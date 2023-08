La Canadienne qui a tenté d’assassiner Trump condamnée à 22 ans derrière les barreaux

Une Canadienne, qui a envoyé une lettre de menace contenant une substance toxique à l’ancien président Trump alors qu’il servait à la Maison Blanche, a été condamnée à plus de deux décennies de prison.

Pascale Cécile Véronique Ferrier, une double citoyenne canadienne et française de 56 ans, a été condamnée à 262 mois, soit près de 22 ans, derrière les barreaux à Washington, DC, jeudi pour avoir envoyé une lettre contenant le poison ricine en 2020 au président de l’époque Trump et d’autres. Elle a plaidé coupable en janvier d’avoir enfreint les interdictions d’armes biologiques.

Dans la lettre, Ferrier a qualifié Trump de « The Ugly Tyrant Clown » et l’a associé à la ricine potentiellement mortelle, en disant: « Si cela ne fonctionne pas, je trouverai une meilleure recette pour un autre poison, ou je pourrais utiliser mon arme quand je pourrai venir. Profitez-en ! ESPRIT REBEL LIBRE. »

Ferrier a finalement été arrêté alors qu’il tentait de traverser la frontière américano-canadienne au Peace Bridge Border Crossing à Buffalo, New York, alors qu’il portait une arme à feu, un couteau et des centaines de cartouches, ont annoncé les autorités. La lettre a été interceptée dans un centre de tri du courrier en septembre 2020, avant qu’elle ne puisse atteindre la Maison Blanche.

Au tribunal, l’avocat de la défense de Ferrier, Eugene Ohm, a déclaré que l’immigrant français « démesurément intelligent » n’avait aucun casier judiciaire antérieur. Il a également souligné qu’elle avait obtenu une maîtrise en ingénierie et élevé deux enfants en tant que parent célibataire.

Le juge s’est finalement rangé du côté des procureurs, qui ont fait valoir que Ferrier fabriquait la ricine chez lui au Québec et avait envoyé le poison potentiellement mortel à Trump et à plusieurs policiers au Texas.

Ferrier a été emprisonnée pendant environ 10 semaines au printemps 2019 après avoir refusé de quitter un parc après sa fermeture. Les enquêteurs ont trouvé huit lettres similaires envoyées aux responsables de l’application des lois en charge de la prison du Texas où elle était détenue.

En septembre 2020, Ferrier a posté sur X, alors appelé Twitter, que quelqu’un devrait « s’il vous plaît tirer [T]croupe au visage. »

Dans la lettre, elle a demandé à Trump de « [g]ive up et supprimer [his] candidature à cette élection. »

Ferrier a déclaré au juge qu’elle se considérait comme une « personne pacifique et véritablement gentille », mais a admis qu’elle se mettait en colère contre des problèmes tels que l’injustice, les abus de pouvoir et les « règles stupides ». Elle a également déclaré qu’elle se considérait comme une « activiste » plutôt que comme une « terroriste ».

Elle a ajouté : « Je veux trouver des moyens pacifiques pour atteindre mes objectifs. »

Le juge de district américain Dabney Friedrich a prononcé la peine de 262 mois décrite dans un accord de plaidoyer avec les procureurs, qui expulserait également Ferrier des États-Unis une fois qu’elle serait libérée de prison. Elle devra être sous liberté surveillée à vie, si jamais elle revient.

Le juge a également repoussé les actions de Ferrier. « Ce n’est pas vraiment de l’activisme », a-t-elle déclaré. « J’espère que vous n’avez aucune envie de continuer sur cette voie. »

Le procureur Michael Friedman a qualifié la peine de « peine suffisamment sévère » qui envoie un message clair.

« Il n’y a absolument pas de place pour la violence à motivation politique aux États-Unis d’Amérique », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucune excuse pour menacer des fonctionnaires ou cibler nos fonctionnaires. »

L’interception du courrier est une procédure standard pour la Maison Blanche, les législateurs et d’autres hauts fonctionnaires et a réussi à empêcher les lettres précédentes, potentiellement mortelles, d’atteindre leurs cibles.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.