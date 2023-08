La candidature de Biden à la réélection fait face à des vulnérabilités à la suite de la nomination d’un avocat spécial

NEW YORK (AP) – Alors qu’il se prépare pour sa réélection, le président Joe Biden est déjà confronté à des questions sur sa capacité à convaincre les électeurs que l’économie se porte bien. Il y a du scepticisme quant à la capacité du président de 80 ans à gérer un second mandat. Et vendredi, Biden a fait face à un nouveau revers lorsque le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter sur son fils, Hunter.

Les défis de Biden sont pâles par rapport à son prédécesseur et possible futur rival, Donald Trump, qui fait face à trois inculpations pénales, avec des accusations supplémentaires attendues prochainement. Mais la nomination du conseiller spécial n’en a pas moins rappelé les vulnérabilités auxquelles Biden est confronté alors qu’il mène une nouvelle campagne électorale dans un climat politique profondément incertain.

Il y avait peu de signes immédiats que la décision de Garland ait changé de manière significative la position de Biden au sein de son parti. Au contraire, cela a souligné la nature sans précédent des prochaines élections. Plutôt qu’une bataille d’idées menée sur la piste de campagne traditionnelle, la prochaine poussée pour la présidence pourrait être façonnée par des rebondissements juridiques soudains dans les salles d’audience de Washington au Delaware et à Miami.

« Avant Trump, ce serait un gros problème », a déclaré le président du Parti démocrate du New Hampshire, Ray Buckley, à propos de l’annonce de vendredi. « Maintenant, je ne pense pas que cela signifie quoi que ce soit. Trump a rendu tout le monde si insensible à ce genre de choses.

Se référant au slogan «Make America Great Again» de Trump, Buckley a ajouté: «En raison du mépris de MAGA America envers les crimes très réels de Trump et de sa famille, cela a engourdi l’esprit des électeurs swing et des électeurs ou militants démocrates qui seraient normalement pleinement engagé et indigné.

Les sondages ont constamment montré que les électeurs démocrates n’étaient pas enthousiasmés par la réélection de Biden avant même l’annonce de Garland.

Seuls 47% des démocrates souhaitaient que Biden se présente à nouveau en 2024, selon un sondage AP-NORC réalisé en avril. L’enthousiasme des démocrates pour la campagne présidentielle de Biden a toujours suivi l’enthousiasme des républicains pour celui de Trump : 55 % des républicains ont déclaré qu’ils voulaient que Trump se présente à nouveau dans le sondage AP-NORC. Et la cote d’approbation de Biden dans les sondages de Gallup s’élevait à 41% en moyenne au cours des trois derniers mois. Seul Jimmy Carter a obtenu une note moyenne inférieure dans les sondages de Gallup à ce stade de sa présidence, tandis que les notes de Trump étaient à peu près les mêmes à 43 %.

Garland a annoncé vendredi qu’il nommait David Weiss, l’avocat américain nommé par Trump dans le Delaware, comme conseiller spécial dans l’enquête Hunter Biden. Cela survient alors que les pourparlers sur le plaidoyer impliquant des accusations d’impôt et d’armes à feu dans l’affaire Weiss avaient déjà enquêté dans une impasse.

La nomination d’un avocat spécial garantit que Trump ne restera pas seul en tant que seul candidat à la présidentielle aux prises avec les retombées d’une enquête criminelle sérieuse au milieu de la saison de campagne 2024.

Certes, les cas ne se valent guère dans le cadre de la prochaine élection présidentielle.

Rien ne prouve que le président Biden lui-même ait commis un acte répréhensible. Pendant ce temps, Trump a été accusé de complot visant à saper la démocratie pour ses actions menant à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Il fait également face à des accusations distinctes pour avoir refusé de remettre des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche et des crimes financiers à New York liés à une affaire d’argent silencieux impliquant une star du porno. Et les procureurs de Géorgie enquêtent pour savoir si Trump a enfreint les lois de l’État en s’immisçant dans les élections de 2020.

Pourtant, les républicains espéraient que le nouveau conseiller spécial pourrait finalement détourner l’attention des bagages de Trump tout en renforçant les appels conservateurs à destituer le président démocrate, une proposition qui a divisé le GOP à Capitol Hill, qui a longtemps recherché des preuves liant les actes répréhensibles présumés de Hunter Biden à son père.

Le représentant James Comer du Kentucky, président républicain du House Oversight Committee, a déjà obtenu des milliers de pages de documents financiers de divers membres de la famille Biden par le biais d’assignations au département du Trésor et à diverses institutions financières dans le cadre d’une enquête du Congrès. Il a publié vendredi une déclaration accusant Garland de « tenter de bloquer la surveillance du Congrès ».

Comer a juré « de suivre la piste financière de la famille Biden ».

Trump, le favori écrasant dans la lutte contre la foule pour l’investiture présidentielle républicaine, a profité de l’occasion pour mettre son probable adversaire aux élections générales sur la défensive, faisant référence à la «famille du crime Biden» et au «cartel Biden».

« Si cet avocat spécial est vraiment indépendant – même s’il n’a pas porté les accusations appropriées après une enquête de quatre ans et qu’il semble essayer de déplacer l’affaire vers un lieu plus favorable aux démocrates – il conclura rapidement que Joe Biden, son troublé son fils Hunter, et leurs facilitateurs, y compris les médias, qui se sont entendus avec les 51 responsables du renseignement qui ont sciemment induit le public en erreur au sujet de l’ordinateur portable de Hunter, devraient faire face aux conséquences requises », a déclaré la campagne Trump dans un communiqué.

De retour dans le New Hampshire, Buckley a reconnu que les électeurs ne sont pas enthousiasmés par la réélection de Biden.

« Mais ils ne sont vraiment pas enthousiasmés par Trump », a-t-il déclaré. « Il y a un sérieux autour de cette élection. Les gens peuvent dire qu’ils ne sont pas excités (à propos de Biden). Ils peuvent dire : ‘Oh, il ne devrait plus courir.’ Mais la réalité est qu’il est la seule alternative à Trump.

Pendant ce temps, on ne sait pas à quel point les électeurs clés prêtent attention.

Un sondage de la faculté de droit de Marquette mené le mois dernier a révélé qu’environ les trois quarts des Américains avaient entendu parler de l’accord de Hunter Biden de plaider coupable à des accusations de délit d’évasion fiscale et à une accusation d’armes à feu. Les républicains étaient légèrement plus susceptibles que les démocrates de dire qu’ils avaient «beaucoup» entendu parler du sujet, les indépendants étant beaucoup moins susceptibles d’y prêter attention.

Le stratège démocrate Bill Burton a suggéré que l’accent mis par le GOP sur le fils du président se retournerait contre lui.

« D’un point de vue politique, je pense que les républicains sont stupides de passer autant de temps à parler du fils du président », a-t-il déclaré. « Les gens vont voter sur l’économie. Ils vont voter pour savoir qui est le plus dur avec les entreprises de médias sociaux et la sécurité nationale. »

Burton a poursuivi: « En tant que père, je pense que c’est assez dégoûtant que vous attaquiez le fils de quelqu’un comme ça. »

___

Les sondages AP et la journaliste d’enquêtes Linley Sanders à Washington ont contribué.

Steve Peoples, l’Associated Press