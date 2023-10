La représentante démocrate Elissa Slotkin du Michigan a payé un loyer à une entreprise liée à un donateur pour sa candidature au Sénat en 2024, selon les données de financement de la campagne et les dossiers commerciaux.

Slotkin, qui soulevé environ 3 millions de dollars au cours du troisième trimestre de collecte de fonds, a payé 2 000 dollars de loyer en septembre à « Ghandi Properties LLC », enregistrée auprès de 26222, chemin Telegraph, Southfield, Michigan, selon aux dépôts de la Commission électorale fédérale (FEC). « Ghandi » apparaît Il s’agit d’une faute de frappe pour « Gandhi », car Gandhi Properties LLC est enregistrée à la même adresse dans les dossiers commerciaux déposés auprès du gouvernement de l’État du Michigan.

L’agent résident de la société, Prakash Gandhi, est répertorié comme partenaire commercial de Milan Gandhi, qui fait don 3 300 $ pour la campagne de Slotkin au Sénat en mai, selon les documents déposés par les entreprises du Michigan. De plus, Med-Partagel’entreprise d’imagerie diagnostique médicale dirigée par Prakash Gandhi et Milan Gandhi, est également répertoriée comme habitant 26222, chemin Telegraph. dans les dossiers commerciaux.

Milan Gandhi a répertorié le Telegraph Rd. discours avec sa contribution à la campagneselon les documents de Slotkin. (EN RELATION : Le candidat démocrate au Sénat qui a signé une NDA couvrant le fabricant de batteries de véhicules électriques lié au PCC vote contre le projet de loi visant à bloquer l’interdiction des voitures à essence)

Kendra Arnold, directrice exécutive de la Foundation for Accountability & Civic Trust (FACT), a déclaré que la proximité de Slotkin avec le donateur soulevait des problèmes d’éthique potentiels.

« Chaque fois qu’un candidat entretient une relation avec quelqu’un que sa campagne paie, qu’il s’agisse d’une relation personnelle, familiale ou avec un donateur, ces paiements doivent être soumis à un examen plus approfondi pour garantir qu’ils correspondent à leur juste valeur marchande pour les besoins nécessaires de la campagne », a déclaré Arnold. la Daily Caller News Foundation dans un communiqué. « Si les paiements étaient inférieurs ou supérieurs à la juste valeur marchande, cela constitue une violation de la loi sur le financement des campagnes électorales. »

Le DCNF a contacté la campagne de Slotkin au sujet des paiements et a demandé si elle avait payé la juste valeur marchande du loyer auprès de Gandhi Properties LLC, bien qu’elle n’ait pas répondu. Prakash Gandhi n’a pas pu être contacté par courrier électronique pour commenter et Med-Share n’a pas répondu aux appels téléphoniques du DCNF.

Milan Gandhi est répertorié comme trésorier et secrétaire de Med-Share, tandis que Prakash Gandhi est répertorié comme président et directeur de la société, selon les documents commerciaux.

Prakash Gandhi et Milan Gandhi ont tous deux fait des dons à de nombreuses autres campagnes politiques des deux côtés du parti, selon les documents déposés par la FEC.

Prakash Gandhi a donné contributions aux démocrates du Michigan comme l’ancien candidat au Congrès Suneel Gupta et la précédente campagne à la Chambre des représentants du sénateur démocrate Gary Peters. Gandhi a également financé des candidats républicains, tels que la candidature du représentant du Michigan John James au Sénat en 2020, la candidature à la réélection de l’ancien président Donald Trump en 2020 et la campagne présidentielle de l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy.

Milan Gandhi fait don aux représentants démocrates du Michigan Shri Thanedar et Haley Stevens, ainsi qu’à la campagne 2020 du président Joe Biden. Il a également contribué aux candidatures de James au Congrès et au Sénat, à la réélection de Trump en 2020 et à Ramaswamy, ainsi qu’à une longue liste d’autres campagnes politiques.

Slotkin aurait loué un condo à un donateur à Lansing, Michigan, en 2022, selon à MLive. La députée a loué la propriété à Jerry Hollister, un dirigeant de la société de fabrication médicale Niowave, Inc., qui avait fait don de 1 850 $ à la campagne de Slotkin au Congrès.

Le siège ouvert au Sénat du Michigan actuellement détenu par la sénatrice démocrate sortante Debbie Stabenow est caractérisé par The Cook Political Report comme dans la colonne « Lean D », ainsi que les courses au Montana, au Nevada, en Pennsylvanie et au Wisconsin.

Alors que de nombreux démocrates et républicains se disputent le siège, Slotkin, qui dispose actuellement de 5,2 millions de dollars en espèces, reste le favori, selon à la compilation d’enquêtes de FiveThirtyEight.

L’ancien représentant Mike Rogers, l’ancien chef de la police de Détroit James Craig et de nombreux autres républicains se disputent l’investiture de leur parti, tandis que l’ancien représentant Peter Meijer envisage également une candidature au Sénat.

Slotkin était le premier élu à la Chambre des représentants des États-Unis en 2018 lorsqu’elle a évincé le représentant républicain sortant Mike Bishop de près de quatre points.

Milan Gandhi n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires de la DCNF.

