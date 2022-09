canadien Péril! La star Mattea Roach devrait revenir sur les écrans de télévision cet automne pour le Tournoi des Champions.

La née en Nouvelle-Écosse a remporté 23 matchs consécutifs au cours de la saison qui a été diffusée au printemps, se terminant avec un total de 560 983 $ US en poche, soit un peu plus de 720 000 $ en devises canadiennes.

Roach a également à la fois la cinquième plus longue séquence de l’histoire de l’émission et les cinquièmes gains les plus élevés en saison régulière. Lorsqu’elle a perdu son 24e match, le 6 mai, elle n’a perdu que 1 $.

Son instinct de fouet et sa collection de blazers ont conquis le cœur de beaucoup.

Lire la suite: Lire la suite Péril! la championne Mattea Roach revient sur sa série de victoires

Elle devrait bientôt être de retour dans le populaire jeu-questionnaire avec les autres champions têtes de série Matt Amodio et Amy Schneider.

L’histoire continue sous la publicité

18 autres champions s’affronteront dans le quarts de finale à partir du 31 octobretandis que les trois têtes de série passent directement à la Péril! demi-finales la semaine suivante.

Histoires tendance L’Ontario n’aura pas de congé provincial lundi pour marquer la mort de la reine

Un couple de la Colombie-Britannique dépose un acompte sur un camion électrique pour apprendre qu’il coûterait 10 700 $ de plus à son arrivée

Roach est le seul Canadien inscrit dans cette saison du Tournoi des Champions.

Elle est originaire d’Halifax, mais a travaillé comme tutrice LSAT à Toronto avant sa victoire. Elle a déclaré à La Presse canadienne en juin qu’elle prévoyait d’aller à l’école de droit cette année et a obtenu sa première acceptation lors de l’enregistrement de l’émission. À l’époque, Roach était encore en train de décider où s’inscrire, mais a déclaré qu’elle allait travailler un peu moins et profiter de son été.

Selon son Twitter, elle a également commencé à animer un podcast sur la politique canadienne.

Knock Knock qui est là? C’est moi, hébergeur @backbenchcast – un podcast sur la politique canadienne ✨ https://t.co/Y7Nwopcrpw – Mattea Gardon (@mattearoach) 6 septembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

— Avec des fichiers d’Alex Cooke et de La Presse Canadienne.