La candidature de l’Arabie Saoudite à la Coupe du Monde 2034 est stimulée par le changement de camp de l’Indonésie après les pourparlers avec l’Australie co-organisatrice

Une semaine après avoir révélé des discussions avec l’Australie sur sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2034, le leader indonésien du football, Erick Thohir, a déclaré mercredi que sa fédération soutenait désormais l’Arabie saoudite.

Le changement de plan de Thohir a été détaillé dans un communiqué publié sur le site Internet de la fédération indonésienne de football quelques heures avant une réunion en ligne de la Confédération asiatique de football, dont les 47 membres comprennent l’Australie, l’Indonésie et l’Arabie saoudite.

Au cours de la réunion, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exhorté les membres de l’AFC à « être unis pour la Coupe du monde 2034 ».

Infantino est depuis longtemps un proche allié du football saoudien et du prince héritier du royaume Mohammed ben Salmane, et la décision surprise de la FIFA il y a deux semaines d’accélérer les candidatures pour le tournoi masculin de 2034 a été considérée comme favorable pour eux.

Seuls les membres de l’AFC et de l’organisme de football d’Océanie – la Nouvelle-Zélande et les îles dispersées du Pacifique – peuvent postuler pour le tournoi de 2034, a annoncé la FIFA ce mois-ci, après avoir accepté une candidature unique pour 2030, regroupant l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud dans six pays.

La FIFA donne aux fédérations d’Asie et d’Océanie jusqu’au 31 octobre pour manifester leur intérêt et un mois seulement pour soumettre un accord de candidature détaillé avec le soutien du gouvernement.

L’Arabie Saoudite a confirmé son intention presque immédiatement après l’ouverture de la compétition par la FIFA, le 4 octobre. Quelques minutes plus tard, le président de l’AFC, Cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, membre de la famille royale bahreïnienne, a déclaré que les Saoudiens bénéficiaient de leur soutien uni.

Les spéculations sur un plan australo-indonésien, incluant éventuellement la Malaisie et Singapour, suggèrent qu’il n’y a pas eu l’unité asiatique suggérée par Cheikh Salman.

L’annonce faite mercredi par l’Indonésie a isolé l’Australie si elle souhaite faire une candidature en 2034, après avoir co-organisé avec succès la Coupe du monde féminine 2023 avec la Nouvelle-Zélande.

« Il y a déjà suffisamment de divisions partout dans le monde. Nous avons l’occasion d’envoyer des messages d’unité », a déclaré Infantino mercredi dans un message vidéo depuis Zurich aux membres de l’AFC.

Infantino leur a rappelé son message lors d’une réunion des officiels du football ce mois-ci à Tachkent, en Ouzbékistan : « être unis en Asie, être unis pour la Coupe du monde 2034 ».

La FIFA souhaite confirmer les organisateurs des Coupes du monde 2030 et 2034 à la fin de l’année prochaine lors de réunions distinctes de ses 211 fédérations membres.

La candidature européenne de l’Espagne, du Portugal, du Maroc, de l’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay, premier pays hôte de 1930, constitue le choix consensuel pour 2030. Les Sud-Américains ne devraient obtenir qu’un seul match chacun sur la liste de 104 matchs, mais cela supprime leur l’organisation du football à l’horizon 2034, alors que la FIFA cherche à alterner les hébergements entre les continents.

La CONCACAF, organisme de football d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale, aura son tour en 2026 lorsque les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront la première édition de 48 équipes et 104 matchs.

Thohir, un ministre du gouvernement indonésien qui entretient des liens étroits avec Infantino, a déclaré mercredi que l’Indonésie avait pour objectif d’accueillir le prochain tour de l’Asie après 2034. Cela pourrait être en 2046.

L’Indonésie accueillera le mois prochain la Coupe du monde masculine des moins de 17 ans pour la FIFA après avoir été privée en mars de la version des moins de 20 ans parce que la nation à majorité musulmane a refusé d’organiser les matchs d’Israël, qui s’était qualifié.

La fédération australienne de football a également manifesté son intérêt pour l’organisation de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes pour la FIFA en 2029.

L’Arabie Saoudite accueillera la dernière Coupe du Monde des Clubs à sept équipes de la FIFA en décembre. Le tournoi des clubs est relancé sous la forme d’un tournoi quadriennal regroupant 32 équipes en juin 2025 aux États-Unis.

