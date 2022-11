La candidature de Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre, brièvement expliquée

Kevin McCarthy a longtemps voulu être le président de la Chambre, et sera probablement un pas de plus vers cet objectif après les élections à la direction du GOP de la Chambre de mardi. Mais la stratégie qu’il a employée pour réaliser son rêve peut le transformer en cauchemar vivant.

Il a passé la majeure partie des deux dernières années à sillonner le pays afin de s’assurer que les républicains remportent la majorité à la Chambre des représentants à la mi-mandat de 2022. En tant que chef républicain de la Chambre, il est allé à des dîners de poulet en caoutchouc et à des collectes de fonds avec des tables de buffet empilées avec un cocktail de crevettes à travers le pays. Il a passé d’innombrables heures au téléphone à recruter des candidats et à solliciter des dons. En conséquence, lui et ses alliés sont entrés dans les élections de mi-mandat avec environ un demi-milliard de dollars à dépenser et une liste de candidats républicains étaient enthousiasmés.

Il a également dû marcher sur la corde raide, essayant de garder toutes les factions de son parti heureuses, équilibrant les besoins des modérés du district swing avec les désirs des partisans d’extrême droite de Trump. McCarthy a excorié l’ancien président Donald Trump sur le sol de la Chambre une semaine après l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Quelques semaines plus tard, il s’est rendu à Mar-a-Lago pour réparer les clôtures et poser pour une photo avec Trump.

Au sens le plus littéral, McCarthy a réussi. Les républicains sont presque certains de détenir la majorité absolue des 435 sièges de la Chambre des représentants en 2023.

Mais, il peut encore finir par ne pas atteindre son objectif ultime de devenir orateur. Les républicains sont susceptibles d’avoir l’une des plus petites majorités à la Chambre de l’histoire récente, composée de membres aux idéologies diverses et aux allégeances personnelles variables envers McCarthy. Le défi pour le républicain de Californie est de savoir s’il peut réussir à apprivoiser les membres les plus récalcitrants de sa conférence et obtenir les 218 voix nécessaires sur le parquet de la Chambre pour atteindre son objectif longtemps caressé.

Qui est Kevin McCarthy ?

McCarthy est le chef des républicains de la Chambre depuis 2019, après que le président de l’époque, Paul Ryan, a décidé de ne pas se présenter à la réélection au Congrès après deux années tumultueuses sous le président Trump. Républicain de Bakersfield, en Californie, McCarthy a été élu pour la première fois au Congrès en 2006, succédant au titulaire de longue date Bill Thomas. McCarthy avait été membre du personnel de Thomas avant de devenir membre de l’Assemblée de l’État de Californie, où il est devenu le chef de la minorité lors de son premier mandat.

Au Congrès, McCarthy a accédé au pouvoir en tant que “Young Gun”. Avec Eric Cantor, qui était alors le commandant en second du chef de la majorité John Boehner, et Paul Ryan, McCarthy était considéré comme une étoile montante du GOP. En 2014, après la défaite primaire choquante de Cantor, McCarthy est devenu le chef de la majorité à la Chambre, et en 2015, lorsque Boehner a démissionné de son poste de président après une demi-décennie de frustration en essayant de gérer la conférence républicaine agitée à l’ère du Tea Party, McCarthy était sur le point de le remplacer. .

Mais McCarthy a fait face à une rébellion à droite, amplifiée par une gaffe qu’il a faite sur Fox News, où il s’est vanté des dégâts que le comité restreint sur Benghazi faisait aux résultats des sondages d’Hillary Clinton. McCarthy s’est retiré du concours et est resté chef de la majorité tandis que Ryan est finalement devenu président en tant que candidat de consensus.

Maintenant, s’il peut tenir sa conférence ensemble, il est sur le point de devenir enfin conférencier lui-même.

Que doit faire McCarthy pour devenir conférencier ?

La réponse simple est : obtenir 218 votes sur le parquet de la Chambre en janvier. Le président de la Chambre est l’un des rares postes explicitement nommés dans la Constitution et il est élu par l’ensemble de la chambre.

Mais ce n’est peut-être pas si simple. Alors qu’il y aura presque certainement au moins 218 républicains à la Chambre l’année prochaine, à partir de maintenant, il n’y aura peut-être pas 218 républicains prêts à voter pour McCarthy sur le sol.

McCarthy devrait remporter facilement un vote au sein de la conférence républicaine pour être le choix de leur parti pour l’orateur mardi. La question est de savoir combien de membres soutiennent le représentant Andy Biggs, le membre du Congrès de l’Arizona qui vient d’être élu pour un quatrième mandat, qui devrait se présenter comme un cheval de bataille pour les membres du Freedom Caucus d’extrême droite.

Le vote initial de mardi permettra à la fois à McCarthy et à ses détracteurs de mettre leurs cartes sur la table – et de permettre près de deux mois d’échanges et de transactions.

L’étroite majorité républicaine donne beaucoup de poids aux détracteurs de McCarthy ; il a besoin de leurs voix pour devenir orateur et cela leur donne le pouvoir d’exiger de lui.

La plupart de ceux qui s’opposent à McCarthy font partie du Freedom Caucus, qui comptera environ trois douzaines de membres au prochain Congrès. Leurs demandes impliquent en grande partie une variété de changements à la procédure de la Chambre qui affaibliraient le président et responsabiliseraient les membres de la base.

Pour en revenir au mandat de John Boehner, les membres de la droite de base ont affirmé que les républicains de l’establishment à la tête les avaient ignorés pour conclure des accords bipartites insuffisamment conservateurs. Les dissidents du Freedom Caucus veulent changer les règles pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.

La proposition la plus chargée proposée par les conservateurs est de modifier les règles de la Chambre sur qui peut proposer une motion pour quitter le fauteuil – essentiellement, qui peut déclencher un vote pour retirer le président et organiser des élections pour un nouveau.

Jusqu’à récemment, les règles de la Chambre permettaient à n’importe quel député de présenter la motion. C’est par le biais de cette procédure parlementaire que le représentant Mark Meadows, qui est devenu le chef de cabinet de Trump, a expulsé Boehner en 2015.

Après que les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre en 2017, ils ont modifié les règles afin que seuls les membres de la direction de l’un ou l’autre des partis puissent proposer la motion. Les adversaires de McCarthy veulent changer cela, ce qui leur donnerait un effet de levier important, en particulier dans une Chambre aussi étroitement divisée.

D’autres changements qu’ils souhaitent donneraient aux membres de la base plus d’influence sur qui devient président de comité et sur la manière dont les membres sont affectés aux comités.

McCarthy deviendra-t-il réellement conférencier ?

À ce stade, il existe encore un large éventail de possibilités quant à ce qui se passera lorsque le Congrès votera sur le prochain orateur le 3 janvier.

Après tout, nous ne savons toujours pas à quel point la majorité républicaine sera mince, ni qui en fera partie. De plus, malgré toute l’attention portée au Freedom Caucus, il existe un bloc tout aussi nombreux de modérés au sein de la House Republican Conference qui sont regarde déjà de travers aux efforts pour changer les règles.

Cela dit, cela fait 100 ans qu’une élection pour choisir le président a nécessité plusieurs scrutins, et bien que McCarthy puisse avoir des problèmes pour obtenir 218 votes des républicains de la Chambre, il n’est pas clair s’il y a quelqu’un qui ferait mieux. D’autres membres de la direction, comme l’actuel House Minority Whip Steve Scalise, seraient confrontés à la même résistance de la part de la droite dure, alors qu’un allié du Freedom Caucus comme le représentant Jim Jordan pourrait provoquer une réaction violente de la part des modérés.

Et les républicains, peu importe ce qu’ils pensent de McCarthy, sont incités à s’aligner. Il y a toujours l’alternative imminente qu’une poignée de républicains pourraient s’unir aux démocrates votant en bloc pour choisir quelqu’un de bien plus désagréable à droite que McCarthy. En tant que représentant Marjorie Taylor Greene inquiet dans une interview lundi, «Voulons-nous voir ce défi ouvrir la porte à Pelosi remettant le marteau à [someone like] Liz Cheney ?

Là encore, McCarthy n’a pas réussi à être conférencier une fois auparavant.