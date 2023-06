La candidature de Harriet Dart pour atteindre une première demi-finale WTA s’est terminée par Anastasia Potapova à Birmingham | Actualités Tennis

La course de Harriet Dart au Rothesay Classic à Birmingham s’est terminée en quart de finale par une défaite contre Anastasia Potapova.

Dart a battu la joueuse du top 30 Anhelina Kalinina pour la deuxième semaine consécutive pour atteindre les huit derniers, mais n’a pas pu capitaliser sur un bon départ contre la quatrième tête de série Potapova, perdant 4-6 6-3 6-4.

Dart a eu du mal avec son service tout au long du match mais a réussi à remporter le premier set malgré cinq doubles fautes, produisant de beaux tirs du fond du terrain.

La joueuse de 26 ans tentait d’atteindre une première demi-finale WTA après avoir perdu trois quarts de finale précédents, tous sur l’herbe britannique, et elle a fait le premier pas dans le deuxième set avec une pause de 2-1.

Mais Potapova, classée 21e, a commencé à punir le deuxième service de Dart et la Russe a inversé le match avec une série de quatre matchs de suite, réduisant les erreurs qui avaient gâché son jeu.

Dart a récupéré de 3-1 dans le set décisif pour égaliser à 3-3, mais les coups de fond de Potapova ont fait des ravages et la Russe a de nouveau breaké avant de servir la victoire.

Ce fut néanmoins un tournoi solide pour Dart pour soutenir la course de la semaine dernière aux huit derniers à Nottingham, et elle aura une autre chance de remporter plus de victoires avant que Wimbledon n’ait reçu une wild card pour le tournoi de la semaine prochaine à Eastbourne.

Image:

Jelena Ostapenko a effectué un retour impressionnant





Potapova affrontera ensuite la deuxième tête de série Jelena Ostapenkoqui a effectué un retour impressionnant après un set et mené 4-0 pour vaincre Magdalena Frech 4-6 7-5 6-2.

La Lettone a joué jusqu’après 20 heures jeudi soir lors de sa victoire sur Venus Williams et était de retour sur le terrain vendredi midi pour affronter Pole Frech.

Ostapenko avait besoin d’un traitement pour un problème au mollet gauche et à un moment donné, elle semblait ne pas finir le match, mais elle a réussi à renverser la vapeur dans le deuxième set avant de prendre la décision.

« C’était très peu de temps pour se remettre d’hier car nous avons terminé très tard », a-t-elle déclaré.

« Je me débattais aussi avec mon mollet gauche. Je pensais à un moment donné que je ne devrais peut-être pas continuer, mais il y a un combattant à l’intérieur de moi, donc je veux jouer jusqu’à ce que je ne puisse plus marcher ou quelque chose comme ça.

« Après avoir remporté le deuxième set, j’avais l’impression de mieux jouer et mon jeu de jambes était là. Je suis vraiment content d’avoir réussi à gagner ce match. »

Tête de série Barbora Krejcikova est qualifié pour les quatre derniers pour la première fois lors d’un événement sur gazon après avoir battu sa compatriote adolescente Linda Fruhvirtova 6-3 6-2, et le Tchèque affrontera la Chine Zhu Linqui a remporté 4-6 6-3 6-2 contre Rebecca Marino.