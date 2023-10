Le représentant Jim Jordan de l’Ohio a rassemblé lundi un nouveau soutien pour sa candidature à devenir le prochain président de la Chambre des représentants. Chambre des députésalors que sa nomination prenait de l’ampleur après que plusieurs résistants républicains se soient publiquement alignés derrière le président du Comité judiciaire.

La Jordanie fait face à un vote crucial à la Chambre mardi midi. Il a besoin de 217 voix du GOP dans une chambre étroitement divisée pour obtenir le marteau.

Ce nouvel élan est intervenu à un moment crucial pour la Jordanie, dont la candidature semblait vouée à l’échec à la fin de la semaine dernière. Après avoir remporté le vote de nomination interne à huis clos, Jordan faisait toujours face à un bloc d’une cinquantaine de républicains de la Chambre qui s’opposaient à sa présidence.

Au cours de la journée de lundi, Jordan a convaincu plusieurs sceptiques clés qui étaient farouchement opposés à sa candidature la semaine dernière. Parmi eux figuraient le puissant président du Comité des services armés, le représentant Mike Rogers de l’Alabama, le représentant Ken Calvert de Californie et Ann Wagner du Missouri.

La Chambre a été incapable d’avancer sur les affaires urgentes depuis près de deux semaines, après que huit républicains dirigés par le représentant Matt Gaetz de Floride ont organisé l’éviction de l’ancien président Kevin McCarthy lors d’un vote de censure sans précédent dans l’histoire.

McCarthy a également exprimé son soutien à Jordan lundi : « Il est temps de sortir la Chambre de cette chute libre, de se rassembler et de remettre l’Amérique sur la bonne voie. Jim Jordan peut le faire », a déclaré McCarthy dans un message social.

Le président Joe Biden a qualifié le vide de leadership à la Chambre de « dangereux » dans une interview accordée à CBS News diffusée dimanche. Biden a demandé au Congrès d’adopter une aide de sécurité d’urgence pour Israël après les attaques terroristes dévastatrices du Hamas, ainsi que pour l’Ukraine alors que Kiev mène une contre-offensive brutale contre la Russie.

La Jordanie s’oppose à une aide sécuritaire supplémentaire à l’Ukraine. Mais Israël, c’est une autre histoire. Lundi, la Jordanie a publié une liste d’actions que les États-Unis devraient prendre, selon lui, pour protéger son allié de longue date au Moyen-Orient.

Les faucons de la sécurité nationale au sein du Parti républicain sont également profondément préoccupés par le fait que le vide de la direction de la Chambre laisse les États-Unis vulnérables dans une période d’escalade des tensions et des conflits à travers le monde.

« La plus grande menace que je vois ici est que nous n’avons pas d’orateur au fauteuil. Nous ne pouvons pas gouverner. Et donc nos adversaires considèrent cela comme une faiblesse », a déclaré jeudi le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, à NBC News.

« Plus cela dure, plus c’est dangereux pour les Etats-Unis et le peuple américain », a déclaré le républicain texan.

La conférence House GOP a nommé Jordan comme nouveau candidat à la présidence après que le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise de Louisiane se soit retiré de la course alors qu’il était clair qu’il n’avait pas suffisamment de voix.