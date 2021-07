La candidature du Royaume-Uni à la Coupe du monde 2030 doit inclure un plafond de prix des billets, selon le parti travailliste

Toute candidature britannique pour accueillir la Coupe du monde 2030 doit inclure des plans pour un prix plafond des billets pour éviter que les fans ne soient trop chers, a exhorté le parti travailliste.

Alors que le processus d’appel d’offres officiel pour accueillir les jeux commence l’année prochaine, Boris Johnson aurait rencontré le président de l’UEFA la semaine dernière au n ° 10 pour plaider en faveur d’une candidature britannique et irlandaise conjointe.

Le Premier ministre a déclaré plus tôt cette année que le gouvernement était « très désireux de ramener le football à la maison » en 2030, soulignant que ce serait « une chose absolument merveilleuse pour le pays ».

Alors que l’excitation monte avant la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie dimanche soir au stade de Wembley, les prix ont grimpé bien au-dessus de leur valeur initiale via des sites de revente pour des milliers de livres.

Les billets pour le match – la première grande finale internationale de l’équipe masculine de football d’Angleterre depuis 1966 – coûteraient près de 600 € (512 £) au prix d’origine, a déclaré le parti travailliste.

Soulignant les prix des billets pour l’affrontement historique de 1966 entre l’Angleterre et l’Allemagne de l’Ouest, le parti a déclaré que le salaire hebdomadaire moyen aurait été suffisant pour acheter 40 billets pour la finale de la Coupe du monde.

Insistant sur le fait que l’abordabilité doit être «intégrée» dans la candidature de 2030, le parti travailliste a ajouté que l’examen par le gouvernement de la gouvernance du football, annoncé plus tôt cette année, devrait inclure l’examen d’un écart de prix pour empêcher les fans de se faire payer.

« Le succès de l’Angleterre dans ce tournoi nous a tous rendus fiers et a montré une fois de plus à quel point le football peut apporter de la joie », a déclaré le secrétaire à la Culture de l’ombre, Jo Stevens. « Malheureusement, les prix des billets ont été scandaleux, coûtant aux vrais fans. »

Elle a ajouté: « Alors que nous soumissionnons pour 2030, nous devons rendre abordable le fait de regarder la Coupe du monde à domicile pour la première fois depuis 1966. Ramenons le football à la maison. »

Ses remarques sont intervenues alors qu’un e-mail interne du gouvernement envoyé par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS) demandait aux responsables d’encourager les ministres à ne pas utiliser l’expression « ça rentre à la maison », en raison des inquiétudes que cela « ne passe pas bien à l’étranger ».

Soulignant la candidature du gouvernement pour accueillir la Coupe du monde 2030 conjointement avec l’Irlande, il a ajouté : « Stratégiquement, nous devons faire tout notre possible pour nous rendre accueillants envers les autorités du football ».

Le groupe de consommateurs, Which ?, a déclaré à la Press Association que les fans devraient éviter les vendeurs de billets non officiels, affirmant que la victoire de l’Angleterre avait « naturellement déclenché une énorme ruée pour avoir la chance d’être à Wembley », avec certains billets se vendant jusqu’à 17 000 £.

Adam French, expert en droits des consommateurs, a déclaré : « Même si certains de ces sites Web prétendent proposer des billets de vendeurs de confiance à « 100 % », ce n’est souvent pas le cas.

« Vous devez être conscient que les termes et conditions de l’UEFA stipulent qu’elle peut annuler les billets vendus sur des sites non officiels – quelque chose que vous ne découvrirez peut-être pas jusqu’à ce que l’entrée au tourniquet vous soit refusée et que vous ayez laissé des milliers de livres de votre poche.

« Si vous n’avez pas la chance de mettre la main sur un billet via le site officiel, vous feriez peut-être mieux d’économiser votre argent et de planifier pour regarder Gareth Southgate et les gars affronter l’Italie avec votre famille et vos amis à la maison ou au pub . «