La candidature au titre de Manchester City pourrait être frappée par COVID pendant les vacances de mars

Pep Guardiola craint que la pause internationale de mars ne nuise à la candidature au titre de Manchester City si elle entraîne une augmentation des cas de COVID-19.

City est en pole position du classement de la Premier League après une série de 16 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Cependant, Guardiola craint que les déplacements supplémentaires autour de la pause internationale prévus entre le 22 mars et le 31 mars ne augmentent le risque que ses joueurs contractent un coronavirus et conduisent à jouer à des matchs avec un nombre réduit ou à reporter les matches.

« La seule façon d’être protégé de ce virus est de rester à la maison et de ne pas bouger, de s’éloigner socialement, de ne pas avoir de contact et de ne pas voyager », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse mardi.

«Maintenant, les gens vont voyager et les joueurs vont dans leurs équipes nationales, c’est déjà assez difficile de le contrôler, donc je pense que quelque chose va monter, malheureusement.

«Je voudrais deviner ou dire que cela n’arrivera pas, mais par expérience, cela s’est déjà produit en deux ou trois vagues dans le monde. Donc, si vous déménagez, vous prenez le risque d’être à nouveau contaminé, d’attraper à nouveau le virus.

« Je pense que la Premier League devrait se préoccuper de cela, toutes les ligues [should be] concerné. »

La ville affrontera Everton à Goodison Park mercredi – un match qui aurait dû être joué en décembre après que l’équipe de Guardiola ait été touchée par une épidémie de coronavirus.

Après avoir atteint la finale de la Carabao Cup et les quarts de finale de la FA Cup, leur programme entre maintenant et la fin de la saison est déjà chargé et le patron de la ville a déclaré que l’ajout de matchs réorganisés ne méritait pas de réfléchir.

« J’essaye de ne pas regarder [at the schedule] alors que je deviens déprimé immédiatement », a déclaré Guardiola.

« Il y a beaucoup de matchs, un mois de plus, puis la pause internationale est un peu un soulagement pour les managers, mais pour les joueurs d’aller en équipe nationale, ce sera plus difficile mais il vaut mieux ne pas regarder. c’est tout. »