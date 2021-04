La candidature de CAITLYN Jenner pour devenir le prochain gouverneur de Californie a été sauvée par d’autres célébrités qui prétendent que les républicains «ont nié son existence».

La star de L’incroyable famille Kardashian – un républicain – a hâte de suivre les traces de « The Governator » Arnold Schwarzenegger.

Caitlyn Jenner veut devenir le prochain gouverneur de Californie Crédit: EPA

Mais Alyssa Milano n’a pas été impressionnée après la façon dont elle a été traitée par les républicains

« J’y suis! La Californie vaut la peine de se battre », a tweeté Jenner vendredi matin.

Mais son annonce politique a été critiquée par Alyssa Milano, qui a tweeté en retour: «Avec tout le respect que je vous dois, Caitlyn Jenner, vous vous présentez en tant que républicaine?!

« Les républicains nient votre existence et essaient d’effacer les jeunes trans. ENFER NON. »

Milano faisait référence à Jenner qui avait publiquement récupéré son soutien à Donald Trump en octobre 2018 en raison de ses politiques anti-LGBTQ.

La star du KUWTK s’était exprimée lors de la Convention nationale républicaine de 2016 à Cleveland et avait soutenu Trump.

Caitlyn Jenner a tweeté son annonce Crédit: Twitter / Caitlyn Jenner

Mais il a fini par la contrarier après avoir supprimé les règles fédérales protégeant le droit des personnes transgenres d’utiliser les salles de bain de leur choix.

Jenner a écrit dans le Washington Post, en 2018: « Je pensais que Trump aiderait les personnes trans. J’avais tort. »

Un conseiller de campagne a déclaré à Axios: « Certainement, elle n’a pas vu d’accord avec [Trump] sur beaucoup de choses.

« Je pense que Caitlyn parlera à n’importe qui, démocrate ou républicain. Donald Trump ne sera pas le facteur décisif pour l’état de Californie. »

Le gouverneur californien Gavin Newsom est sous pression Crédit: AP

Jenner a confirmé aujourd’hui qu’elle était candidate au poste de gouverneur de Californie avec son nouveau site Web, alors que le titulaire Gavin Newsom fait face à un rappel des élections.

L’ancienne olympienne et star de télé-réalité a annoncé la nouvelle de sa course sur un site officiel « Caitlyn for California ».

«La Californie est ma maison depuis près de 50 ans. Je suis venu ici parce que je savais que n’importe qui, quel que soit son parcours ou sa situation dans la vie, pouvait transformer ses rêves en réalité», lit-on sur le site.

« Mais au cours de la dernière décennie, nous avons vu la lueur du Golden State réduite par le régime du parti unique qui place la politique sur le progrès et les intérêts particuliers sur les gens.

« Sacramento a besoin d’un leader honnête avec une vision claire. »

Le prochain gouverneur de Californie? Crédits: Getty – Contributeur

Jenner a déjà déposé ses papiers officiels dans le comté de Los Angeles.

CNN rapporte: « Son offre est l’une des campagnes les plus médiatisées d’une personne transgenre du pays. »

Le porte-parole de la campagne de Newsom, Dan Newman, a déclaré: « Nous avons toujours su que le rappel républicain serait un cirque ridicule plein de partisans de Trump, ce qui ne fait que renforcer à quel point les Californiens apprécient le leadership expérimenté et compatissant du gouverneur Newsom lors d’une série de crises sans précédent. »

L’un des partisans de Jenner a déclaré au radiodiffuseur qu’elle contesterait le rôle de républicain socialement libéral et fiscalement conservateur.

« Je pense qu’elle a des positions politiques qui correspondent aux républicains du centre-droit, mais aussi aux électeurs qui ne relèvent pas de cette catégorie », a ajouté la source anonyme.

Mais d’autres célébrités, y compris les hôtes de The View, ont critiqué la candidature de Jenner à la tête de la Californie.

Alyssa Milano a souligné que les républicains ont annulé la législation Crédits: Getty – Contributeur

Joy Behar, peu impressionnée, a exhorté la star à «prendre place – quelqu’un avec des références devrait affronter la Californie».

Parlant de la grande poussée politique de Jenner sur The View, Ana Navarro a déclaré: «Je pense que c’est formidable que nous ayons une discussion sur les droits des trans LGBT – un gros sujet.

« Je pense que briser le plafond de verre est une bonne chose, un républicain trans peut changer les esprits de certains républicains. »

Cependant, Sunny Hostin est intervenu: « Je pense que nous en avons assez [the] les stars de la réalité qui se présentent au gouvernement, nous en avons assez au cours des quatre dernières années.

« [There’s also] le fait qu’elle soutenait Trump jusqu’à ce que sa communauté soit attaquée et non soutenue par son président. «

Hostin a souligné que Jenner n’a fait que s’intéresser à la politique au fil des ans et n’a pas – jusqu’à présent – montré un énorme intérêt pour le gouvernement.

Elle a affirmé que « Caitlyn était un [voter], et n’a pas voté aux élections de 2016 « .