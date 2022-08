La Canadienne Maude Charron remporte l’or en haltérophilie aux Jeux du Commonwealth avec une performance record

L’haltérophile canadienne Maude Charron a établi plusieurs records des Jeux du Commonwealth tout en remportant la médaille d’or lors de la finale féminine des 64 kilogrammes lundi à Birmingham, en Angleterre, ajoutant à la récolte de médailles du Canada lors de la quatrième journée.

La native de Rimouski, au Québec, a soulevé 98 kg lors de sa première tentative d’arraché et a ensuite établi un record des Jeux avec 101 kg à sa troisième tentative, rebondissant après avoir échoué à terminer la levée lors de sa deuxième tentative.

Charron a poursuivi sa performance exceptionnelle dans le programme d’épaulé-jeté, améliorant constamment ses levées de 123 kg à 127 kg et enfin à 130 kg tout en battant son record des Jeux précédents et en remportant la quatrième médaille d’or du Canada.

La joueuse de 29 ans est la championne olympique en titre dans la même catégorie, et elle a également remporté l’or aux Jeux du Commonwealth de 2018 dans l’épreuve féminine des 63 kg.

Charron a été l’un des porte-drapeaux du Canada lors de la cérémonie d’ouverture avec le coureur en fauteuil roulant Josh Cassidy.

Les gymnastes artistiques canadiennes remportent 3 médailles

Trois gymnastes artistiques ont donné à Équipe Canada un bon départ lors de la quatrième journée de compétition.

Félix Dolci, 20 ans, a remporté l’argent dans l’exercice au sol masculin après avoir obtenu 5,900 points de difficulté et 8,266 points d’exécution.

Le natif de Laval, au Québec, a terminé avec un total de 14,166 points, 500 derrière le médaillé d’or Jake Jarman et 200 de plus que Giarnni Regini-Moran, qui a remporté le bronze. Jarman et Regini-Moran sont originaires d’Angleterre.

Vendredi, Dolci a aidé le Canada à remporter l’argent dans l’épreuve par équipe masculine avec Mathys Jalbert, Kenji Tamane, Jayson Rampersad et Chris Kaji. Dolci a terminé quatrième de la finale du concours multiple masculin samedi, qui a également été remportée par Jarman.

REGARDER l Dolci remporte l’argent en exercice au sol masculin:

Felix Dolci remporte la médaille d’argent de la routine au sol aux Jeux du Commonwealth La gymnaste canadienne a terminé à un demi-point de la médaillée d’or en Angleterre lundi.

Laurie Denommée, de Laval, au Québec, a aussi remporté la médaille d’argent dans la finale féminine du saut de cheval.

La joueuse de 21 ans a terminé à égalité avec la médaillée d’or Georgia Godwin, d’Australie, avec 13,233 points, mais a raté la première place en raison des critères d’exécution les plus élevés.

Le Canadien a surpassé Godwin dans la deuxième tentative, atteignant un score de 12,900 pour battre l’Australien 12,766. Au premier tour, Denommée a récolté 13,566 points, soit 134 de moins que Godwin.

Shannon Archer, d’Écosse, a décroché le bronze avec 13,083, tandis que sa compatriote canadienne Emma Spence a terminé quatrième (13,050).

REGARDER l Denomee est à égalité avec le médaillé d’or du saut de cheval, se contente de l’argent:

Laurie Denommee manque l’or au saut de cheval sur un bris d’égalité, se contente de l’argent La Canadienne a égalé l’Australienne Georgia Godwin avec le même score moyen au saut, mais Godwin a remporté l’or avec un score plus élevé lors de son premier saut aux Jeux du Commonwealth lundi.

Au cheval d’arçons masculin, Rampersad a décroché la troisième médaille canadienne en gymnastique artistique de la journée avec un score de 14,000.

Rampersad, qui vient de fêter ses 19 ans dimanche, a obtenu un score de difficulté de 5.900 et 8.100 points dans la colonne des exécutions pour terminer derrière l’Irlandais du Nord Rhys Mc Clenaghan (14.133) et l’Anglais Joe Fraser (14.833).

REGARDER l Rampersad remporte le bronze au cheval d’arçons masculin:

Jayson Rampersad décroche le bronze au cheval d’arçons en Angleterre Le gymnaste canadien a décroché la troisième place lors de la compétition individuelle masculine, lundi, aux Jeux du Commonwealth.

Vachon passe au bronze

Nicolas Vachon a décroché une médaille de bronze dans la catégorie masculine des 81 kilogrammes.

Le joueur de 26 ans de Saint-Hippolyte, au Québec, a soulevé 140 kg à sa troisième et dernière tentative d’arraché et 180 kg à sa deuxième tentative de record du monde d’épaulé-jeté.

Vachon a remporté l’or à son dernier essai, mais n’a pas réussi à soulever 187 kg. L’Anglais Chris Murray a établi un nouveau record des Jeux avec 325 kg pour remporter l’or, tandis que l’Australien Kyle Bruce a remporté l’argent avec 323 kg.

Les judokas canadiennes ont déjà remporté deux autres médailles lundi alors que les sœurs Christa Deguchi et Kelly Deguchi se sont qualifiées pour les finales dans les catégories 57 kg et 52 kg, respectivement.

L’équipe canadienne en a remporté 82 aux Jeux il y a quatre ans en Australie. Les Jeux se termineront le lundi 8 août.