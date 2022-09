La candidate américaine Doreen Bogdan-Martin bat la Russe à la tête de l’agence technologique de l’ONU

Doreen Bogdan-Martin a battu un adversaire russe pour devenir le prochain chef de l’agence technologique de l’ONU.

Bogdan-Martin s’est engagé à améliorer la connectivité numérique, à faire face à la crise climatique et à la sécurité alimentaire, entre autres objectifs.

Elle sera la première femme à assumer le rôle.

Une candidate américaine a battu de manière décisive sa rivale russe pour devenir le prochain chef de la principale agence technologique de l’ONU jeudi lors d’une élection considérée comme un test du nombre de pays qui se rangent toujours du côté de Moscou après son invasion de l’Ukraine.

Doreen Bogdan-Martin a remporté l’élection du secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT) – l’organe de l’ONU qui établit les normes pour les nouvelles technologies – avec 139 voix sur 172, battant le Russe Rashid Ismailov qui en a obtenu 25.

Signe de l’importance de sa campagne pour Washington, le secrétaire d’État américain Anton Blinken a écrit une approbation dans sa brochure et le président Joe Biden a publié une déclaration de soutien.

“J’ai travaillé pour ce moment pendant plus de trois décennies”, a déclaré Bogdan-Martin après sa victoire au scrutin secret organisé à Bucarest.

Le vétéran de l’UIT s’est engagé à améliorer la connectivité numérique et à utiliser la technologie pour relever des défis tels que la crise climatique, la sécurité alimentaire et la fracture entre les sexes.

“C’est une élection symboliquement très importante”, a déclaré Olaf Wientzek, directeur du bureau de Genève de la Fondation allemande Konrad Adenauer.

Wientzek a dit :

C’est une façon de mesurer combien de pays sont toujours du côté de la Russie.

Il a décrit le résultat comme une « lourde défaite » pour Moscou.

Ismailov, qui a occupé des postes chez Huawei et Nokia ainsi que des rôles au sein du gouvernement russe, s’est engagé à rendre la technologie plus “centrée sur l’humain” et à combler les fossés numériques.

Un porte-parole de la mission russe n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Certains observateurs avaient décrit le vote comme une bataille pour le contrôle d’Internet, entre normes ouvertes et pays cherchant à renforcer les contrôles sur les communications.

“C’est une bonne histoire mais pas vraiment réaliste. Le Secrétaire général ne détermine pas la politique”, a déclaré à Reuters le sous-SG de l’UIT, Malcolm Johnson.

Il a déclaré que les 193 États membres de l’agence prenaient les décisions de haut niveau tandis que la plupart des travaux de normalisation étaient effectués par des membres du secteur privé.

Bogdan-Martin est la première femme à diriger l’agence basée à Genève, qui alloue le spectre radio mondial et les orbites des satellites et établit des normes pour l’intelligence artificielle et d’autres nouvelles technologies. Elle remplace la Chinoise Houlin Zhao.