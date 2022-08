La candidature à la Coupe du monde 2030 a l’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay qui font appel au sentiment. Mais est-ce pratique ?

Quatre pays d’Amérique du Sud – l’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay – ont lancé mardi leur candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2030, et le lieu a clairement indiqué comment le continent espère séduire son chemin vers la victoire dans la tentative d’organiser Le tournoi.

L’événement s’est déroulé au stade Centenario de la capitale uruguayenne, Montevideo, lieu de la toute première Coupe du monde en 1930. L’édition 2030, bien sûr, marquera le centenaire de la compétition et de toutes les puces d’Amérique du Sud. sont mis sur l’appel sentimental de la Coupe du Monde qui remonte à ses racines.

“Il y a un moment où le bus passe”, a déclaré le président uruguayen Lacalle Pou, “et il faut le prendre en 2030”.

“Il y aura d’autres Coupes du monde”, a ajouté le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, “mais cent ans ne s’achèvent qu’une fois, et cela devrait se faire au lieu de naissance. Tout le football a une dette morale envers ceux qui ont rêvé et créé le premier Mondial. Coupe possible, et c’est pourquoi nous voulons que la compétition revienne là où elle a commencé. Nous n’avons pas de grandes ressources économiques, mais nous pouvons nous référer à l’histoire.”



Il n’y a aucun moyen, cependant, que l’Uruguay puisse organiser une Coupe du monde entière, comme il l’a fait en 1930. Montevideo est la seule ville remarquable, donc un tournoi de 48 équipes serait bien au-delà de sa capacité. Pour cette raison, il s’agit d’une offre conjointe, avec les quatre pays dans le mélange.

L’Uruguay, le Chili et le Paraguay auront des matchs clés, mais l’Argentine finira presque certainement par organiser la majeure partie de la compétition. L’appel à la valeur du passé est fort. Il le faudra, car il n’y a pas grand-chose d’autre pour recommander le projet, et il sera en effet fascinant de voir comment le Congrès de la FIFA réagira en novembre 2024, lorsqu’une décision sera attendue.

Dans toute autre circonstance, cette offre serait un non-partant. Dans la foulée du tournoi de 2026 qui sera co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, cela signifierait deux tournois consécutifs dans l’hémisphère occidental – et trois sur cinq si l’on inclut Brésil 2014.

D’autres parties du globe peuvent se sentir délaissées – l’Asie et l’Afrique, par exemple, et même l’Europe de l’Ouest, qui n’a pas organisé de Coupe du monde depuis 2006. En effet, pour cette raison, il est quelque peu surprenant que l’Espagne et le Portugal aient été persuadés d’abandonner Maroc de sa candidature 2030. Une proposition couvrant à la fois l’Europe de l’Ouest et l’Afrique du Nord aurait pu avoir un impact considérable.

L’Estadio Centenario en Uruguay a accueilli la toute première finale de Coupe du monde en 1930. Il aura probablement besoin d’une refonte s’il accueille l’édition 2030. PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images

Il existe d’autres raisons de douter de la candidature sud-américaine. Pour aller à la fête, les gens devaient s’envelopper chaudement. Les mois de juin et juillet sont généralement très froids dans cette partie du monde, même à Asuncion, la capitale du Paraguay, où la majeure partie du reste de l’année est marquée par une chaleur féroce.

Et plus important encore, il y a des soucis économiques. Moins de six ans semblerait un délai dangereusement court pour effectuer tous les travaux nécessaires – et les projets menés à la hâte ont tendance à être coûteux. Cela pourrait avoir un coût politique. L’instabilité économique devrait dominer les perspectives mondiales au cours des prochaines années, ce qui pourrait rendre certaines parties de l’Amérique du Sud particulièrement turbulentes.

L’Argentine, sûrement la base principale de la Coupe du monde 2030, est prise dans une spirale de problèmes d’endettement qui pourrait bien se traduire par des appels supplémentaires à l’austérité financière. Dans un tel environnement, les dépenses consacrées à un méga-événement de la FIFA peuvent s’avérer très controversées – comme l’a constaté la classe politique brésilienne à sa grande surprise il y a neuf ans, lorsqu’une flambée de manifestations s’est emparée de la Coupe des Confédérations 2013 comme cible pour protester contre ce qui était perçu comme des priorités gouvernementales déformées. Il serait imprudent d’exclure que quelque chose de similaire se produise alors que les dépenses augmentent jusqu’en 2030.

Quel côté de l’argument l’emportera alors – la romance ou le risque ? Le Congrès de la FIFA sera-t-il influencé par l’idée – indéniablement douce – de célébrer le centenaire de la Coupe du Monde dans son lieu de naissance ? Ou les aspects pratiques pourraient-ils finir par transporter le tournoi 2030 ailleurs?

Le stade Centenario de Montevideo a été construit pour accueillir la première Coupe du monde, son nom est une reconnaissance de cent ans d’histoire uruguayenne. Maintenant, il a peut-être un autre centenaire à célébrer et, pour le moment du moins, les fantômes qui habitent ses terrasses peuvent rêver que le monde du football vienne leur rendre visite une fois de plus.