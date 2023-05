La candidature de San Diego MLS prépare la bataille contre l’équipe Landon Donovan USL

Le dernier champ de bataille du « Soccer Warz » semble se dérouler sur la côte sud de la Californie. Les articles de journaux indiquent qu’une franchise MLS de San Diego sera annoncée dans les semaines à venir, ajoutant la 30e équipe de la ligue dès 2025. La nouvelle équipe jouerait au Snapdragon Stadium, domicile de l’Université d’État de San Diego et de la San Diego Wave de la NWSL.

Il y a un éléphant dans la pièce, cependant. San Diego a déjà un club de football masculin professionnel. En fait, il en a déjà deux. Et il semble que cet effort MLS n’a rien à voir avec l’un d’eux.

Cela met en place plus de drame dans la compétition éternelle entre les ligues de football indépendantes aux États-Unis.

Les San Diego Loyal du championnat USL (division 2) en sont actuellement à leur quatrième saison. Le copropriétaire et vice-président exécutif du Loyal est l’icône USMNT Landon Donovan. Donovan a également été l’entraîneur-chef du club pendant ses trois premières saisons. C’est le même Landon Donovan que la MLS a nommé son prix annuel MVP après.

Pendant ce temps, Albion San Diego (anciennement San Diego 1904 FC) de NISA (D3) dispute sa cinquième saison. Albion a débuté en tant qu’équipe amateur de la NPSL, au sommet d’une équipe de jeunes robuste, en 2016. Ils ont fusionné avec 1904 et ont repris l’équipe professionnelle fin 2021.

Mais maintenant, le sort de ces deux clubs est maintenant en suspens alors que la MLS semble sur le point de s’installer en ville.

« Nous n’allons nulle part. »

À la suite de l’annonce de l’imminence de la MLS de San Diego, les Loyal de leur propriétaire Andrew Vassiliadis ont déclaré leur intention de continuer.

Le nom « Loyal » a été au moins en partie inspiré par l’abandon de la ville par les Chargers de San Diego de la NFL en 2017, peu de temps avant la création du club de football. Maintenant le loyauté des supporters fidèles et de la propriété est certainement mis à l’épreuve alors que la nouvelle franchise MLS de San Diego prend vie. En particulier pour la légende de la MLS Landon Donovan, ce sera une situation difficile.

Une petite poignée de clubs de division inférieure ont survécu à l’arrivée de la MLS en ville. Encore moins ont pu prospérer. Les Loyal ont une route difficile devant eux s’ils ont vraiment l’intention de tenir le coup.

Normal pour le parcours

Ce n’est que le dernier exemple de la MLS qui sélectionne les marchés / clubs des divisions inférieures. Depuis 2009, toutes les 17 équipes d’expansion de la MLS sauf une à cette époque étaient soit un club de division inférieure évoluant, soit la ligue plaçant une nouvelle équipe dans un marché de division inférieure. Seule l’Union de Philadelphie n’a pas déplacé d’une manière ou d’une autre un club professionnel existant dans une autre ligue lors de leur annonce:

Seattle Sounders (déplacé de l’USL-1)

Union de Philadelphie (aucun club professionnel de la ligue inférieure actif sur le marché lors de sa création)

Whitecaps de Vancouver (déplacés de USL-1/NASL)

Portland Timbers (déplacé de l’USL-1)

Impact de Montréal (déplacé de la NASL)

Orlando City (déplacé de l’USLPro)

NYCFC (NASL New York Cosmos actif sur le marché)

Minnesota United (déplacé de la NASL)

Atlanta United (équipe récompensée en 2014, NASL Atlanta Silverbacks active sur le marché)

LAFC (Orange County SC actif sur le marché)

FC Cincinnati (déplacé du championnat USL)

Inter Miami (NASL Fort Lauderdale Strikers et Miami FC actifs lors de l’annonce)

Nashville SC (déplacé du championnat USL)

Austin FC (USL Austin Bold FC actif sur le marché)

Charlotte FC (USL Charlotte Independence active sur le marché)

St.Louis City (a effectivement remplacé l’USL St.Louis FC)

San Diego (USL Loyal & NISA Albion actifs sur le marché)

Cette situation peut avoir un effet déstabilisateur sur les divisions inférieures. Si un club lui-même monte, la ligue inférieure perd l’une de ses organisations les plus solides. Lorsqu’un club de division inférieure n’est pas impliqué dans une offre MLS locale, il peut facilement se plier entièrement. S’il essaie de coexister avec le club MLS, il se retrouve dans une compétition très difficile pour le soutien des fans, des sponsors et des médias.

Mais avant que USL ou Loyal ne crient au scandale, ils ont été coupables du même comportement dans le passé.

Un problème à l’échelle du système

Le San Diego 1904 FC, maintenant Albion San Diego, a été annoncé comme une équipe d’expansion de la NASL en 2016, prévoyant de démarrer en 2018. Il avait même Demba Ba et Eden Hazard comme membres fondateurs du groupe de propriété. Mais lorsque la NASL s’est effondrée après 2017, le club n’avait plus de place pour jouer. Ils n’ont pas réussi à rejoindre l’USL, alors ils ont finalement commencé à jouer en 2019 à la NISA. Plus tard la même année, l’USL a annoncé que le Loyal rejoindrait sa ligue en 2020. Ce n’était pas non plus la première fois que la ligue faisait quelque chose comme ça.

En 2018, l’USL a annoncé que les Chattanooga Red Wolves seraient l’équipe de la Division 3 de la Ligue 1, empiétant sur le territoire de l’équipe réussie de la NPSL / NISA, le Chattanooga FC. La nouvelle équipe a tenté de pousser le CFC hors de son stade, et a même débauché du personnel du CFC et de son équipe féminine. À peu près au même moment, Lansing Ignite de l’USL League One a sabordé l’équipe de Lansing United NPSL, avant de plier après une seule saison en 2019.

Et ce type d’activité de ligue est également répandu dans les niveaux amateurs, les ligues éliminant les clubs des ligues concurrentes chaque année.

L’histoire de San Diego est essentiellement le football professionnel américain en un mot. Personne ne travaille ensemble, l’argent dirige le spectacle et l’USSF est introuvable. Pendant ce temps, deux clubs – et toutes les opportunités pour les joueurs, les entraîneurs et le personnel qu’ils offrent au jeu – sont désormais menacés.

Espérons que le Loyal et Albion puissent survivre et continuer à grandir et à prospérer. Et j’espère que la nouvelle équipe MLS s’en sortira bien aussi. Dans un monde idéal, les trois pourraient coexister dans le sud de la Californie, se taillant leurs niches, et les résultats sur le terrain seraient tout ce qui comptait. Mais le football américain est bien trop souvent pas un monde idéal. Malheureusement, la réalité est qu’il est probablement temps de commencer à fabriquer quelques pierres tombales supplémentaires et à creuser de nouvelles parcelles funéraires dans le cimetière américain du football professionnel.

photos : Imago