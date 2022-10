La candidature de Barnes au Sénat pourrait dépendre de la participation noire de Milwaukee

MILWAUKEE (AP) – Debout à côté de la chaire de l’église baptiste missionnaire King Solomon lors d’une chute fraîche dimanche matin, le candidat démocrate au Sénat américain Mandela Barnes prêchait à la chorale – ils étaient assemblés derrière lui, vêtus de robes bleues et dorées.

“Cette communauté est toujours une priorité pour moi”, a-t-il rassuré les fidèles, pour la plupart plus âgés, remplissant les bancs, alors qu’il abordait des problèmes dont il savait qu’ils se souciaient: crime, emplois, inflation.

C’est une stratégie typique pour tout démocrate qui veut gagner sur le champ de bataille du Wisconsin – aller à Milwaukee, parler dans des églises noires, poser pour des photos avec les fidèles. Et c’est une part de l’électorat qui devrait être un terrain particulièrement fertile pour Barnes, qui a grandi dans le nord majoritairement noir de Milwaukee et s’est d’abord plongé dans la politique en tant qu’organisateur puis représentant de l’État là-bas.

Alors que Barnes, le lieutenant-gouverneur de l’État, cherche à devenir le premier sénateur noir du Wisconsin, ses chances contre le sénateur Ron Johnson pour deux mandats peuvent dépendre de sa capacité à se connecter avec les électeurs ici qui ne se sont pas toujours rendus en grand nombre.

“Notre population blanche est divisée au milieu et les électeurs minoritaires prendront la décision”, a déclaré le révérend Greg Lewis, un organisateur influent de la communauté noire de Milwaukee, dans une interview. “Celui pour qui ils voteront gagnera.”

Barnes sait que la plupart des gens du roi Salomon sont déjà dans son coin, certains ayant déjà voté tôt pour lui. Ce ne sont pas les électeurs noirs religieux plus âgés qu’il doit se soucier de mobiliser. Ce sont les nièces, les neveux, les enfants et les petits-enfants de ces fidèles que les organisateurs communautaires décrivent comme une génération désaffectée et désintéressée.

« Je vous demande d’aider à parler à d’autres personnes – des amis, de la famille, des voisins. Si nous obtenons cinq à 10 personnes chacune, nous pouvons gagner cette chose », a déclaré Barnes aux fidèles.

Pour Barnes, que les sondages montrent légèrement derrière Johnson dans l’une des rares courses qui pourraient changer le contrôle du Sénat, cela signifie se connecter avec des gens comme Joe Louis Gordon II.

Gordon, 32 ans, a rencontré Barnes lors d’un événement de campagne sur la santé maternelle des Noirs à la mi-octobre. Alors que sa petite amie, Makoria Morrow, se joignait à la discussion, Gordon s’est assis à côté de leur fille de 2 mois et demi et a dit qu’il “ne savait pas trop” sur Barnes. Il a dit qu’il n’avait pas voté depuis que Barack Obama était candidat à la présidence.

“Comme tout le monde dans la communauté, nous ne nous soucions vraiment pas de voter ou de la course ou quoi que ce soit du genre parce que nous avons l’impression que notre voix ne sera pas entendue de toute façon”, a-t-il déclaré.

Après avoir vu Barnes en personne, Gordon a déclaré qu’il prévoyait de voter pour lui.

“J’ai juste ressenti quelque chose de différent de venir le rencontrer et de voir qu’il est en fait un véritable être humain. Il est comme nous. Il pourrait être mon voisin », a déclaré Gordon.

Au cours des deux semaines précédant le jour du scrutin, la campagne Barnes double sa percée auprès des jeunes électeurs noirs avec des événements dans les syndicats étudiants noirs et ailleurs dans la communauté. Ils investissent également des millions pour atteindre les jeunes électeurs de couleur sur des plateformes de streaming comme YouTube et Spotify. Obama lui-même vient en ville samedi pour un rassemblement dans un lycée du nord de Milwaukee, faisant partie d’un défilé de noms nationaux qui se sont rendus pour soutenir Barnes.

“Mandela a mené un calendrier de campagne agressif pour se connecter avec les électeurs noirs de Milwaukee, et il continuera de le faire jusqu’au jour du scrutin et au-delà”, a déclaré la porte-parole de la campagne de Barnes, Maddy McDaniel.

Les républicains ne concèdent pas les votes. Ils ont ouvert leur premier bureau dans le centre-ville de la ville en 2020 dans l’espoir de se débarrasser de certains des partisans les plus fidèles des démocrates. Selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 110 000 électeurs à l’échelle nationale, 9 électeurs noirs sur 10 ont soutenu Joe Biden à l’échelle nationale en 2020.

Pour Michelle Wilkins, une doula de 27 ans qui a participé à la discussion sur la santé maternelle à laquelle Gordon a assisté, cette élection est la première fois depuis longtemps qu’elle a l’impression que son vote pourrait faire une différence. Le ferme soutien de Barnes aux droits à l’avortement et aux mères noires a trouvé un écho en elle, a-t-elle déclaré.

«Nous avons besoin de quelqu’un pour se battre pour les Afro-Américains. Et pas seulement des gens, mais des femmes. Et surtout avec la situation Roe contre Wade », a-t-elle déclaré.

Les électeurs noirs plus âgés, comme les tantes et les grands-mères du roi Salomon, ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire pression sur les membres de leur famille pour qu’ils votent. Lors d’un rassemblement à Barnes, Fannie Harris, 69 ans, de Wauwatosa, a parlé des sacrifices du mouvement pour le suffrage noir en l’appelant un devoir : “Nos ancêtres ont travaillé trop dur pour que nous puissions voter”, a-t-elle déclaré.

La représentante Gwen Moore, qui est noire et représente la majeure partie de la ville de Milwaukee, s’est inquiétée du fait que les principaux problèmes du moment – ​​une pandémie, l’inflation et l’augmentation de la criminalité – ont mis une telle pression sur de nombreuses familles noires que le vote est en veilleuse.

“Lorsque vous êtes préoccupé par la survie, parfois le vote n’est tout simplement pas prioritaire”, a-t-elle déclaré.

Harm Venhuizen est membre du corps de l'Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.

