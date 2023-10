La candidature de Jim Jordan à la présidence de la Chambre est en jeu avant le deuxième vote

Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, le candidat républicain au poste de président de la Chambre, et la présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Elise Stefanik, RN.Y., sont vus à l’étage du Capitole américain après qu’il n’a pas reçu suffisamment de voix pour devenir conférencier le mardi 17 octobre 2023.

La Chambre des représentants votera mercredi pour la deuxième fois en autant de jours sur la candidature du représentant Jim Jordan à devenir le prochain président, après que le républicain de l’Ohio ait subi une cinglante réprimande de la part de ses collègues républicains au premier tour.

La Chambre s’est réunie à 11 heures HE et le vote par appel nominal sur la nomination de Jordan a maintenant lieu.

La candidature de Jordan à la présidence semblait être en grande difficulté mercredi, après qu’il n’ait pas réussi à obtenir le marteau avec une marge plus large que prévu lors du vote de mardi. Lors de ce scrutin, 20 républicains ont voté publiquement contre le président de la commission judiciaire, et 200 ont voté pour lui.

Le représentant Tom Cole de l’Oklahoma, qui a officiellement nommé Jordan mercredi, a critiqué la faction républicaine qui a déclenché le vide de leadership à la Chambre en organisant l’éviction de l’ancien président Kevin McCarthy.

« J’ai fait remarquer que ceux qui ont fait cela, que ce soit intentionnellement ou non, nous allons mettre le Congrès dans un état de chaos et le pays dans un état d’incertitude », a déclaré Cole dans son discours de nomination devant la Chambre. « Nous avons aujourd’hui l’occasion de mettre fin à ce chaos et à cette incertitude. »

La Jordanie a récolté quelques voix du jour au lendemain, comme celle du représentant californien Doug LaMalfa. Mais combler un écart de 20 était une perspective intimidante.

L’incapacité de Jordan à obtenir le marteau avec une marge aussi large jette encore plus de doute sur la possibilité pour les Républicains de la Chambre d’élire un nouveau président, à moins de trouver un candidat consensuel qui pourrait également convaincre les Démocrates.

Certains des législateurs républicains qui se sont opposés à Jordan mardi ont voté pour McCarthy et le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, dont aucun n’était candidat à ce poste. D’autres républicains ont voté pour Lee Zeldin, qui a quitté le Congrès en janvier.

Si Jordan échoue au second tour, les Républicains pourraient faire pression pour renforcer le représentant Patrick McHenry de Caroline du Nord, qui assure l’intérim depuis l’éviction de McCarthy.

Le représentant Dave Joyce de l’Ohio prévoit de présenter une résolution pour élire McHenry comme président pro tempore après que Jordan fasse face à son deuxième tour de scrutin, a confirmé une source proche du dossier à NBC News.

« Après deux semaines sans président de la Chambre et sans candidat clair avec 217 voix à la conférence républicaine, il est temps d’examiner d’autres options viables », a déclaré Joyce à NBC News. « En nommant Patrick McHenry président pro tempore, nous pouvons prendre soin de notre allié Israël jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu. »