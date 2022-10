La candidature de l’Ukraine à la Coupe du monde est de la pure politique, selon un responsable russe

Il a été confirmé mercredi que l’Ukraine se joint à une candidature espagnole et portugaise pour l’édition 2030 de la pièce maîtresse de la FIFA.

Le responsable du football russe, Aleksandr Dyukov, a déclaré que l’Ukraine avait parfaitement le droit de lancer une candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, mais considère cette étape comme purement “politique.”

Il a été officiellement confirmé mercredi que l’Ukraine sera intégrée à la campagne hispano-portugaise pour remporter les droits d’organisation de la Coupe du monde dans huit ans.

Les détails de la candidature conjointe doivent encore être finalisés, bien que des rapports indiquent que l’Ukraine vise à accueillir un groupe du tournoi à 48 équipes.

Réagissant à la nouvelle, le président de l’Union russe de football (RFU), Dyukov, a déclaré que la participation ukrainienne à la candidature hispano-portugaise n’avait guère de sens sur le plan commercial.

« C’est leur droit [to bid]. La candidature est à étudier. Je ne vois aucune logique commerciale ou marketing dans une telle application », a déclaré mercredi le responsable du football russe, comme le rapporte RIA Novosti.

« L’incorporation de l’Ukraine n’a pas renforcé l’offre initiale. Je ne vois rien ici, sauf la politique », a ajouté Dyukov, qui est membre du Comité exécutif de l’UEFA.

Dyukov ne voyait aucune logique commerciale dans les plans de la Coupe du monde.

© Oleg Nikishine / FIFA via Getty Images



En annonçant leur candidature conjointe, les autorités du football d’Espagne, du Portugal et d’Ukraine ont déclaré qu’elles recevaient le soutien inconditionnel de la hiérarchie de l’UEFA.

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) l’a décrit comme “un projet global et transformateur du football européen dans une situation exceptionnelle.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a donné son plein soutien à la candidature, écrivant sur les réseaux sociaux : “La candidature conjointe de l’Espagne, du Portugal et de l’Ukraine pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030 est plus qu’un symbole de foi en notre victoire commune. L’Ukraine perdurera, s’imposera et se reconstruira grâce à la solidarité de ses partenaires.

L’offre devrait faire face à une concurrence féroce de la part d’une campagne sud-américaine conjointe comprenant l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay.

Ailleurs, une éventuelle campagne à trois entre l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Grèce est en préparation. Le Maroc a également fait part de son intention de soumissionner, éventuellement aux côtés de la Tunisie et de l’Algérie.

La FIFA annoncera officiellement les droits d’hébergement lors de son congrès en 2024.

L’Ukraine a l’expérience de l’organisation d’un tournoi majeur auparavant, ayant accueilli le Championnat d’Europe de l’UEFA 2012 aux côtés de la Pologne.

Cependant, les plans ukrainiens actuels sont apparus dans un contexte très différent, compte tenu du conflit en cours avec la Russie et de l’incertitude qu’il crée.

Le responsable du football russe Vyacheslav Koloskov – qui est un ancien vice-président de la FIFA – a déclaré qu’il considérait les espoirs de l’Ukraine de décrocher la Coupe du monde aux côtés de l’Espagne et du Portugal comme “irréaliste.”

“Personnellement, je vois cela comme une campagne de relations publiques, il est logique de se promouvoir, ce qu’ils pensent de l’avenir du pays, de la fédération, du football, etc.” dit Koloskov.

La Russie a accueilli avec succès la dernière édition de la Coupe du Monde de la FIFA en 2018, lorsque des matchs ont été disputés dans 12 stades répartis dans 11 villes.

La Coupe du monde 2022 débutera au Qatar en novembre, tandis que la version 2026 – qui sera élargie à 48 équipes sur les 32 actuelles – se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.