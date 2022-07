La candidate à la direction des conservateurs dit qu’elle “éliminera” le droit à la protection contre la torture et les traitements inhumains

Une candidate à la direction du Parti conservateur a déclaré qu’elle “éliminerait” la loi sur les droits humains protégeant les personnes contre la torture et les traitements inhumains.

Suella Braverman, qui a atteint le deuxième tour du concours pour remplacer Boris Johnson, a déclaré que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme liait les mains du gouvernement.

Elle a fait valoir que la politique du gouvernement consistant à expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda pourrait être jugée illégale en vertu des protections auxquelles la Grande-Bretagne s’est engagée en 1953, et qu’ils devraient partir.

L’article 3 stipule : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Ses commentaires ont été décrits comme « hors de portée » par les militants anti-torture qui ont noté que l’interdiction était enracinée dans « des centaines d’années de tradition juridique britannique ».

Mme Braverman a déclaré à Sky News: “J’ai vu de mes propres yeux, j’ai été devant les tribunaux pour combattre ces affaires pendant plusieurs années et j’ai vu ce qui s’est passé avec le vol du Rwanda et la politique rwandaise.

“La réalité est que la politique est vulnérable aux réclamations fondées sur la loi sur les droits de l’homme ou la Convention européenne [on human rights]à savoir les revendications de l’article 3 et les droits de l’article 8.

“Nous ne serons tout simplement pas en mesure d’expulser en grand nombre les personnes traversant illégalement la Manche dans des circonstances à risque, à moins que nous n’éliminions ce type de réclamations contre nos actions.

“C’est pourquoi nous devons quitter la Convention européenne des droits de l’homme.”

Sonya Sceats, directrice générale de l’ONG Freedom from Torture, a déclaré : « Dans son attaque profondément troublante contre l’interdiction absolue du recours à la torture, le procureur général est allé au-delà de la pâleur.

« L’interdiction de la torture est enracinée dans des centaines d’années de tradition juridique britannique et a été inscrite dans la Convention européenne des droits de l’homme sous la direction de Sir Winston Churchill lui-même.

« Grâce à notre travail de réhabilitation des survivants de la torture, nous savons à quel point il est dangereux de faire de la politique avec cette norme fondamentale. Alors que Suella Braverman a depuis été éliminée de la course, il est impératif que chaque candidat à la direction conservatrice mette de l’eau bleue entre lui et cet assaut scandaleux contre cette règle la plus élémentaire contre la cruauté humaine.

L’article 8, qui a également été cité par Mme Braverman, stipule que les personnes ont droit à “la vie privée et familiale, son domicile et sa correspondance”.

Sa proposition intervient alors que Dominic Raab, le secrétaire à la Justice, ne s’est pas présenté à une audience du comité des droits de l’homme pour entendre parler du projet de déclaration des droits britannique proposé par le gouvernement.

Ce plan a été critiqué par les militants des libertés civiles pour avoir fourni une protection inadéquate pour certains droits, y compris la liberté d’expression.

Le gouvernement poursuit son plan d’expulsion des demandeurs d’asile arrivant sur les côtes britanniques vers le Rwanda et leur dit d’y demander l’asile.

Mais le premier vol a été stoppé par une intervention devant le tribunal, qui statuera sur la légalité de la politique en septembre lorsqu’un nouveau Premier ministre sera en place.

Mme Braverman est l’une des six députés à se qualifier pour le deuxième tour de la course à la direction des conservateurs. Elle était soutenue par 32 députés, battant le favori modéré Tom Tugendhat et se classant derrière Kemi Badenoch avec 40 voix et Liz Truss avec 50 voix. Elle est actuellement procureure générale du gouvernement.