L’instance dirigeante du football en Europe, connue sous le nom d’UEFA, maintient une position confiante que l’Espagne et le Portugal fourniront l’infrastructure et l’atmosphère appropriées pour accueillir le monde en 2030. Compte tenu de la plus récente Coupe du monde 2014 en Amérique du Sud organisée par le Brésil, le président de l’UEFA Aleksander Čeferin estime que le tournoi quadriennal sera partagé par deux pays de la péninsule ibérique.

« Je le vois comme une enchère gagnante. Nous ferons tout notre possible pour aider la candidature », a déclaré Ceferin.

L’histoire de l’Europe en matière d’organisation de tournois de la Coupe du monde

De plus, la Coupe du monde arrivera en Amérique du Nord en 2026 alors que les États-Unis, le Canada et le Mexique attendent d’énormes opportunités pour stimuler les économies avec le football. Par conséquent, le retour de la FIFA en 2030 en Europe, au lieu des Amériques, semble très plausible. L’événement de cette année se tiendra au Moyen-Orient pour la première fois, ce qui montre que la FIFA est prête à organiser son tournoi en constante évolution dans des pays spécifiques du monde qui ne l’ont jamais accueilli auparavant.

La dernière fois que la péninsule ibérique a été accueillie, c’était en Espagne en 1982, où Paolo Rossi et les Azzurri ont remporté la Coupe du monde pour l’Italie. Par conséquent, la Coupe du monde 2030 pourrait être la première fois dans l’histoire du Portugal en tant qu’hôte. Cependant, le Portugal n’est pas étranger à l’organisation d’un prestigieux tournoi de football. Le pays de la côte atlantique a accueilli l’Euro 2004, lorsque la Grèce a remporté le Championnat d’Europe de façon remarquable.

Depuis l’aube de la Coupe du monde en 1930, l’Amérique du Sud a accueilli cinq fois l’événement quadriennal : Uruguay 1930, Brésil 1950, Chili 1962, Argentine 1978 et Brésil 2014. Si l’Espagne-Portugal remporte la candidature, l’Europe marquera son neuvième record temps en tant qu’hôte, selon que la Russie compte ou non comme une nation transcontinentale, malgré sa classification des Nations Unies en tant que pays européen.

Pour la Coupe du monde de football 2030, une douzaine de stades espagnols sont inclus dans la candidature, et trois en République portugaise.