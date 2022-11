La candidature à la réélection du loyaliste de Trump, Boebert, pourrait être recomptée

DENVER (AP) – La course de la républicaine américaine Lauren Boebert est restée extrêmement serrée jeudi et pourrait se diriger vers un recomptage dans la candidature du GOP à la réélection contre le démocrate Adam Frisch, un ancien membre du conseil municipal de la ville de ski haut de gamme d’Aspen, Colorado.

Boebert a pris du retard sur les attentes dans le 3e district du Congrès tentaculaire de l’État, largement considéré comme un verrou pour le titulaire. La course serrée a attiré l’attention nationale alors que les républicains espèrent prendre le contrôle de la Chambre des États-Unis.

Au Colorado, les recomptages sont automatiquement lancés lorsque la marge est inférieure à 0,5 %. Alors que les votes continuaient jeudi, la course tournait autour de cette zone de recomptage avec Boebert détenant une mince avance.

Boebert, une fervente loyaliste de Trump, se présente comme une combattante dans une croisade culturelle plus large pour l’âme de la nation et a gagné une place dans la soi-disant “MAGA Squad” aux côtés de la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene. Même en tant que représentante de première année, le style impétueux de Boebert lui a valu des apparitions à la télévision nationale, une notoriété généralisée et une clientèle fidèle.

Lors du discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden en mars, Boebert a interrompu un moment sombre à propos du fils de Biden pour blâmer le président pour 13 militaires tués lors du retrait américain en Afghanistan.

Frisch devait faire face à de longues chances après que le redécoupage ait rendu le district déjà conservateur, qui a élu l’ancien président Donald Trump par une marge de 15 points en 2016, plus républicain. Mais le challenger démocrate, qui a minimisé l’importance de son parti politique et a présenté une plate-forme pro-business et pro-énergie, est resté catégorique sur le fait que les électeurs républicains étaient fatigués de ce qu’il a appelé la “colère” de Boebert et a parié sur une partie des électeurs du GOP quittant le navire.

La course serrée montre la capacité de Frisch à construire une coalition d’électeurs républicains, démocrates et non affiliés en se vantant d’être un modéré.

Si Boebert perd, ce serait un autre coup dur pour les résultats décevants du GOP mardi soir après que la vague rouge attendue n’ait jamais atteint le rivage.

Mais Boebert et ses partisans n’envisageaient pas cette option jeudi.

“Nous sommes convaincus que Lauren Boebert sera réélue”, a déclaré Courtney Parella, porte-parole du Comité national républicain du Congrès, dont la mission est d’élire les républicains à la Chambre des représentants.

Jeudi matin, Boebert a tweeté “Winning!”

Peu de temps après, Frisch a écrit dans un communiqué: «La proximité de cette course témoigne du fait que les habitants de l’ouest et du sud du Colorado sont de plus en plus fatigués de l’industrie de la colère dont Boebert fait partie et veulent un représentant qui se battra pour des solutions bipartites.

Pendant la campagne, Boebert et Frisch se sont affrontés moins sur des questions politiques et plus sur le caractère. Le titulaire a affirmé que Frisch était un gauchiste fermé qui abandonnerait sa plate-forme conservatrice une fois au Congrès, tandis que le challenger se présentait comme une alternative compétente et tempérée.

Les campagnes de Frisch et de Boebert ont déclaré qu’elles surveillaient de près la course en prévision de nouvelles baisses de bulletins de vote dans les comtés qui comptent toujours les votes et qu’aucune des deux n’a tendu la main aux avocats.

Dans le comté de Pueblo étroitement surveillé, les travailleurs électoraux épuisés traitaient jeudi environ 3 200 bulletins de vote par correspondance et 1 800 bulletins de vote en personne le dernier jour, a déclaré Gilbert Ortiz, le greffier et enregistreur du comté.

Dans le Colorado, les commissions électorales des comtés ont jusqu’au 30 novembre pour certifier les résultats de leurs élections et les soumettre au bureau du secrétaire d’État, qui a une date limite le 5 décembre pour émettre sa propre certification ou ordonner des recomptages obligatoires. Tout recomptage demandé par un candidat ou d’autres partis doit être payé par ce candidat ou un autre parti et doit être terminé avant le 15 décembre.

Les responsables électoraux ont exhorté le public à faire preuve de patience, affirmant que le dépouillement des voix se déroulait selon la procédure établie, sans irrégularités signalées.

Le district tentaculaire couvre une grande partie de l’ouest et du sud du Colorado, y compris des ranchs, des stations de ski et des terres forestières nationales ainsi que les villes de Pueblo et Grand Junction. Grand Junction se trouve dans le comté de Mesa, où la greffière du comté, Tina Peters, a été accusée d’avoir prétendument permis à des étrangers de s’introduire dans son système électoral. Elle a été empêchée de superviser les élections là-bas.

Dans le comté de Pueblo, le décompte prendrait toute la journée, a déclaré Ortiz. Et en vertu de la loi de l’État, les responsables ont neuf jours après le jour du scrutin, ou jusqu’au 17 novembre, pour recevoir les bulletins de vote étrangers et militaires, ainsi que pour «guérir» ou vérifier les bulletins de vote en main qui ont des signatures d’électeurs qui ne peuvent pas être immédiatement vérifiées, il a dit. Certains des juges des élections citoyennes bipartites du comté de Pueblo, qui ouvrent et vérifient les bulletins de vote et les introduisent dans les machines, sont partis pour d’autres engagements ou épuisement, ce qui signifie qu’il y a moins de personnes disponibles pour traiter les bulletins de vote, a déclaré Ortiz.

“Nous voulons simplement nous assurer que nos chiffres sont exacts, et nous ne sommes pas prêts à sacrifier la précision pour la vitesse”, a déclaré Ortiz. “À ce stade, nous voulons juste terminer aujourd’hui.”

____

Les rédacteurs de l’Associated Press James Anderson et Colleen Slevin ont contribué à ce rapport.

___

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

___

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le nom de Tina Peters.

Jesse Bedayn, Associated Press