La candidate de Top Chef s’infuse dans la cuisine de l’Okanagan College

Okanagan College à Kelowna a ajouté un goût de célébrité à sa cuisine.

Ruth Wigman, qui a participé au programme « Canada’s Top Chef » du Food Network en 2014, a assumé le rôle de chef exécutif au restaurant Infusions sur le campus.

« J’ai hâte de partager ma passion pour le monde culinaire avec des étudiants chefs », a déclaré Wigman. « Leur énergie et leurs idées sont contagieuses. Ce sera mon rôle de les aider à découvrir ce que c’est que de travailler dans un restaurant et de leur montrer comment nous pouvons nous inspirer des aliments locaux et de la région dans les plats que nous préparons.

Wigman était également dans l’émission ‘Beat Bobby Flay’ en janvier dernier.

Loin des caméras, elle amène sur le campus une carrière de 20 ans dans l’industrie d’un océan à l’autre, notamment au Fairmont Vancouver Airport, au Fairmont Jasper Park Lodge en Alberta et au Bistro Sofia à St. John’s, à Terre-Neuve.

Wigman rejoint Infusions au bon moment – ​​le restaurant participe au programme «Dine Around», rejoignant d’autres endroits autour de l’Okanagan pour proposer des repas à trois plats à prix fixe jusqu’au 9 février.

Trouvez le menu Infusion de l’événement sur dinearound.ca.

