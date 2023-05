La candidate de Khatron Ke Khiladi 13, Nyra Banerjee, brise le silence sur les rumeurs de mariage avec Nishant Singh Malkani

Le tournage de Khatron Ke Khiladi 13 va commencer dans quelques jours. Toute l’équipe s’envolera pour l’Afrique du Sud le 11 mai avec Rohit Shetty. L’un des meilleurs visages de la télévision cette saison est Nyra Banerjee. L’actrice est connue pour ses émissions comme Divya Drishti et Pisachini. Nyra Banerjee est connue pour ses photos torrides sur les réseaux sociaux. Elle est également très amie avec Nishant Singh Malkani. Tous deux ont fait l’émission Rakshabandhan sur Dangal TV. Ils sont devenus de bons amis pendant le tournage. En fait, les fans de Kanika Mann étaient en colère contre elle pour s’être entassés dans l’amitié de Nishant et de l’actrice de Guddan.

Nyra Banerjee remet les pendules à l’heure en sortant avec Nishant Singh Malkani

Lors de la conférence de presse de Khatron Ke Khiladi 13, Nyra Banerjee a été interrogée sur sa rumeur de mariage avec Nishant Singh Malkani. Elle a dit que c’était faux. Elle a nié être en couple avec l’acteur de Guddan Tumse Na Ho Payega. Elle a été citée par Tellychakkar comme disant qu’elle n’est pas mariée. Il semble que les commérages soient faux et sans fondement. Elle a dit que Nishant et elle n’étaient que de bons amis et rien d’autre. Nyra Banerjee a déclaré qu’elle le connaissait depuis longtemps et qu’ils se sont liés au fil des ans. L’actrice a déclaré que le monde entier saura quand elle se mariera car elle pense que c’est un grand événement dans la vie d’une personne.

Dans le passé, Nyra Banerjee a été trollée par les fans de Kanika Mann. Pendant et après la réalisation de Guddan Tumse Na Ho Payega, Nishant Singh Malkani et Kanika Mann sont devenus assez proches. Il a également été vu chez elle en train d’interagir avec les membres de sa famille. Il lui a rendu visite après avoir quitté Bigg Boss 14. Plus tard, Kanika Mann et lui se sont séparés.

Les fans de Kanika Mann les avaient très mal trollés. Il avait dit que le trio était de bons amis. Il a dit que les gens supposaient que Nyra et lui formaient un couple sur la base des bobines et des images sur lesquelles ils avaient cliqué pendant la réalisation de l’émission. Il a dit qu’il n’y avait rien de sérieux entre Nyra Banerjee et lui. Nishant Singh Malkani a déclaré qu’il serait célibataire pendant longtemps car il voulait se concentrer sur son travail. Il a également effacé les rumeurs de fréquentation de Kanika Mann.

Rohit Shetty et son équipe s’envoleront bientôt pour l’Afrique du Sud.