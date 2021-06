La candidature 3D de Mumbai Boy pour un stage chez Cred devient virale et lui vaut une offre du fondateur

Existe-t-il vraiment un CV complet ? Celui qui est sûr de vous obtenir ce travail? Alors que beaucoup s’accordent à dire que cela n’existe pas et que le travail acharné et les compétences sont les seuls moyens de décrocher un bon emploi, un homme a récemment rendu l’improbable possible en créant une demande d’emploi en 3D qui a impressionné les employeurs. Avkash Shah, un concepteur graphique/animé 3D de Mumbai, était très désireux de faire un stage chez Cred, une entreprise qui récompense ses clients pour leur paiement par carte de crédit en temps opportun en leur prouvant des offres exclusives. La société a récemment fait sensation pour ses publicités virales mettant en vedette une foule de célébrités. Pour que l’entreprise ne le prenne pas, Avkash a décidé d’investir son temps dans la réalisation d’une vidéo animée de l’entreprise et l’a postée sur Linkedln afin d’obtenir un stage dans l’entreprise.

Enfin, l’attente a pris fin lorsque le fondateur de Cred, Harish Sivaramakrishnan.

Même la page officielle de Linkedln l’a mentionné,

L’année dernière, les annonces récentes du CRED lors de l’IPL sont devenues virales pour plusieurs raisons, le Conseil d’administration de la Premier League indienne a annoncé que le CRED était un partenaire officiel de l’IPL. Depuis, les publicités du CRED circulent sur les écrans de télévision pendant de longues pauses.

Les internautes sont également très impressionnés par son idée de sortir des sentiers battus,

Ce gars qui demande un stage chez cred sur LinkedIn légitime mérite ce qu’il cherche. — Snigdha (@SnigdhaBhatnag4) 3 juin 2021

Sa vidéo était vraiment bonne, probablement la façon la plus créative que j’aie vue jusqu’à présent pour décrocher un stage. Il n’a que 105 contacts et aucune biographie sophistiquée, et pourtant il a obtenu le stage. Meilleur exemple de compétences par rapport à un diplôme universitaire !https://t.co/wxI1nw5YCe– Dhairya Andani (@DhairyaAndani) 4 juin 2021

Avkash voulait faire un stage chez Cred. Il a réalisé cette vidéo et l’a publiée sur LinkedIn. C’est aussi simple que ça. Lorsque vous avez les compétences, laissez parler votre travail. Respect. C’est tout ce que j’ai pour lui. Il obtient définitivement ce stage. pic.twitter.com/BnnTIQVHYZ – Vedika Bhaia (@VedikaBhaia) 4 juin 2021

Pouvoir des médias sociaux dans l’embauche et ne pas limiter la créativité au secteur de la publicité 💯— Shruti Agarwal 🌻 (@ShrutiAg99) 4 juin 2021

La première fois, j’ai entendu parler d’une personne qui avait rejoint AIRBNB après avoir écrit un article détaillé sur LinkedIn sur ce qui ne fonctionnait pas pour Airbnb en Europe et sur la façon dont elle prévoyait d’y remédier et maintenant cela. https://t.co/SSZB338nCC– Siddhesh Jain (@siddheshvjain) 4 juin 2021

Des messages de félicitations affluent dans la boîte de commentaires d’Avkash et des offres d’emploi affluent également d’entreprises autres que Cred. même lui obtient des opportunités d’emploi dans d’autres entreprises si les choses ne fonctionnent pas avec Cred.

Maintenant, il a réalisé son stage de rêve.

