La candidature d’Andretti en F1 a reçu le feu vert de la FIA alors que la nouvelle équipe se rapproche de son adhésion au championnat

Michael Andretti est à la tête de la candidature F1 de son équipe

Andretti a reçu le feu vert pour entrer en Formule 1 en tant que nouvelle 11ème équipe par la FIA, mais attend maintenant l’approbation des propriétaires de F1.

En janvier, la FIA, l’instance dirigeante du sport, a lancé un processus de candidature pour que de nouvelles équipes souhaitent rejoindre la Formule 1 en 2025, 2026 – lorsque la nouvelle réglementation moteur entrera en vigueur – ou 2027.

La FIA et la Formule 1, propriété de Liberty Media, qui contrôlent les droits commerciaux du sport, ont toutes deux leur mot à dire sur la question.

La FIA ayant accepté la candidature d’Andretti, leur candidature est désormais renvoyée à la Formule 1 pour examen.

Sports aériens comprend que la perspective de la F1 sur la question sera purement commerciale et financière. Ils devraient donner leur avis sur l’offre d’Andretti dans plusieurs mois.

« Nous prenons note des conclusions de la FIA concernant les première et deuxième phases de leur processus et allons maintenant procéder à notre propre évaluation des mérites de la candidature restante », a déclaré la F1 dans un communiqué.

La Formule 1 compte actuellement 10 équipes et est limitée à un maximum de 12 jusqu’à la saison 2025 incluse par l’actuel Accord Concorde, le document qui lie les règles et la gouvernance du sport.

Le légendaire pilote automobile américain Michael Andretti est candidat à la candidature de son équipe, qui court dans d’autres disciplines du sport automobile, en collaboration avec la marque Cadillac de General Motors.

La FIA explique les raisons pour lesquelles elle a accepté la candidature d’Andretti

La FIA a déclaré que parmi les quatre équipes potentielles qui ont participé à la deuxième phase du processus de candidature, Andretti était « le seul candidat à répondre aux critères stricts ».

Les critères comprenaient des évaluations sur leurs « capacités sportives et techniques, la capacité de l’équipe à lever et maintenir un financement suffisant pour permettre la participation au championnat à un niveau compétitif ainsi que l’expérience et les ressources humaines de l’équipe ».

La gestion de la durabilité a également été évaluée.

« La FIA a été très claire en établissant des critères d’admission stricts dès le début de la procédure de manifestation d’intérêt », a déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

«Notre objectif, après une diligence raisonnable rigoureuse pendant la phase de candidature, était d’approuver uniquement les candidatures potentielles qui satisfaisaient aux critères fixés et démontraient qu’elles ajouteraient de la valeur au sport.

« La FIA est obligée d’approuver les candidatures conformes aux exigences de candidature à la manifestation d’intérêt et nous avons adhéré à cette procédure en décidant que la candidature d’Andretti Formula Racing LLC passerait à l’étape suivante du processus de candidature. En prenant cette décision, la FIA agit conformément aux directives de l’UE sur la participation et le développement du sport automobile.

» Andretti Formula Racing LLC était la seule entité qui remplissait les critères de sélection fixés dans tous les aspects importants. Je félicite Michael Andretti et son équipe pour leur soumission minutieuse. Je tiens également à remercier toutes les équipes potentielles pour leur intérêt et leur participation.

« Le processus de manifestation d’intérêt s’appuie sur l’acceptation positive du règlement 2026 sur les groupes motopropulseurs F1 de la FIA parmi les équipementiers existants, ce qui a également suscité un engagement supplémentaire de la part d’Audi, Honda et Ford et un intérêt de la part de Porsche et de General Motors. »