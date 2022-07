La candidate de Lock Upp, Nisha Rawal, souhaite se débarrasser de ses images de “vamp poupée glam” ; envie d’être prise au sérieux en tant qu’actrice [Exclusive]

L’actrice Nisha Rawal s’est récemment ouverte exclusivement à BollywoodLife sur sa volonté de faire des rôles plus charnus en tant qu’acteur. Nisha Rawal, qui a été vue pour la dernière fois dans l’émission de téléréalité Lock Upp, où nous avons pu voir sa forte personnalité, indique qu’elle n’est pas seulement de retour, mais qu’elle est là pour rester. L’actrice fait un retour après une pause assez longue et attend actuellement une offre qui satisfait de manière créative l’actrice en elle, sans nécessairement l’obliger à simplement avoir l’air glamour à l’écran.

La candidate de Lock Upp, Nisha Rawal, se confie sur son avenir

Nisha Rawal, a partagé et expliqué pourquoi elle attend et a hâte de travailler avec des personnes qui nourrissent sa faim créative. Elle a déclaré: “Jusqu’à présent, je n’ai joué que la fille d’à côté au début de ma carrière et maintenant, dernièrement, le vamp de poupée glam chic. J’aimerais travailler avec quelqu’un avec une vision créative qui comprend et est prêt à expérimenter le sous-jacent couches de mon talent.”

La candidate de Lock Upp, Nisha Rawal, parle franchement de son public

D’autre part, l’actrice a également souligné le fait que son travail, qui comprend davantage de vidéoclips et de publicités, manquait principalement de variation au départ, mais la star de Lock Upp souhaite combler ce vide de sa carrière dans la phase actuelle dans laquelle elle se trouve. un artiste. En outre, elle a ajouté : “La plupart des gens se souviennent de moi comme étant mignonne et positive à cause de la longévité du graphique de carrière dans les publicités et les clips. J’ai aussi joué le vamp, mais seulement à la télévision et j’ai fait très moins de télé, c’est pourquoi il a moins de rappel. valeur pour le public, je suppose.”

Voyons ce que Nisha Rawal atterrit ensuite et si ce sera son projet de rêve, où quelqu’un lui donne la partie charnue qu’elle désire.