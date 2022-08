La candidate de Miss Swimsuit UK, 32 ans, a aidé à créer un empire de la drogue et a apprécié le style de vie somptueux de la jet-set avec son petit ami “pivot”

Une candidate de MISS Swimsuit UK a aidé à créer un empire de la cocaïne avec son petit ami, le pilier de la drogue.

Melissa Mikosz, 32 ans, a vécu un “style de vie somptueux et rempli de vacances” avec son copain Thomas Carlisle, 28 ans, et a acheté à son fils un cadeau de Noël de 2 000 £.

Melissa Mikos a été emprisonnée pour avoir aidé à créer un empire de la cocaïne 1 crédit

Thomas Carlisle a dirigé le gang 1 crédit

Ils ont fourni 4,3 kg de la substance de classe A valant des centaines de milliers de points dans le Derbyshire entre 2018 et 2020.

La mère d’un enfant, Mikosz, a entreposé de la cocaïne et des armes dans une propriété qu’elle partageait avec son jeune fils.

L’opération était si importante qu’ils manquaient souvent de sacs de médicaments. L’un des concessionnaires de Carlisle a conclu 18 transactions par jour.

Dans un cas, Mikosz a envoyé un texto à Carlisle disant “nous pouvons sortir demain et écraser les ventes”.

La police a trouvé de la cocaïne et des milliers de livres en espèces lors d’une descente dans une série de propriétés à Shirebrook en juillet 2020.

Mikosz a participé à Miss Swimwear UK en 2019 et a déclaré à l’époque: «Le concours consiste à autonomiser les femmes et peu importe qui vous êtes, votre âge ou d’où vous venez, nous travaillons tous ensemble pour permettre à plus de femmes de faire de même.

“Cela signifierait le monde pour moi de gagner la compétition et de représenter la région.”

Elle a été emprisonnée pendant sept ans hier pour complot en vue de fournir de la cocaïne et du blanchiment d’argent au tribunal de la couronne de Derby, rapporte MailOnline.

Le juge Nirmal Shant QC a déclaré à Mikosz: “Vous étiez un participant volontaire et enthousiaste, vous appréciiez un style de vie somptueux et les pièges de la criminalité de M. Carlisle.”

« Il est tout à fait clair qu’à plusieurs reprises votre adresse a été visitée par la police – cela ne vous a pas découragé.

“Vous sembliez prêt à mettre votre fils dans une position où il était présent lors des descentes de police.”

Carlisle a admis avoir comploté pour fournir des drogues de classe A et convertir des biens criminels et a été emprisonné pendant 11 ans et trois mois

Les membres du gang Justin Woodham, 37 ans, Adam Betts, 33 ans et Adrian Mohammed, 34 ans, ont également été emprisonnés.

Le juge Shant a dit à Carlisle: “C’était une opération prolifique et à grande échelle et vous, Carlisle, étiez à la tête de l’approvisionnement quotidien en médicaments de classe A.

“Vous avez organisé le groupe et vous vous êtes assuré que chacun faisait ce qu’il fallait – vous aviez une ligne dédiée à la drogue et il y avait plusieurs trafiquants.

“Il y avait une réelle persistance dans votre comportement.”

Sa petite amie Georgia Vincent, 23 ans, a également vendu dans la rue. Elle a reçu 25 000 £ de l’argent de la drogue de Carlisle tout en lui envoyant de nouveaux clients et en traitant.

Le juge a déclaré: “Il est juste de dire que vous avez eu une implication limitée et que vous ne pouvez pas avoir pleinement conscience de l’ampleur de l’entreprise.

“Vous avez formé une relation avec Carlisle à un moment où vous n’aviez peut-être pas eu d’autre relation significative.

“Vous preniez de l’argent et vendiez directement aux gens dans la rue au nom de Carlisle.”

L’agent-détective Holloway de la police du Derbyshire a déclaré: “Les dommages causés par la drogue et les crimes liés à la drogue ne doivent pas être sous-estimés.”