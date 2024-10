La candidate aux Oscars pour « Tootsie » et la star de « Young Frankenstein » avaient 79 ans

Teri Garr, l’actrice comique bien-aimée qui a été nominée aux Oscars pour le film de Sydney Pollack Tootsiea joué aux côtés de Gene Wilder dans la parodie d’horreur classique de Mel Brooks Le jeune Frankenstein et a joué l’épouse de Richard Dreyfuss dans le film de Steven Spielberg. Rencontres rapprochées du troisième type, est décédé mardi à Los Angeles. Elle avait 79 ans.

Sa journaliste Heidi Schaeffer a déclaré à l’Associated Press que Garr était décédée de la sclérose en plaques, dont elle avait reçu un diagnostic en 1999, et qu’elle avait eu des problèmes de santé ces dernières années.

Garr a fait ses débuts avec de petits rôles dans un certain nombre de films d’Elvis Presley des années 1960, notamment Viva Las Vegas et Débardeuret est apparu dans le film Annette Funicello de 1964 Soirée pyjama. Elle a continué à décrocher de petits rôles au cinéma tout au long de la décennie et est également apparue dans des épisodes de séries télévisées classiques. Star Trek — en tant que secrétaire dans l’épisode populaire de 1968 « Assignment: Earth » –Cette fille, Mayberry RFD, il faut un voleur et Salle 222.

Au début des années 70, elle est revenue sur L’heure Sonny et Cher et invité sur M*A*S*H, Le couple étrange, Le spectacle de Bob Newhart, Barnaby Jones et d’autres séries populaires.

Mais son évasion a eu lieu en 1974.

Elle est apparue dans le film nominé à l’Oscar du meilleur film de Francis Ford Coppola. La conversation, jouant la petite amie de la star Gene Hackman, et plus tard cette année-là, elle décroche probablement son rôle le plus célèbre. Garr a joué Inga, une habitante de Transylvanie qui devient l’assistante du Dr Frederick Frankenstein de Wilder – FRONK-en-steen, s’il vous plaît – dans la comédie à succès. Le jeune Frankenstein. Servir de suivi à Brooks pour Selles flamboyantes, son casting stellaire comprenait également Cloris Leachman, Marty Feldman, Peter Boyle et Hackman dans une apparition mémorable.

De gauche à droite : Teri Garr, Peter Boyle (allongé), Gene Wilder et Marty Feldman dans « Young Frankenstein » de Mel Brooks (1974), Collection Fox/Everett du 20e siècle

Son personnage doux, quelque peu naïf et aux accents étranges, ne manquait pas de répliques mémorables. Qui pourrait oublier « Voudriez-vous vous rouler dans du foin ? » « Il aurait un énorme schwanzstucker » ou « Mettez une bougie dos!« ?

Le film a été acclamé par la critique et a été un énorme succès commercial, avant d’être ressuscité en tant que comédie musicale à Broadway.

Richard Dreyfuss et Garr dans « Rencontres rapprochées du troisième type » (1977)

Au milieu des années 70, Garr faisait des tournages en tant qu’invité dans d’autres émissions de télévision à succès telles que McCloud et Maud avant de jouer aux côtés de George Burns et John Denver dans le long métrage comique de Carl Reiner en 1977. Oh mon Dieu ! Quelques semaines plus tard, la sortie de Rencontres rapprochées, Le film de rencontre avec des extraterrestres de Spielberg dans lequel elle incarne Ronnie Neary, qui tente de maintenir l’unité de sa jeune famille alors que son mari (Dreyfuss) est obsédé par une vision commune et finit par s’enfuir à sa poursuite.

Rencontres rapprochées du Troisième a établi plusieurs records au box-office et est devenu à ce moment-là le film de Columbia Pictures le plus rentable de l’histoire.

Garr a continué à travailler dans des films à l’aube des années 1980, jouant sur grand écran dans L’étalon noir, de Coppola Un du coeur et la bande dessinée de John Schlesinger Autoroute Honky Tonk. Son prochain rôle sera parmi ses plus célèbres.

Garr a joué la petite amie de Dustin Hoffman dans Tootsie (1982), la comédie travestissante nominée aux Oscars pour le meilleur film de Pollack sur un acteur au chômage (Hoffman) qui décroche un rôle dans un feuilleton aux prunes alors qu’il est déguisé en femme. « Dorothy Michaels » fait sensation du jour au lendemain, et des embrouilles s’ensuivent alors que Michael Dorsey de Hoffman lutte pour garder son secret tout en étant courtisé par des hommes plus âgés et désemparés.

Sandy Lester de Garr joue dans le feuilleton fictif et devient l’amant de Dorsey alors qu’il aspire secrètement à leur co-star Julie, jouée par Jessica Lange, qui a remporté l’Oscar de l’actrice dans un second rôle contre Garr. Mettant également en vedette Dabney Coleman, Charles Durning et Bill Murray, le film a également été un énorme succès commercial, dépassant Rencontres rapprochées comme le film le plus rentable de Columbia.

Elle a également joué avec Jackie Gleason et Karl Malden dans La piqûre II et en tant qu’épouse de Michael Keaton dans la comédie d’inversion des rôles M. Mamantous deux en 1983. Écrit par le cinéaste naissant John Hughes, le casting de ce dernier comprenait également Martin Mull, Ann Jillian, Jeffrey Tambor et Christopher Lloyd.

À cette époque, Garr a commencé à participer au talk-show en plein essor de NBC. Tard dans la nuit avec David Letterman. Ses visites fréquentes, affectueuses et fausses querelles – plus de deux douzaines au cours des 11 années de la série – étaient de l’or comique, avec un David Letterman presque rougissant souvent à peine capable de contenir sa joie. Elle est également apparue dans 2e Festival annuel du film de Noël de David Letterman en 1986 et a ensuite participé à son émission de suivi sur CBS Spectacle tardif avec David Letterman environ une demi-douzaine de fois entre 1993 et ​​2008. Regardez-les lors d’une séance en 1983 ici :

Lisa Kudrow et Teri Garr dans l’épisode de la saison 4 de « Friends » sur NBC en 1997 Télévision Warner Bros./Collection Everett

Garr a continué à travailler au cinéma et à la télévision jusque dans les années 2010, incarnant de manière récurrente le rôle de la mère de Phoebe (Lisa Kudrow) dans Amis et également invité à la télévision ER, Frasier, Sabrina l’apprentie sorcière et d’autres. Elle était une habituée de la série de la sitcom éphémère de 1995. Femmes de la Maison, jouer l’attachée de presse de Suzanne Sugarbaker (Delta Burke), qui déménage à DC pour purger le mandat de son défunt mari à la Chambre. Mettant également en vedette Patricia Heaton, Jonathan Banks et Julie Hagerty, les quatre derniers épisodes de la comédie ont été diffusés sur Lifetime sous la forme d’un film de deux heures.

Elle a également eu une deuxième carrière en tant qu’actrice voix off dans des dessins animés télévisés, notamment King of the Hill, La Légende du Prince Valiant, Dr Katz, thérapeute professionnel, deux Scooby-Doo ! série et comme Mary McGinnis sur Batman au-delà.

Garr est née dans une famille du showbiz le 11 décembre 1944 à Los Angeles, selon l’AP, bien que de nombreux ouvrages de référence citent sa ville natale comme étant Lakewood, Ohio. Son père était Eddie Garr, qui avait environ deux douzaines de crédits à l’écran et travaillait comme comique dans une boîte de nuit. Sa mère était Phyllis Lind Garr, qui était une Rockette originale au Radio City Music Hall et a ensuite eu une deuxième carrière en tant que costumière et employée de garde-robe dont les crédits incluent Le diplômé, Walking Tall, jeune Frankenstein et le dernier geste d’Alfred Hitchcock, Terrain familial.

Garr a accumulé plus de 150 crédits de cinéma et de télévision au cours de son demi-siècle de carrière, ainsi qu’au moins 100 apparitions dans divers talkers, jeux télévisés, émissions musicales et documentaires. L’un des premiers crédits de Garr était celui de danseur go-go sur le légendaire Spectacle TAMI. Tourné au Santa Monica Civic Auditorium à la fin de 1964, il mettait en vedette les Beach Boys, les Rolling Stones, James Brown, Chuck Berry, les Supremes, Marvin Gaye, Lesley Gore, Smokey Robinson, Jan et Dean et d’autres. Toni Basil, futur chanteur de « Hey Mickey », était également danseur de la série.

L’autobiographie de Garr, intitulée Speedbumps : un parcours à travers Hollywooda été publié en 2005.

Elle a été mariée à John O’Neil pendant trois ans dans les années 90 et a adopté une fille, Molly O’Neil.