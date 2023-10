La candidature d’Andretti en F1 a reçu le feu vert de la FIA alors que la nouvelle équipe se rapproche de son adhésion au championnat | Actualités F1

L’équipe américaine Andretti a reçu le feu vert de la FIA pour entrer en Formule 1 en tant que nouvelle 11ème équipe, mais attend maintenant l’approbation des propriétaires de F1.

En janvier, la FIA, l’instance dirigeante du sport, a lancé un processus de candidature pour que de nouvelles équipes souhaitent rejoindre la Formule 1 en 2025, 2026 – lorsque la nouvelle réglementation moteur entrera en vigueur – ou 2027.

La FIA et la Formule 1, propriété de Liberty Media, qui contrôlent les droits commerciaux du sport, ont toutes deux leur mot à dire sur la question.

La FIA ayant accepté la candidature d’Andretti, leur candidature est désormais renvoyée à la Formule 1 pour examen.

Sports aériens comprend que le point de vue de la F1 sur la question sera purement commercial.

Ils devraient évaluer la candidature d’Andretti pendant plusieurs mois avant de prendre une décision finale sur l’octroi ou non de l’entrée.

« Nous prenons note des conclusions de la FIA concernant les première et deuxième phases de leur processus et allons maintenant procéder à notre propre évaluation des mérites de la candidature restante », a déclaré la F1 dans un communiqué.

La Formule 1 compte actuellement 10 équipes et est limitée à un maximum de 12 jusqu’à la saison 2025 incluse par l’actuel Accord Concorde, le document qui lie les règles et la gouvernance du sport.

L’ancien pilote automobile américain Michael Andretti, qui a remporté le championnat américain CART et a effectué un bref passage en F1 avec McLaren dans les années 1990, est à la tête de la candidature de son équipe, qui court dans d’autres disciplines du sport automobile, en collaboration avec la marque Cadillac de General Motors.

Le légendaire père d’Andretti, Mario, également impliqué dans le projet, a été champion du monde de F1 en 1978.





Image:

Andretti a recruté Cadillac en tant que partenaire du projet F1



La FIA explique les raisons pour lesquelles elle a accepté la candidature d’Andretti

La FIA a confirmé que quatre équipes potentielles se sont qualifiées pour la deuxième phase du processus de candidature ouvert plus tôt cette année et qu’Andretti était « le seul candidat à répondre aux critères stricts » fixés par elles.

Les critères comprenaient des évaluations sur « la capacité sportive et technique, la capacité de l’équipe à réunir et maintenir un financement suffisant pour permettre la participation au championnat à un niveau compétitif ainsi que l’expérience et les ressources humaines de l’équipe ».

La gestion de la durabilité a également été évaluée.

« La FIA a été très claire en établissant des critères d’admission stricts dès le début de la procédure de manifestation d’intérêt », a déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

«Notre objectif, après une diligence raisonnable rigoureuse pendant la phase de candidature, était d’approuver uniquement les candidatures potentielles qui satisfaisaient aux critères fixés et démontraient qu’elles ajouteraient de la valeur au sport.

« La FIA est obligée d’approuver les candidatures conformes aux exigences de candidature à la manifestation d’intérêt et nous avons adhéré à cette procédure en décidant que la candidature d’Andretti Formula Racing LLC passerait à l’étape suivante du processus de candidature. En prenant cette décision, la FIA agit conformément aux directives de l’UE sur la participation et le développement du sport automobile.

« Andretti Formula Racing LLC était la seule entité qui remplissait les critères de sélection fixés dans tous les aspects importants. Je félicite Michael Andretti et son équipe pour leur soumission minutieuse. Je tiens également à remercier toutes les équipes potentielles pour leur intérêt et leur participation. »

Que se passe-t-il ensuite ? Quelles sont les chances d’Andretti d’obtenir l’approbation finale ?

Les ambitions d’Andretti d’ajouter la F1 à son portefeuille de sports automobiles se développent depuis plusieurs années.

Après que les négociations en 2021 pour racheter l’équipe Alfa Romeo dirigée par Sauber n’aient pas abouti, Andretti a tourné son attention vers une nouvelle entrée et a annoncé en janvier qu’il faisait équipe avec General Motors pour postuler pour une place sur la grille sous le nom Andretti Cadillac Racing.

Andretti a déclaré qu’elle s’établirait dans l’Indiana et que General Motors serait leur partenaire moteur.

Mais la volonté d’Andretti de devenir une 11ème équipe a reçu ce qui pourrait être décrit comme une réaction mitigée – au mieux – de la part de la plupart des équipes de F1 existantes et du sport lui-même.

Michael Andretti a répondu à l’opposition dans une interview avec Forbes en janvier en affirmant que la réaction négative de certaines équipes était « une question de cupidité et de se regarder elles-mêmes », étant donné que leur part du prix global de la F1 serait diluée par l’arrivée d’une 11e équipe. .

Comment progresse le processus des nouvelles équipes Étape 1 Expressions d’intérêt COMPLET Étape 2 Demande, évaluation et approbation COMPLET Étape 3 Le candidat retenu est référé à la F1 pour des discussions commerciales

Selon les termes de l’accord Concorde, tout nouvel entrant sur le réseau doit payer aux autres une taxe anti-dilution collective de 200 millions de dollars. Mais les équipes ont fait valoir que l’essor de la popularité de la F1 au cours des dernières années signifie que la valeur d’être une équipe de F1 a augmenté.

En juin, Greg Maffei, PDG de Liberty Media, a déclaré à ce sujet : « Je pense que dans de bonnes circonstances, nous travaillerions pour obtenir la 11ème équipe.

« Quelqu’un qui pourrait apporter beaucoup de valeur au sport, beaucoup de valeur aux fans, en raison de sa position dans la technologie, sa position en tant qu’équipementier, sa position dans le marketing – une combinaison de tout cela – vous pourriez imaginer venir à une sorte d’accord.

« Mais ce n’est pas sans controverse, surtout parmi les 10 équipes. »

Le président de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré Sky Sports F1 en février : « Tout d’abord, nous accueillons très chaleureusement tous ceux qui apportent de la valeur à la course.

« Je pense que nous devons respecter tout le monde. Il y a des équipes comme Mario et Michael Andretti qui expriment très clairement leur volonté d’entrer en Formule 1. Mais à mon avis [it is] pas intelligent de dire que les équipes sont gourmandes.

« Il y en a d’autres qui se font beaucoup moins entendre et qui aimeraient entrer en Formule 1, donc il y a un processus à respecter et nous veillerons, avec la FIA, à ce que le processus soit respecté. »

Après avoir clairement indiqué que tout nouveau venu doit apporter une plus grande « valeur » au championnat et qu’il sera jugé sur cette base, les dirigeants de la F1 vont maintenant évaluer les mérites commerciaux de la candidature d’Andretti, un processus qui prendra probablement plusieurs mois. compléter.