La candidature de McCarthy pour que le conférencier se poursuive, dit Trump le soutient

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre ouvriront le deuxième jour du nouveau Congrès un peu comme le premier – le chef Kevin McCarthy essayant de devenir président de la Chambre malgré sa défaite lors de plusieurs tours de scrutin qui ont plongé la nouvelle majorité du GOP dans le chaos.

C’était la première fois en 100 ans qu’un candidat à la présidence de la Chambre ne pouvait pas prendre le marteau lors du premier vote, mais McCarthy ne semblait pas découragé par la gravité du moment. Au lieu de cela, il a juré de se battre jusqu’au bout, encouragé, a-t-il dit, par l’ancien président Donald Trump à mettre fin au désarroi et à rassembler le Parti républicain.

La Chambre doit se réunir mercredi après que l’impasse ait essentiellement forcé toutes les autres affaires à l’arrêt, attendant que les républicains élisent un président.

« Aujourd’hui, est-ce le jour que je voulais avoir ? Non », a déclaré McCarthy aux journalistes mardi soir au Capitole après une série de réunions à huis clos.

McCarthy a déclaré que Trump voulait qu’il reste dans la course et lui a dit de mettre fin au chaos républicain de la Chambre et de rassembler le parti.

L’ancien président “veut voir les républicains unis pour pouvoir accomplir exactement ce que nous avons dit que nous ferions”, a déclaré McCarthy.

Lorsqu’on lui a demandé s’il abandonnerait, McCarthy a répondu: “Cela n’arrivera pas.”

Ce fut un début tumultueux pour le nouveau Congrès et a souligné les difficultés à venir avec les républicains maintenant aux commandes de la Chambre.

Les tensions ont éclaté au sein de la nouvelle majorité de la Chambre alors que leurs promesses de campagne s’enlisaient. Sans orateur, la Chambre ne peut pas se former pleinement – ​​assermentation de ses membres, nommer les présidents de ses commissions, s’engager dans des débats au sol et lancer des enquêtes sur l’administration Biden. Les familles des législateurs avaient attendu, alors que ce qui est normalement une journée de fête sombrait dans le chaos, avec des enfants jouant dans les allées ou se tortillant dans les bras de leurs parents.

Mais il n’était pas du tout clair comment le chef du GOP assiégé pourrait rebondir pour gagner les conservateurs de droite qui rejettent son leadership. Il faut généralement une majorité de la Chambre pour devenir président, 218 voix – bien que le seuil puisse baisser si les membres sont absents ou votent simplement présents, une stratégie que McCarthy semblait envisager.

McCarthy n’a pas remporté plus de 203 voix en trois tours de scrutin, perdant jusqu’à 20 républicains sur sa faible majorité de 222 sièges,

Depuis 1923, l’élection d’un président ne s’est pas déroulée à plusieurs tours de scrutin, et la lutte la plus longue et la plus exténuante pour le marteau a commencé en 1855, d’une durée de deux mois et de 133 scrutins lors des débats sur l’esclavage à la veille de la guerre civile.

“Kevin McCarthy ne sera pas un orateur”, a déclaré le représentant Bob Good, R-Va., l’un des récalcitrants.

Une nouvelle génération de républicains conservateurs, dont beaucoup sont alignés sur le programme Make America Great Again de Trump, veulent bouleverser les affaires comme d’habitude à Washington et se sont engagés à arrêter l’ascension de McCarthy sans concessions à leurs priorités.

À bien des égards, le défi de l’extrême droite rappelait la dernière fois que les républicains ont pris le pouvoir à la Chambre, lorsque les républicains du Tea Party ont introduit une politique dure et fermé le gouvernement après avoir pris le contrôle des élections de mi-mandat de 2010.

Alors que le spectacle du vote s’éternisait, les partisans de McCarthy ont imploré les résistants de faire la queue pour le républicain californien.

“Nous sommes tous venus ici pour faire avancer les choses”, a déclaré le républicain de deuxième rang, le représentant Steve Scalise, dans un discours nommant McCarthy pour le vote et exhortant ses collègues à abandonner leur protestation.

Invoquant l’agenda du président démocrate Joe Biden, Scalise, lui-même un choix de compromis possible du GOP, a déclaré: “Nous ne pouvons pas commencer à résoudre ces problèmes tant que nous n’avons pas élu Kevin McCarthy notre prochain orateur.”

Mais les résistants ont forcé un troisième et dernier tour de scrutin avant que les dirigeants républicains n’ajournent rapidement mardi soir.

“Le peuple américain regarde, et c’est une bonne chose”, a déclaré le représentant Chip Roy, R-Texas, qui a nommé son collègue conservateur, le représentant Jim Jordan de l’Ohio, comme alternative à l’orateur.

Jordan, le rival devenu allié de McCarthy, a été poussé à deux reprises par les conservateurs, mais il ne semble pas vouloir le poste. Le républicain de l’Ohio est en passe de devenir président de la commission judiciaire, et il s’est levé lors du débat au sol pour exhorter ses collègues à voter à la place pour McCarthy.

“Nous devons nous rassembler autour de lui, nous unir”, a déclaré Jordan.

En tout, un groupe central de 19 républicains – puis 20 – a voté pour quelqu’un d’autre que McCarthy. Le premier scrutin a envoyé des votes au représentant Andy Biggs de l’Arizona, de la Jordanie et d’autres, tandis que la Jordanie a remporté à elle seule les votes lors des deux scrutins suivants.

L’impasse sur McCarthy s’est accumulée depuis que les républicains semblaient sur la bonne voie pour remporter la majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat en novembre. Alors que le Sénat reste aux mains des démocrates, à peine, les républicains de la Chambre sont impatients d’affronter Biden après deux ans de contrôle des démocrates sur les deux chambres du Congrès. Le parti conservateur Freedom Caucus a mené l’opposition à McCarthy, estimant qu’il n’est ni assez conservateur ni assez dur pour combattre les démocrates.

Pour gagner du soutien, McCarthy a déjà accepté de nombreuses demandes du Freedom Caucus, qui a fait campagne pour des changements de règles et d’autres concessions qui donnent plus d’influence à la base dans le processus législatif. Il est déjà venu ici, après s’être retiré de la course aux orateurs en 2015 lorsqu’il n’a pas réussi à convaincre les conservateurs.

Tard mardi, de la pizza, du Chick-fil-A et des tacos ont été transportés dans diverses salles de réunion du Capitole après l’échec des votes alors que les partisans et les détracteurs de McCarthy se sont penchés pour savoir comment élire un orateur.

“Tout est sur la table”, a déclaré le représentant allié de McCarthy, Patrick McHenry, RN.C. – attendez-vous, dit-il, à ce que le chef se retire. “Pas du tout. Ce n’est pas sur la table.

Le représentant Scott Perry, R-Pa., président du Freedom Caucus et leader des efforts de Trump pour contester l’élection présidentielle de 2020 avait déclaré plus tôt qu’il appartenait à McCarthy de répondre à leurs demandes et de changer la dynamique.

Les démocrates ont nommé avec enthousiasme Jeffries, qui prend la tête du parti, comme leur choix d’orateur – un geste typiquement symbolique pour la minorité mais qui a pris une nouvelle importance avec les républicains en désaccord les uns avec les autres.

Alors que Jeffries a remporté le plus de voix au total, 212, ce n’était pas la majorité pour devenir orateur.

McCarthy s’est concentré sur le total de Jeffries mardi soir, affirmant que s’il pouvait remporter 213 voix, il aurait la majorité, tant que d’autres seraient absents ou simplement voteraient présents.

C’est une stratégie que d’anciens présidents de la Chambre, dont la présidente démocrate sortante Nancy Pelosi et le président républicain John Boehner, avaient utilisée lorsqu’ils ont affronté l’opposition, remportant le marteau avec moins de 218 voix.

McCarthy a déclaré mardi soir au Capitole: “Vous obtenez 213 votes, et les autres ne disent pas un autre nom, c’est comme ça que vous pouvez gagner.”

Lisa Mascaro, Farnoush Amiri et Kevin Freking, Associated Press