La candidature de Trump pour le procès des élections de 2026 est défectueuse: un avocat spécial

L’avocat spécial Jack Smith a fait valoir lundi qu’il n’y avait aucune bonne raison pour que le procès pour ingérence électorale fédérale de Donald Trump soit reporté au printemps 2026, comme le demande l’ancien président.

Organiser un procès dans plus de deux ans et demi « reviendrait à priver le public de son droit à un procès rapide », a écrit Smith dans un dossier de six pages devant le tribunal de district américain de Washington, DC.

Le dossier de Trump « cite des statistiques et des cas inappropriés, exagère le nombre de découvertes nouvelles et non redondantes et exagère le défi de l’examiner efficacement », a écrit l’avocat spécial.

Smith avait précédemment suggéré que le procès de Trump devrait commencer le 2 janvier.

Les avocats de Trump ont proposé la semaine dernière une date de procès en avril 2026, arguant qu’ils avaient besoin de ce temps pour passer au crible des millions de pages de documents de découverte complexes. Leur dossier judiciaire comprenait un graphique montrant prétendument que ces matériaux de découverte s’empileraient jusqu’à plus de fois la hauteur du Washington Monument.