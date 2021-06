La candidate de Love Island 2021 Sharon Gaffka montre ses courbes dans une petite basque noire

Le dernier mémoire de l’AVOCAT Sharon Gaffka est de gagner Love Island cette année, qui commence une semaine aujourd’hui.

La jeune femme de 25 ans a fait une belle déclaration d’ouverture en montrant ses courbes dans une petite basque noire et une robe violette audacieuse.

Charlotte Clémie Photographie

La candidate de Love Island, Sharon Gaffka, montre ses courbes dans une basque noire[/caption]

Sharon, une ancienne reine de beauté de Didcot, dans l’Oxfordshire, sait ce qu’il faut pour gagner après avoir remporté la couronne de Miss International UK 2018.

À en juger par cela, l’émission ITV2 pourrait être un cas ouvert et fermé. . .

Sharon s’alignera aux côtés de colocataires, dont le mannequin Asos Aaron Francis, 24 ans.

Les patrons espèrent que l’histoire ne se répète pas lorsque Zara Holland a perdu son titre de Miss GB pour avoir eu des relations sexuelles dans la série il y a cinq ans.

Charlotte Clémie Photographie

Sharon, 25 ans, a également posé dans une robe violette révélatrice[/caption]

Le mannequin Sharon, de Didcot, est ambassadrice du Young Women’s Trust, une organisation féministe qui œuvre pour la justice économique pour les jeunes femmes.

Elle a déclaré : « Il faut des années en tant que femme pour désapprendre toutes les choses pour lesquelles on vous a appris à regretter. »

Elle a ajouté : « Les gens vont parler de vous, peu importe ce que vous faites. Alors autant faire tout ce qui vous apporte de la joie et vivre votre meilleure vie. »

Instagram/@sharongaffka

L’avocate Sharon a remporté la couronne Miss International UK 2018[/caption]





Les nouveaux Love Islanders connaîtront un « devoir de diligence » accru de la part de l’émission lorsqu’elle débutera lundi prochain.

Cela vient après que Sophie Gradon, qui figurait dans la série de 2016, s’est suicidée deux ans plus tard à l’âge de 32 ans, et l’ex-footballeur Mike Thalassitis a été retrouvé mort dans un parc du nord de Londres en 2019 à l’âge de 26 ans, après avoir participé à l’émission deux ans plus tôt.

L’équipe de casting a également cherché à faire apparaître des concurrents plus diversifiés dans cette septième série – Love Island devrait avoir sa première star handicapée.