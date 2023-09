La candidature de Meadows, assistant de Trump, pour la suspension du procès électoral en Géorgie a été refusée

Un juge fédéral a rejeté la demande de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, visant à suspendre d’urgence une décision qui renvoyait son affaire d’ingérence électorale en Géorgie devant un tribunal d’État, un dépôt au tribunal montré mercredi.

Meadows, dernier chef de cabinet de l’ancien président Donald Trump, avait demandé au juge de district américain Steve Jones de suspendre sa décision en attendant un appel devant une juridiction supérieure.

Mais Jones s’est rangé du côté du procureur du district d’Atlanta, Fani Willis, qui a exhorté mardi le juge à rejeter la dernière décision de Meadows dans le cadre de ses efforts continus pour tenter de porter son affaire devant un tribunal fédéral.

Meadows « n’a pas démontré qu’il avait droit à un sursis d’urgence », a statué Jones dans une ordonnance datée de mardi et rendue publique mercredi matin au rôle du tribunal de district américain d’Atlanta.

Jones avait rejeté vendredi la tentative initiale de Meadows de déplacer l’affaire Georgia RICO hors du comté de Fulton et devant un tribunal fédéral.

Meadows a également demandé à la Cour d’appel américaine du 11e circuit d’accorder une suspension d’urgence, arguant que Jones « avait commis une erreur flagrante » en refusant de renvoyer l’affaire devant un tribunal fédéral. La cour d’appel n’a pas encore statué sur la demande de Meadows, mais a ordonné à Willis de répondre mercredi midi.

L’acte d’accusation de Willis devant la Cour supérieure du comté de Fulton porte sur 41 chefs d’accusation Trump, Meadows et 17 autres coaccusés dans le cadre d’un complot illégal visant à annuler la victoire du président Joe Biden aux élections de 2020 en Géorgie.

Meadows est accusé d’un chef d’accusation chacun pour violation de la loi géorgienne sur le racket et pour sollicitation de violation du serment par un agent public. Meadows, Trump et leurs coaccusés ont tous plaidé non coupables.

Au moins quatre autres accusés tentent de déplacer leurs dossiers hors du comté de Fulton, qui englobe Atlanta et a voté massivement pour Biden en 2020.

Les avocats de Meadows ont fait valoir devant les tribunaux de district fédéral et d’appel qu’il pourrait subir un « préjudice irréparable » parce que son affaire pourrait être jugée et conduire à sa condamnation et à son incarcération avant que son appel ne soit entendu.

Le procès de deux autres coaccusés aura lieu fin octobre, et les avocats de Meadows ont déclaré que les procureurs de l’État demanderaient le même calendrier pour lui.

Mais dans sa dernière décision, Jones a écrit que les arguments de Meadows n’offraient rien « pour convaincre cette Cour que sa décision était incorrecte ».

Et Meadows n’a pas réussi à démontrer « autre chose qu’une possibilité de préjudice irréparable en l’absence de sursis », ce qui n’est pas suffisant, a écrit Jones.

Le juge a ajouté : « Aucune date de procès n’a été fixée pour Meadows, et il admet qu’il n’est pas garanti que son procès aura lieu en octobre. »