La candidature de Donald Trump pour 2024 ne sera pas un jeu d’enfant

L’ancien président républicain fait face à des élections primaires difficiles et potentiellement pas au démocrate auquel il s’apprête à s’opposer

L’ancien président américain Donald Trump a annoncé mardi soir sa troisième candidature présidentielle consécutive dans son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Son annonce de se présenter en 2024 a été longue, bourrée de détails sur son premier mandat et a soulevé des questions quant à savoir si l’ancien fomenteur de l’insurrection peut ou non franchir la ligne d’arrivée en deux ans.

Pour commencer, Trump a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas de sa campagne mais d’un mouvement de masse construit par des gens moyens. Il a beaucoup parlé de l’économie et de l’inflation vertigineuse qui ronge le pouvoir d’achat des Américains moyens. Parallèlement à cela, il a noté combien de problèmes économiques vus aujourd’hui n’étaient pas une chose quand il était à la Maison Blanche – et il a rallié sa base en attirant l’attention sur les frontières solides sous sa direction, sa capacité supposée à maintenir la paix internationale , et sa politique contre le terrorisme.

Mais, à la manière typique de Trump, il y avait beaucoup de revendications sans fondement. Par exemple, il a déclaré que le président Joe Biden avait laissé derrière lui 85 milliards de dollars d’équipement militaire lors de la retraite d’Afghanistan. Il n’y avait aucune base pour ce chiffre, en réalité. Il s’est également faussement attribué le mérite de l’indépendance énergétique de l’Amérique, du fait qu’il était le seul président à tarifer les produits chinois, et il a également complètement déformé les informations sur le changement climatique. Reste que le discours a été suffisamment fort pour rallier son sous-secteur de la base républicaine.

En même temps, il y a des preuves que sa part de ce bloc électoral pourrait diminuer. Au milieu de ce qui sera probablement un autre champ bondé de candidats républicains, Trump pourrait être sur le dos après que ses candidats à mi-mandat approuvés aient perdu des élections clés au poste de gouverneur, ainsi que des courses au Sénat et à la Chambre. Dans l’ensemble, les républicains ont réussi à repartir avec la Chambre des représentants même s’ils devaient faire bien mieux. Que le GOP ait sous-performé lors des élections de 2022 pourrait être un euphémisme.

Trump cherche à affronter des adversaires coriaces, dont peut-être son ancien vice-président Mike Pence, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et, surtout, le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Les deux premiers se sont positionnés au fil des décennies pour faire une candidature présidentielle avec ou sans Trump sur la photo. Mais DeSantis est en quelque sorte une étoile montante qui combine les avantages du populisme MAGA sans les bagages et le drame de The Donald.

Les sondages indiquent actuellement que l’ancien président est toujours le candidat le plus favorisé parmi les électeurs républicains. Mais DeSantis a réduit son avance et a gagné sept points de pourcentage dans une récente enquête Morning Consult / Politico après les élections de mi-mandat. Le leader de Floride compte désormais 33% de soutien parmi les électeurs républicains et a remporté sa propre réélection de près de 20 points, avec encore deux ans avant l’élection présidentielle. En plus de cela, bien qu’il n’y ait pas eu de «vague rouge» nationale, il y en a certainement eu une en Floride, où DeSantis était en tête du ticket.

Encore une fois, un point central majeur de DeSantis est qu’il est tout aussi populiste, anti-réveil et de droite que Donald Trump. La seule différence est qu’il n’est pas un déclencheur sur les réseaux sociaux. Beaucoup de républicains aiment leur ancien président mais souhaitent juste qu’il n’agisse pas de manière aussi erratique en public – ce qui est peut-être évident par le fait qu’il a même critiqué le gouverneur de Floride après les élections de la semaine dernière. Presque tout le monde dans le voisinage de Trump a subi des dommages collatéraux à un moment donné.

Si nous supposons que Trump remporte la nomination pour le GOP en 2024, nous devons considérer ses chances de battre les démocrates pour la Maison Blanche. Une grande partie du discours de Trump s’est concentré sur les politiques de l’administration Biden, même s’il n’a donné que des paroles marginales au “extrême gauche.« Ce n’est peut-être pas une bonne stratégie, cependant, étant donné que Biden, qui aura 80 ans ce mois-ci, n’est pas assuré de se représenter. Il a dit qu’il en avait l’intention, mais que la décision finale serait prise au début de l’année prochaine après consultation de sa famille.

Il est en fait difficile de dire qui pourrait se présenter à ce stade. Le candidat démocrate le plus probable en plus de Biden aurait été le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders, sauf qu’il a 81 ans. Cela laisse le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, qui manque de tout charisme, et le vice-président Kamala Harris. Pour sa part, la vice-présidente correspond à la cote de désapprobation de 53% de Biden.

Si Harris peut raisonnablement se distancer de Biden, tout en restant fidèle à certains principes progressistes, elle pourrait alors être en mesure de se renforcer dans les sondages au cours des deux prochaines années. Mais cela dépend vraiment de la situation économique jusqu’en 2024, étant donné que cela a été le principal problème d’animation pour les électeurs ces derniers temps. Et pour que Trump puisse contrecarrer cela, il doit articuler un plan économique clair qui va au-delà de la réduction des dépenses et des impôts. Il doit réellement avoir un plan, ce qui manque aux républicains à ce stade