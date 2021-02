Neera Tanden, la candidate de Joe Biden au poste de directeur du budget, a été pressée par son histoire de tweets insultants et de confort d’entreprise. Cependant, aucune des deux parties ne l’a prise à tort pour avoir suggéré à la Libye de payer pour ses propres bombardements.

Tanden a siégé mercredi devant la commission du budget du Sénat pour sa deuxième audience de confirmation, après la session de mardi avec la commission de la sécurité intérieure. Cette fois, le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) a tenu le marteau et a interrogé Tanden sur son histoire de déclarations désobligeantes à son sujet et sur ses partisans progressistes.

«Vos attaques n’étaient pas uniquement dirigées contre les républicains», Dit Sanders à Tanden. « C’étaient des attaques vicieuses contre les progressistes, les gens avec qui j’ai travaillé, moi personnellement, » ajouta-t-il, avant de demander à Tanden de « réfléchir » sur ses déclarations.

🚨CHÈQUES DE CONTRÔLE EN PROCÈS neera tanden se fait actuellement rôtir bipartisane pour les milliers de tweets qu’elle a supprimés dès qu’elle a été embauchée comme responsable du budget pic.twitter.com/cRwW9EFv6H – chaussure (@ shoe0nhead) 10 février 2021

Consultant politique et stratège pour Barack Obama et Hillary Clinton, Tanden a été un défenseur acharné de l’establishment centriste pro-corporatiste du Parti démocrate contre les menaces de la gauche et de la droite. En plus d’appeler Sanders « fou » et aurait frappé son directeur de campagne 2020 plusieurs années plus tôt, ThinkProgress, un site d’information mis en place par sa fondation Center for American Progress, a publié des articles critiquant Sanders sur tout, de son apparence à ses politiques.

Tanden était tout aussi méprisant envers les républicains (les appelant « vampires »), dont certains ont défendu Sanders lors de l’audience de mercredi.

« Son mépris ne se limitait pas aux républicains, » a déclaré le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud, avant de lire à haute voix l’un des tweets passés de Tanden: «La Russie a fait beaucoup plus pour aider Bernie que les e-mails internes aléatoires de la DNC ne l’ont fait pour aider Hillary.»

Le sénateur John Kennedy (R-Louisiane) était plus sinistre avec sa prose. « Vous avez appelé le sénateur Sanders tout sauf une salope ignorante, » dit-il, en référence à un croquis classique du «Saturday Night Live» de Dan Akroyd.

Sen John Kennedy à Neera Tanden: "Vous avez tout appelé Bernie Sanders sauf une salope ignorante." pic.twitter.com/45SdbpSkrM – Richard Medhurst 🇸🇾🇵🇸 (@richimedhurst) 10 février 2021

Tanden, qui a supprimé plus de 1000 tweets depuis novembre, s’est excusé auprès de Sanders, disant «Ma langue et mes expressions sur les réseaux sociaux ont fait du mal aux gens, et je me sens mal à ce sujet.» Le consultant combatif a également promis de soutenir l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars, la gratuité des frais de scolarité dans les collèges publics pour les étudiants à faible revenu et la fourniture d’une éducation préscolaire universelle gratuite, tous les éléments clés du programme progressiste de Sanders.

Cependant, il y a eu plus de critiques de fond contre Tanden que son ton sur Twitter, dont certaines ont été évoquées mercredi et d’autres qui n’ont pas été dites.

Le Center for American Progress de Tanden a reçu des dons à Wall Street, à des gouvernements étrangers et à la Silicon Valley, dont 665 000 $ de la fondation personnelle du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Le républicain du Missouri Josh Hawley l’a rôtie sur ces dons lors de l’audience de mardi sur la sécurité intérieure, et Sanders a repris là où Hawley s’était arrêté mercredi, demandant l’assurance que ces dons « N’influencera pas votre prise de décision. »

Sen @HawleyMO (R-MO) a ensuite parlé à Tanden de son implication dans ses intérêts particuliers dans la «Silicon Valley…». Mme Tanden a réaffirmé son engagement à servir le peuple américain et a tenté de dissuader les inquiétudes de Hawley. pic.twitter.com/IulGmNbMXC – Suivi de l’activité du 117e Sénat (@ 117eSénat) 9 février 2021

Tanden a soutenu que non.

Cependant, elle n’a pas été interrogée sur un e-mail bizarre de 2011 publié par WikiLeaks, dans lequel elle suggérait que les États-Unis pourraient éviter les coupes dans les programmes de protection sociale en forçant la Libye à payer pour la campagne de bombardements désastreux qui a contribué à renverser le gouvernement de Mouammar Kadhafi.

«Nous avons un déficit énorme, ils ont beaucoup de pétrole», elle a écrit, expliquant que «Si nous voulons continuer à nous engager dans le monde, des gestes comme le fait que les pays riches en pétrole nous remboursent partiellement ne me semblent pas fous.»

Aussi sur rt.com Le choix de Biden pour le directeur du budget a déjà défendu le financement des dépenses sociales en FAVORISANT LA LIBYE PAYE pour la campagne d’attentats à la bombe pour le changement de régime

La Libye, bien sûr, allait devenir un État en faillite combattu par les islamistes et connu pour l’émergence de marchés d’esclaves ouverts après le renversement de Kadhafi. Loin d’être en mesure de rembourser les États-Unis après son effondrement, le pays est à peine sorti d’une guerre civile entre deux gouvernements rivaux et leurs armées.

Après l’audience de mercredi, les comités du budget et de la sécurité intérieure voteront sur la nomination de Tanden. En cas de succès, un vote à la majorité simple au Sénat la verra installée comme nouvelle directrice du Bureau de la gestion et du budget. Bien que les démocrates contrôlent de facto le Sénat, sa confirmation sera probablement la plus controversée de tous les candidats de Biden jusqu’à présent, le sénateur républicain John Cornyn (R-Texas) la décrivant en novembre comme « radioactif. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!