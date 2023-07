La candidature de Novak Djokovic pour le titre n ° 8 de Wimbledon et le trophée n ° 24 du Grand Chelem commence lundi

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Écoutez les adversaires de Novak Djokovic expliquer pourquoi il a autant de succès – pourquoi il entamera sa quête d’un cinquième championnat consécutif et huitième au classement général de Wimbledon lundi; pourquoi il tentera également de remporter un 24e trophée du Grand Chelem record de l’ère Open au cours des quinze prochains jours sur les courts en gazon du All England Club – et ils offriront de nombreuses réponses.

Son meilleur retour de service du match. Son dangereux revers à deux mains. Son élasticité. Son endurance. Sa défense. Sa capacité à lire les intentions de quelqu’un d’autre, à aller là où un ballon se dirige et à le renvoyer avec force, une combinaison que Casper Ruud a décrite de cette façon après avoir perdu contre Djokovic lors de la finale de Roland-Garros : « Il passe en quelque sorte dans ce mode où il devient juste, comme, un mur.

Écoutez Novak Djokovic expliquer pourquoi il a fait ce qu’il a fait et pourquoi, à 36 ans, il le fait toujours, et il vous proposera une raison beaucoup moins tangible et beaucoup moins observable, ce qu’il a mentionné lors de son discours de victoire à Roland Garros quelques il y a des semaines.

« J’essaie de visualiser chaque chose de ma vie et non seulement d’y croire, mais aussi de la ressentir avec chaque cellule de mon corps. Et je veux juste envoyer un message à chaque jeune : Soyez dans le moment présent ; oublier ce qui s’est passé dans le passé; l’avenir est quelque chose qui va arriver », a déclaré Djokovic. « Mais si vous voulez un avenir meilleur, vous le créez. Prenez les moyens entre vos mains. Crois le. Créez-le.

Parlant ce jour-là de ses propres espoirs et rêves en tant qu’enfant de 7 ans, Djokovic a noté deux objectifs principaux : arriver au n ° 1 et gagner Wimbledon.

Il est déjà n ° 1 depuis plus de semaines que n’importe quel homme ou femme dans le demi-siècle de classements informatisés. Maintenant, il tentera de se venger de Roger Federer en remportant le titre n ° 8 lors du plus ancien des quatre tournois de tennis du Grand Chelem. Djokovic est un devant Rafael Nadal blessé – et trois devant Federer à la retraite – pour le plus grand nombre de tournois en simple remportés par un homme, avec 23.

« Ces deux gars », a déclaré Djokovic, qui affronte l’Argentin Pedro Cachin au Center Court lundi, « ont beaucoup occupé mon esprit au cours des 15 dernières années. »

Son 23 est le même nombre avec lequel Serena Williams a terminé sa carrière la saison dernière; seule Margaret Court, qui en a remporté 24 à la fois chez les amateurs et chez les professionnels, en a plus.

« Les Grands Chelems sont l’objectif. Je ne sais pas combien, mais je pense qu’il en a beaucoup plus dans son corps », a déclaré l’entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic. « C’est fascinant à voir, parce que parfois vous pensez, ‘OK, maintenant vous en avez 23.’ Mais il va trouver, encore une fois, une sorte de motivation pour gagner 24, peut-être 25. Qui sait où est la fin ?

Au début de la saison 2011, le classement du soi-disant Big Three’s Slam ressemblait à ceci : Federer avec 16, Nadal avec neuf, Djokovic avec un.

Après avoir remporté son premier titre majeur à l’Open d’Australie 2008, Djokovic a traversé une période de 11 tournois majeurs où quatre des défaites sont survenues contre Federer ou Nadal en demi-finale ou en finale.

Sa confiance en lui a un peu diminué.

« C’est là que je doutais vraiment de moi-même, si je pouvais le faire ou non, parce que vous allez loin mais ensuite vous tombez sur le dernier obstacle », a déclaré Djokovic. « Plus vous tombez, plus vous remettez tout en question, vous voyez ce que je veux dire? »

Et pourtant, avec la même ténacité qu’il utilise sur un court – « La force mentale qu’il a est incroyable », c’est ainsi que l’a dit son adversaire du premier tour à Paris, Aleksandar Kovacevic – Djokovic s’est éloigné du court et a trouvé des moyens de améliorer. Et c’est toujours le cas, ce qui explique en partie pourquoi la plupart le considèrent, et non la tête de série n ° 1 Carlos Alcaraz, le favori alors que Djokovic continue de poursuivre le premier Grand Chelem d’une année civile par un homme depuis Rod Laver en 1969.

« Ce que vous devez admirer chez lui, c’est qu’il a été très clair sur ce qu’il veut accomplir – essayer d’obtenir ce record du Grand Chelem. Quand il s’est mis en position de le faire, il a livré », a déclaré Andy Murray, qui a remporté deux de ses trois titres majeurs à Wimbledon. «Il n’avait pas l’air de devenir nerveux ou de trop y penser ou quoi que ce soit. Ouais, il est allé et l’a fait. Ça montre la force de caractère qu’il a. »

Alors d’où vient cette croyance ?

Djokovic souligne plusieurs facteurs : son éducation en temps de guerre et d’embargo en Serbie dans les années 1990 ; ses parents (« plus de 95% des gens… se moquaient d’eux et les décourageaient de dépenser tout ce qui restait du budget familial dans un sport aussi coûteux », a-t-il déclaré); sa première entraîneure et « mère de tennis », Jelena Genčić ; et un entraîneur plus tard et « père du tennis », Niki Pilić.

Tout l’a aidé à grandir en tant qu’athlète et personne.

Quand il avait 7 ou 8 ans, a déclaré Djokovic, Genčić lui montrait une vidéo des meilleurs joueurs de tennis masculins et féminins. Elle lui a également appris «l’importance de se détendre et d’écouter de la musique classique, de lire de la poésie, de chanter et de lire, de respirer consciemment, etc.».

Sa mère, a-t-il dit, « est un rocher » et son père « m’a inculqué un tel pouvoir de croyance et de pensée positive ».

C’est pourquoi, autant que n’importe quel coup ou talent particulier, dit Djokovic, « Au quotidien, je suis le meilleur sur le terrain. »

C’est pourquoi il a remporté 11 des 20 derniers tournois du Grand Chelem.

Et c’est pourquoi il veut continuer.

« Je ne me sens pas plus détendu, pour être honnête. J’ai toujours faim de succès, de plus de Grands Chelems, de plus de réalisations au tennis. Tant qu’il y a ce dynamisme, je sais que je suis capable de concourir au plus haut niveau », a déclaré Djokovic. « Quelques jours après Roland Garros, je réfléchissais déjà à la préparation sur gazon et à ce qu’il fallait faire. »

