La candidate mexicaine SHOT DEAD peu de temps après avoir été EN DIRECT sur Facebook pour demander aux habitants de la rejoindre au rassemblement

La candidate électorale Alma Barragán a été abattue mardi après-midi dans la ville mexicaine de Moroleón, dans l’État central de Guanajuato, alors qu’elle participait à un événement de campagne. Selon les médias locaux, un groupe d’hommes armés est arrivé à l’endroit où Barragán tenait un rassemblement et a ouvert le feu. Deux autres auraient été blessés.

Peu de temps avant l’attaque, Barragán était en ligne sur sa page Facebook pour dire au public où elle se trouvait et inviter les habitants à la rejoindre: « Bonjour comment vas-tu? Je suis ici à La Manguita avec Pedro Guzmán. Si vous voulez m’accompagner, venez écouter mes propositions et socialisez. Merci beaucoup, je vous attends ici.

Barragán était le candidat à la mairie de la ville du Mouvement des citoyens d’opposition (Movimiento Ciudadano). La campagne qui mène aux élections locales au Mexique qui doivent se tenir le 6 juin a été entachée de violences. Plus tôt ce mois-ci, un autre candidat du Mouvement des citoyens, Abel Murrieta, a été abattu alors qu’il distribuait des prospectus dans une rue animée du nord-ouest de la municipalité de Cajeme.

Depuis le début du processus électoral en septembre, plus de 80 hommes politiques ont été assassinés, la plupart abattus. Entre février et avril de cette année, plus de 50 élus, membres de partis politiques et candidats ont été tués, soit environ 40% de plus qu’avant les élections de 2018, rapporte le cabinet de conseil mexicain Integralia.

Plus de 60 candidats à la mairie se seraient retirés de la campagne à travers le Mexique au milieu de la montée de la violence, qui a été imputée à la criminalité des gangs.

