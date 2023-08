La candidate présidentielle guatémaltèque Sandra Torres s’appuie sur des valeurs conservatrices et s’oppose au mariage homosexuel

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Au cours de la dernière décennie, la candidate guatémaltèque à la présidentielle Sandra Torres a dérivé vers la droite sur l’échiquier politique alors qu’elle tentait à plusieurs reprises de remporter la présidence.

Maintenant, dans sa troisième candidature, l’ancienne première dame a recruté un pasteur évangélique comme colistière et s’appuie fortement sur ses engagements fermes pour maintenir l’avortement et le mariage homosexuel illégaux au Guatemala.

Son adversaire lors du second tour du 20 août, Bernardo Arévalo du mouvement progressiste des semences, a également déclaré que l’interdiction de l’avortement au Guatemala devrait rester intacte. Mais il a refusé de faire une telle déclaration sur le mariage homosexuel, affirmant seulement que son gouvernement serait contre toute forme de discrimination, sans donner plus de détails.

Torres a récemment fait un arrêt de campagne en jeans et maillot de l’équipe nationale de football dans une école de San Juan Sacatepequez, une ville de banlieue pauvre de plus de 250 000 habitants, où elle a dit à plusieurs centaines de supporters qu’elle voulait que le gouvernement respecte la vie dès la conception. Elle a promis qu’elle n’accepterait jamais le mariage homosexuel, ajoutant rapidement qu’elle n’était pas homophobe.

« Je veux diriger ce pays avec la crainte de Dieu », a-t-elle déclaré à la foule.

Torres, 67 ans, dirige le parti Unité nationale de l’espoir qui était autrefois considéré comme le parti social-démocrate du pays, mais qui a évolué vers la droite avec Torres, bien qu’elle promette également de nombreux programmes sociaux au profit des pauvres « oubliés » du pays. Son parti est le deuxième plus important de la législature monocamérale.

Dans l’administration de son ex-mari, Álvaro Colom, Torres a dirigé les programmes sociaux du gouvernement, lui donnant une expérience gouvernementale significative. Sa campagne, plus trois de la sienne, lui donnent également une longue histoire d’essayer de courtiser les électeurs à travers le Guatemala.

Torres a été la première à recueillir des voix au premier tour de l’élection présidentielle de cette année le 25 juin. Ses deux défaites précédentes sont survenues au second tour. Ainsi, même s’il n’était pas surprenant de trouver Torres dans un second tour, son adversaire a sûrement été un choc.

Dans les jours qui ont précédé le vote du premier tour, Arévalo, qui a largement fait campagne pour éradiquer la corruption, était à peine dans la conversation politique du pays. Il votait en dessous de 3%, derrière sept autres candidats. Mais les résultats lui ont donné 11% des voix – assez pour lui donner la deuxième place dans le second tour.

Au premier tour, la concurrence de Torres est venue principalement d’autres populistes conservateurs. Désormais, les électeurs sont confrontés à un véritable choix entre des propositions conservatrices et progressistes, et Torres fait appel aux valeurs sociales conservatrices des Guatémaltèques à chaque occasion.

Luis Mack, politologue à l’Université de San Carlos, a déclaré que la campagne actuelle de Torres fait partie d’une tendance à travers la région à introduire la religion dans les élections. « C’est une manipulation ouverte de la politique et de la foi », a-t-il déclaré.

Torres n’avait pas auparavant le soutien des églises évangéliques du pays, qui avaient été plus étroitement associées à l’administration du président sortant Alejandro Giammattei, a déclaré David Pineda, président de l’Association guatémaltèque laïque humaniste.

Mais si Arévalo devait gagner, les églises auraient peur de perdre la relation étroite qu’elles entretenaient avec le gouvernement, et pourraient faire face à un examen minutieux de leurs finances, a déclaré Pineda.

Jusqu’à ce qu’il s’inscrive comme colistier de Torres, Romeo Guerra, 47 ans, était pasteur de l’église Christian Sion Mission fondée par son père à Guatemala City. Un parti adverse a tenté de bloquer la candidature de Guerra au motif que la constitution du Guatemala interdit au clergé de se présenter aux élections. Mais le plus haut tribunal du pays l’a autorisé.

Guerra n’a pas fait partie des arrêts de campagne de Torres et semble mal à l’aise de parler en dehors de la chaire. Mais il a récemment rencontré des dizaines de pasteurs évangéliques aux côtés de Torres, qui a proposé de créer un ministère des affaires religieuses.

Les pasteurs évangéliques au Guatemala ont une histoire de prise de parti contre les gauchistes, certains d’entre eux diffusant la propagande gouvernementale contre les guérilleros de gauche à la fin des années 1970 et au début des années 80 pendant la guerre civile du pays.

Peu de temps après qu’Arévalo ait gagné sa place dans le second tour, le pasteur évangélique Sergio Enríquez d’Ebenezer Ministries a déclaré à sa congrégation « nous devons beaucoup prier pour ne pas permettre à ce communiste du (mouvement des semences) de réussir ». D’autres pasteurs de méga-églises à travers le Guatemala n’ont pas été aussi explicites mais ont mis l’accent sur des questions telles que l’avortement et le mariage homosexuel, comme l’a fait Torres.

À San Juan Sacatepequez, un dimanche récent, des centaines de femmes autochtones ont fait la queue pour un sac à provisions réutilisable gratuit avant que Torres ne prenne la parole. Quatre heures plus tard, le candidat est arrivé en hélicoptère.

La campagne de Torres est résolument populiste, remplie de promesses pour les communautés pauvres. Elle a déclaré qu’en tant que présidente, elle distribuerait 1 million d’ordinateurs aux écoliers, des bourses pour couvrir les frais de scolarité et de gros sacs de denrées alimentaires de base livrés chaque mois aux portes des familles.

Elle rappelle aux familles qu’elles recevaient des sacs de produits similaires lorsqu’elle était première dame, et les têtes hochent la tête.

« Je me souviens très bien d’elle », a déclaré Azucena Sarpec, tenant son bébé de 6 mois dans ses bras. « Quand elle était au gouvernement, il y a des années, à cause d’elle, ils nous ont apporté le sac de solidarité » de nourriture, a déclaré Sarpec, ajoutant que la promesse de plus de tels sacs était suffisante pour gagner son vote.

Elle a dit que depuis que l’ex-mari de Torres a quitté le pouvoir il y a près d’une décennie, les rues qui sont pour la plupart en terre n’ont pas été entretenues, et il y a plus de malnutrition, de pauvreté et de criminalité.

Maintenant, sa famille doit verser de l’argent de protection aux gangs pour garantir leur sécurité, a-t-elle déclaré. « Ils demandent 65 $ pour commencer, puis 45 $ chaque mois. Vous ne pouvez pas le faire », a déclaré Sarpec, dont le mari travaille au salaire minimum dans une usine d’assemblage.

Lázaro Borror, 38 ans, a déclaré qu’il était venu entendre Torres afin qu’il puisse décider quel candidat soutenir. Il a dit qu’il pensait que Torres distribuerait des sacs de nourriture si elle était élue, « mais je ne pense pas qu’elle arrêtera la corruption ».

Borror a déclaré qu’il était habitué à ce que les candidats fassent des promesses au moment des élections, mais oublient ensuite ceux qui les ont nommés.

« Ils ne font quelque chose que les premiers mois, puis ils nous oublient », a-t-il déclaré.