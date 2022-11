La candidature du nouveau président pour protéger l’Amazonie se heurtera à des obstacles

RIO DE JANEIRO (AP) – Dans un discours de victoire dimanche, le président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a promis d’inverser la tendance à la déforestation dans la forêt amazonienne.

«Nous allons à nouveau surveiller et faire de la surveillance en Amazonie. Nous combattrons toutes les activités illégales », a déclaré le gauchiste da Silva dans son discours dans un hôtel du centre-ville de Sao Paulo. “En même temps, nous allons promouvoir le développement durable des communautés en Amazonie.”

Pour y parvenir lors de son troisième mandat, il devra renforcer l’application des lois environnementales, faire face à un Congrès hostile et traiter avec des gouverneurs d’État qui entretiennent des liens étroits avec le président d’extrême droite défait Jair Bolsonaro.

S’il est sérieux, le travail sera immense. La superficie déboisée en Amazonie brésilienne a atteint un sommet en 15 ans d’août 2020 à juillet 2021, selon les chiffres officiels. La surveillance par satellite montre que la tendance en 2022 est en passe de dépasser l’année précédente.

Sur le terrain, le principal défi sera de reconstruire les agences environnementales et le bureau indigène du Brésil. Da Silva a également promis de créer un ministère des Affaires autochtones dirigé par un autochtone.

Sous Bolsonaro, ceux-ci ont été dirigés par des personnes proches du secteur agroalimentaire, qui ont longtemps poussé à la légalisation du pillage des terres et s’opposent à la création d’aires protégées telles que les territoires indigènes.

En 2023, le secteur agroalimentaire, qui a soutenu la candidature ratée de Bolsonaro à la réélection, contrôlera environ la moitié du Congrès. Au cours des dernières années, le caucus a présenté des projets de loi pour assouplir la législation environnementale.

Au niveau des États, six gouverneurs d’Amazon sur neuf sont des alliés de Bolsonaro, la plupart ayant des liens étroits avec l’agro-industrie. L’un d’eux, Marcos Rocha, de l’État de Rondonia, a été réélu deux jours après avoir fait une offre très médiatisée pour renforcer ses références anti-environnementales en supprimant la protection d’un terrain protégé d’environ deux fois la taille de deux villes de New York.

Da Silva doit utiliser son soutien dans les urnes pour promouvoir son programme environnemental, selon Caetano Scannavino, coordinateur de Health & Happiness, une organisation à but non lucratif d’Amazon qui soutient des projets durables dans le bassin de Tapajos.

“La plupart des Brésiliens ont exprimé leur opposition à la déforestation et à la violation des droits des autochtones”, a déclaré Scannavino à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. “Da Silva doit saisir cette clameur et rassembler des universitaires, des organisations à but non lucratif et le secteur plus responsable de l’agro-industrie. L’enjeu est de faire de l’environnement une politique d’Etat, indépendante de la gauche ou de la droite.

Sur le front international, les promesses de da Silva de préserver la plus grande forêt tropicale du monde ont déjà trouvé des partisans. Le gouvernement norvégien a indiqué qu’il reprendrait ses dons de plusieurs millions de dollars basés sur la performance pour financer les politiques de lutte contre la déforestation.

“La Norvège se réjouit de revitaliser son vaste partenariat climatique et forestier avec le Brésil”, a écrit le ministre du Climat et de l’Environnement, Espen Barth Eide, sur son compte Twitter.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Fabiano Maisonnave, Associated Press