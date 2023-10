La candidature de Ratcliffe présente une lueur d’espoir pour Manchester United

Les fans de Manchester United n’obtiendront pas la table rase qu’ils souhaitaient lorsque la famille Glazer a annoncé il y a près d’un an qu’elle pourrait vendre le club, mais on espère qu’ils pourraient obtenir quelque chose qui se rapproche d’un nouveau départ.

Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe, fondateur et président de la société chimique INEOS, est sur le point de conclure un accord pour acquérir 25 % du club en échange de 1,3 milliard de livres sterling (1,6 milliard de dollars), ainsi que du contrôle de l’aspect sportif de l’entreprise. Ce n’est pas le rachat total exigé par les partisans du rachat, car cela signifie que les Glazer, propriétaires très impopulaires depuis leur rachat par emprunt en 2005, sont prêts à rester sous une forme ou une autre. nature.

La plupart des fans sont prêts à attendre et voir ce qui se passe, mais le sentiment général est qu’après 18 ans de colère et de protestations, la situation ne peut pas être aussi grave que ce qui s’est passé auparavant.

Ratcliffe, dont la valeur est estimée à environ 15 milliards de livres sterling (18 milliards de dollars), a déjà démontré son expertise commerciale rien que pour se placer dans cette position. Alors que son principal rival dans le processus de candidature, l’homme d’affaires qatari Cheikh Jassim bin Hamad Al-Thani, a adapté son offre pour convaincre les fans, Ratcliffe s’est concentré sur la conquête des Glazers. Ratcliffe souhaitait initialement racheter les 69 % des actions des Glazer et laisser le reste à la Bourse de New York, mais au milieu de doutes sur la structure de l’accord et sur la réelle volonté de la famille américaine de vendre, il a réduit son offre à un investissement minoritaire.

Cheikh Jassim, quant à lui, a été cohérent dans son message selon lequel il voulait seulement 100 % du club, payé en espèces. Dans des propositions qui ont séduit la majorité des fans, il a également déclaré qu’il effacerait la dette existante créée par la propriété de Glazer – les derniers chiffres financiers publiés en mars évaluaient ce chiffre à près de 1 milliard de livres sterling – et y ajouterait 1,4 £ supplémentaire. milliards de dollars (1,7 milliards de dollars) pour investir dans le stade, le terrain d’entraînement et l’équipe de jeu.

Il y a des questions morales entourant l’intérêt du Cheikh – notamment ses liens étroits avec le Qatar, un pays avec un piètre bilan en matière de droits de l’homme et de lois contre l’homosexualité – mais, dans le sens purement footballistique, ses projets ont séduit les supporters qui ont vu United sont à la traîne de leurs voisins de Manchester City depuis leur rachat par Abu Dhabi en 2008.

Pourtant, l’équipe de Sheikh Jassim a annoncé samedi qu’elle se retirait de la course, citant comme principale raison la valorisation « farfelue et fantaisiste » des Glazers de plus de 6 milliards de livres sterling (7,3 milliards de dollars). La valeur marchande actuelle de Manchester United est d’environ 2,7 milliards de livres sterling (3,2 milliards de dollars), mais sa sortie de la course met fin à ce qui a été un curieux épisode.

Cheikh Jassim n’a jamais parlé publiquement de sa candidature et après que son intérêt ait été révélé par une brève déclaration en février, la société de relations publiques engagée pour défendre son dossier n’a pas pu répondre à des questions simples sur son âge ou sa situation familiale. D’autres questions sur l’ampleur de sa richesse personnelle, la provenance de l’argent et ses liens avec l’État qatari sont également restées sans réponse. On savait si peu de choses sur un personnage qui, presque du jour au lendemain, est devenu un sujet de conversation parmi les fans mondiaux de United, que les supporters plaisantaient régulièrement sur la question de savoir s’il s’agissait d’une personne réelle ou s’il s’agissait d’un élément généré par l’IA.

Sir Jim Ratcliffe cherche à acquérir un pourcentage du club de son enfance, Manchester United, ce qui lui permettrait de prendre le contrôle de l’aspect sportif du club. (Photo de Peter Byrne/PA Images via Getty Images)

Une source proche de l’offre a déclaré à ESPN qu’il n’était pas prévu de cibler un autre club, alors peut-être que la réponse ne sera jamais révélée. L’un des éléments positifs de l’offre de Cheikh Jassim, selon son équipe, était qu’il s’agissait d’une OPA « propre ». Pendant ce temps, Ratcliffe a fait un meilleur travail pour mettre un pied dans la porte avec les Glazers, mais son idée est plus compliquée et donc ouverte à une multitude de questions sur la façon dont tout cela va fonctionner.

La proposition de Ratcliffe porte sur un investissement de 1,3 milliard de livres sterling, mais d’où vient cet argent, sera-t-il emprunté et où va-t-il ? Il est sur le point d’acquérir une participation de 25 %, mais comment un actionnaire minoritaire peut-il contrôler un secteur quelconque de l’entreprise, en particulier un secteur aussi important que celui du football ? Et si les Glazers restent, à quoi ressemblera leur nouveau rôle ?

La principale raison derrière l’annonce des Glazers en novembre 2022, dans laquelle ils ont déclaré qu’ils envisageraient des « alternatives stratégiques » pour répondre « aux besoins d’investissement à long terme du club », était la prise de conscience qu’ils avaient besoin de capitaux pour réaménager Old Trafford. Son coût est estimé entre 800 millions de livres sterling (975 millions de dollars) et 2 milliards de livres sterling (2,4 milliards de dollars) – comment l’argent de Ratcliffe y parvient-il ?

Surtout, la question clé demeure : L’avenir de United s’annonce-t-il plus prometteur avec Ratcliffe ?

L’homme de 70 ans, qui a tenté de racheter Chelsea en 2022, possède de l’expérience dans le football après avoir racheté le club suisse du FC Lausanne-Sport en 2017 et le club français de Nice en 2019.

Son passage à la tête de Nice a été décevant. Ils ont enregistré trois classements parmi les quatre premiers en Ligue 1 au cours des six années précédant le rachat de Ratcliffe et depuis qu’il en est propriétaire, ils ont terminé 6e en 2020, 9e en 2021, 5e en 2022 et 9e en 2023. On dit déjà que si Ratcliffe réussit dans son tenter d’acquérir de l’influence à United — il pourrait obtenir le feu vert dès jeudi, quand une réunion du conseil d’administration prévue à l’avance doit avoir lieu — qu’il chercherait à remplacer le directeur du football John Murtough par son propre homme, peut-être un ancien Le directeur sportif de Monaco, Paul Mitchell.

Le personnel de United a fait des présentations à l’équipe de Ratcliffe et de Sheikh Jassim en mars, sortant des réunions en pensant que les deux groupes étaient satisfaits de la structure du club et des projets pour l’avenir, mais comme l’a déclaré une source d’INEOS à ESPN : « A quoi ça sert d’avoir de l’influence et ensuite de ne pas En l’utilisant? »

Le poste d’Erik ten Hag en tant que manager est sûr, mais Murtough et le PDG Richard Arnold seraient vulnérables en cas de bouleversement.

Ratcliffe, un supporter d’enfance de United né à Failsworth, est profondément conscient des sentiments des fans, alors attendez-vous à une offensive de charme quand et si son investissement est confirmé. Mais les supporters de United souhaitent moins de paroles et plus d’action.

Encore une fois, comme cela a souvent été le cas sous les Glazers, l’ambiance est tendue. Les fans en ont assez d’une décennie de déclin et craignent de plus en plus les vaines promesses de changement positif. Mais si Ratcliffe parvient à conclure un accord qui voit les Glazers passer au second plan pendant que des améliorations sont apportées au stade et à l’équipe de jeu, alors cela ravivera l’espoir que des jours meilleurs ne soient pas si loin.