La candidature du nouveau président pour protéger l’Amazonie se heurtera à des obstacles

Au niveau des États, six gouverneurs d’Amazon sur neuf sont des alliés de Bolsonaro, la plupart ayant des liens étroits avec l’agro-industrie. L’un d’eux, Marcos Rocha, de l’État de Rondonia, a été réélu deux jours après avoir fait une offre très médiatisée pour renforcer ses références anti-environnementales en supprimant la protection d’un terrain protégé d’environ deux fois la taille de deux villes de New York.

Da Silva doit utiliser son soutien dans les urnes pour promouvoir son programme environnemental, selon Caetano Scannavino, coordinateur de Health & Happiness, une organisation à but non lucratif d’Amazon qui soutient des projets durables dans le bassin de Tapajos.

“La plupart des Brésiliens ont exprimé leur opposition à la déforestation et à la violation des droits des autochtones”, a déclaré Scannavino à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. “Da Silva doit saisir cette clameur et rassembler des universitaires, des organisations à but non lucratif et le secteur plus responsable de l’agro-industrie. L’enjeu est de faire de l’environnement une politique d’Etat, indépendante de la gauche ou de la droite.