La candidature de Kanté au Ballon d’Or, l’Ukraine fait de la politique et Ronaldo retiendra-t-il le Portugal ? Les scénarios alternatifs de l’euro à surveiller

Inclinaison du Ballon d’Or de Kanté

Tout le monde aime N’Golo Kanté.

Le milieu de terrain avec le plus grand sourire du football a fait encore plus pour renforcer sa réputation cette saison en tant que l’un des joueurs les plus gentils – et pour ne pas dire les plus efficaces – du jeu.

Jouant un rôle déterminant dans le triomphe improbable de Chelsea en Ligue des champions, les discussions se multiplient sur le fait que le Français de 30 ans serait le récipiendaire le plus digne du Ballon d’Or de cette année.

Les goûts du tueur à gages polonais Robert Lewandowski pourraient avoir quelque chose à dire à ce sujet, mais si Kante conduit sa nation au succès à l’Euro cet été, il pourrait être difficile de résister à la clameur pour lui de remporter le plus gros prix individuel du football.

« J’ai dit il y a longtemps que ce serait approprié, si Chelsea gagnait [the Champions League], pour qu’il remporte le Ballon d’Or. Ce serait mérité aussi. a récemment déclaré son coéquipier des Bleus, Paul Pogba.

La Ligue des champions est déjà dans le sac, et un triomphe à l’Euro pour la France pourrait égaler la gloire individuelle de Kante – même si le petit milieu de terrain serait bien trop modeste pour l’admettre.

Tout démarre sur le kit de l’Ukraine

Un ballon n’a même pas été botté à l’Euro 2020 et l’Ukraine a déjà réussi à déclencher une querelle diplomatique.

Le nouvel ensemble de kits de l’équipe – dévoilé ce week-end – présente un aperçu d’une carte du pays comprenant la péninsule de Crimée ainsi que des slogans liés aux sympathisants nazis de la Seconde Guerre mondiale.

Étant donné que la Crimée a rejoint la Russie à la suite d’un résultat catégorique du référendum en 2014, l’équipement ukrainien n’a pas bien fonctionné à Moscou – où des politiciens et d’autres personnalités ont affirmé que le football était utilisé pour faire avancer les programmes politiques de manière provocante.

L’Union russe de football a officiellement écrit à l’UEFA, qui a apparemment approuvé le kit.

Alors, le drame pourrait-il déborder sur le terrain ?

Tirées au sort dans des groupes différents, la Russie et l’Ukraine ne peuvent pas s’affronter (en termes de football) avant les quarts de finale, en supposant qu’elles aillent jusque-là, et même alors, ce match se jouerait à Bakou ou à Munich.

Mais dans un scénario différent, l’Ukraine pourrait se retrouver en quart de finale qui se jouerait à Saint-Pétersbourg – auquel cas l’UEFA a déclaré qu’elle ne changerait pas de lieu.

Bien que la Russie et l’Ukraine ne se rencontrent peut-être pas sur le terrain, mais loin du terrain de football, la rangée de kits risque de gronder tout au long du tournoi.

En parlant de politique…

L’Angleterre se fait huer par ses propres fans

Un autre tournoi majeur, et encore une fois l’Angleterre attend.

L’Euro 2020 est pratiquement comme une compétition à domicile pour les Trois Lions, chaque match de groupe – contre la Croatie, l’Écosse et la République tchèque – se jouant à Wembley. Les demi-finales auront également lieu dans le lieu emblématique de Londres, tout comme la finale.

L’Angleterre peut donc compter sur un soutien à domicile fervent, n’est-ce pas ? Eh bien, pas exactement…

L’équipe a été huée par certaines sections de fans alors que les joueurs se sont mis à genoux avant les récents matchs d’échauffement contre l’Autriche et la Roumanie à Middlesbrough, alors que des supporters mécontents ont clairement exprimé leur colère contre un geste associé au mouvement Black Lives Matter.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a écrit une lettre ouverte schmaltzy aux fans à la veille du tournoi, affirmant le droit des joueurs de prendre position (ou plutôt de s’agenouiller) pour ce en quoi ils croient – ​​qui s’est effondré avec le libéral presse.

Mais les adversaires de dimanche, la Croatie, ont apparemment déclaré qu’ils ne rejoindraient pas l’Angleterre dans le geste, et l’appel de St. Gareth aux fans de soutenir l’équipe pourrait tomber dans l’oreille d’un sourd parmi les fidèles des Trois Lions.

Le tournoi d’Angleterre pourrait commencer avec des huées qui résonnent dans leurs oreilles à domicile – ce n’est pas le moyen idéal pour lancer votre dernier effort pour mettre fin à 55 ans de mal…

Combien le Portugal a-t-il besoin de Cristiano Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo, 36 ans, se dirige vers l’Euro 2020 en tant que véritable légende du tournoi.

Aucun autre joueur n’a marqué à autant d’éditions de l’Euro (quatre), et s’il remporte cet été, Ronaldo dépassera Michel Platini en tant que meilleur buteur absolu de l’histoire de la compétition (les deux hommes sont actuellement sur neuf buts) .

Il y a aussi le petit problème de CR7 poursuivant le décompte des buts internationaux de tous les temps, car il n’est qu’à six minutes des 109 frappes de l’icône iranienne Ali Daei.

Mais – et ne murmurez pas cela à portée de voix des fanatiques de Ronaldo – il a été suggéré que le Portugal serait peut-être mieux sans son capitaine et meilleur buteur de tous les temps.

Il a été demandé au patron du Portugal Fernando Santos ces derniers mois si son équipe avait l’air plus fluide lorsque leur skipper n’était pas impliqué.

« En l’absence de Ronaldo, le Portugal joue d’une manière plus détendue et simple, surtout parce qu’il n’y a pas de référence sur qui est réellement plus grand que l’équipe », a déclaré le spécialiste du football Tomas da Cunha.

« Les pièces s’emboîtent naturellement. Avec Ronaldo, le reste des joueurs semble avoir sa prise de décision inconsciemment affectée par la nécessité de lui passer le ballon.

Selon l’argument contre Ronaldo, telle est sa présence impressionnante et dévorante, les coéquipiers se sentent obligés de canaliser leurs attaques à travers la star – les rendant peut-être plus prévisibles.

Après une série de buts lors de sept matches internationaux consécutifs, Ronaldo n’a marqué que deux buts lors de ses neuf derniers matchs avec le Portugal, ces buts ayant été marqués contre Andorre et le Luxembourg.

Au cours de cette période, il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets contre des adversaires plus difficiles comme la France, l’Espagne et la Croatie.

Le même cas a été appliqué au niveau des clubs, où malgré la fin de la saison en tant que meilleur buteur de la Serie avec 29 buts en 33 matchs pour la Juventus (dont six tirs au but), certains se sont demandé si les géants turinois seraient sages de le décharger. un an plus tôt cet été.

Ces appels n’ont augmenté qu’après que la Juve a martelé Bologne le dernier jour de la saison pour assurer la Ligue des champions – tandis que Ronaldo a regardé l’intégralité du match depuis le banc.

La star numéro sept a été forcée d’assister en marge du plus grand triomphe du Portugal à l’Euro 2016 après s’être blessée en première mi-temps, étant connue pour cajoler l’équipe depuis la touche.

Si les choses ne se passent pas comme il se doit cet été, attendez-vous à voir beaucoup de bouderies et de gestes mains sur la hanche – et plus de suggestions selon lesquelles le Portugal pourrait mieux négocier un «groupe de la mort» contenant la France, l’Allemagne et la Hongrie avec CR7 assis une partie.

Chaos de Covid – pour les fans et les joueurs

Organiser un tournoi de 51 matchs dans 11 villes hôtes pendant une pandémie – qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Rien, ou du moins c’est ce qu’espère l’UEFA car elle garde tout croisé pour un été réussi.

Mais les défis logistiques pour les fans et les équipes signifient qu’il y aura forcément quelques ratés en cours de route.

Les supporters qui espèrent se rendre à des matchs en dehors de leur pays d’origine seront confrontés à un éventail de conditions d’entrée différentes – du régime relativement libre autorisé par la Russie aux mesures plus restrictives adoptées par des pays comme le Danemark.

Cela n’empêchera pas des milliers d’âmes hardies de traverser le continent, mais préparez-vous à quelques histoires de fans découragés se faisant renvoyer aux frontières pour ne pas avoir leurs documents en ordre.

Et puis il y a les joueurs…

Les plans de l’Espagne ont déjà été bouleversés après que Sergio Busquets a été testé positif pour Covid. Le skipper de La Roja manquera désormais son match d’ouverture contre la Suède le 14 juin.

Aucun autre test positif n’a été signalé, mais l’Espagne a toujours été obligée de créer des « bulles » au sein de l’équipe et a dû aligner une équipe des moins de 21 ans pour son dernier match amical contre la Lituanie mardi.

Au fur et à mesure que le tournoi avance, un seul test Covid pourrait provoquer le chaos pour les équipes si les joueurs sont forcés de s’isoler.

Rester sans virus pourrait être tout aussi important que les performances sur le terrain.