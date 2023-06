La candidature de la Suède à l’OTAN devrait être discutée alors que Trudeau rencontre les dirigeants nordiques – National

La candidature de la Suède à rejoindre l’alliance militaire de l’OTAN sera discutée lundi lors d’une réunion des dirigeants nordiques en Islande, en présence du premier ministre Justin Trudeau.

Trudeau doit rencontrer en privé le premier ministre suédois Ulf Kristersson en marge du sommet annuel des dirigeants nordiques, auquel le chef du Canada assiste en tant qu’invité.

L’événement de deux jours fait suite à un week-end de chaos militaire en Russie et vient juste avant le sommet annuel des dirigeants de l’OTAN prévu pour la mi-juillet en Lituanie.

Les nations nordiques ont toutes soutenu l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’invasion russe.

La guerre, qui a commencé il y a plus de 16 mois, a également incité la Suède et la Finlande à abandonner leurs politiques de neutralité de plusieurs décennies et à demander leur adhésion à l’OTAN.





Le Canada a été le premier à soutenir les deux candidatures et la Finlande a été admise en avril, mais la Turquie et la Hongrie ont toutes deux refusé d’approuver l’acceptation de la Suède.

En plus de sa rencontre bilatérale avec Kristersson aujourd’hui, Trudeau s’entretiendra avec Jonas Gahr Støre, le premier ministre de la Norvège.

Il a rencontré dimanche les premiers ministres du Danemark, de l’Islande et de la Finlande alors que le sommet commençait.

La brève révolte armée de samedi en Russie par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin a dominé le rassemblement en Islande. Il a propulsé la sécurité au premier plan de l’agenda d’un groupe de nations qui partagent l’Arctique avec la Russie et ont des inquiétudes croissantes quant à la stabilité de la région et aux effets du changement climatique.

Les scientifiques disent que l’Arctique subit certains des effets les plus aigus du réchauffement de la planète, les experts de la défense ajoutant que la fonte des glaces ouvre un nouvel accès à la région tandis que des puissances agressives comme la Russie et la Chine en prennent note.